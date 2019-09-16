Космос
РБК«Роскосмос» допустил возврат пистолетов в экипировку космонавтов
На вопрос, планируется ли вернуть огнестрельное оружие в аварийный запас, в госкорпорации ответили: «Рассматриваем варианты». Сейчас в аварийном запасе космонавтов нет огнестрельного оружия. В разное время космонавтам давали в полет пистолет Макарова и специальный трехствольный пистолет.
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
Отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность вернуть огнестрельное оружие в аварийный запас, в госкорпорации сказали: "Рассматриваем варианты". Первый полет космонавтов на корабле "Орел" планируется на 2025 год. Сейчас в аварийном запасе космонавтов пистолета нет.РИА Новостивчера в 20:10
Подробнее о событии
Показать все источники
«Роскосмос» рассматривает возможность возвращения огнестрельного оружия в экипировку космонавтов
Коммерсантъвчера в 20:31
Автоматически обработано 6997 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
Политика
Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов
Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.
Известия 04:52
Политика
В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.
RT на русском вчера в 04:30
Происшествия
Дом Умтити был ограблен во время матча «Барселоны» и «Валенсии»
Воры ограбили дом защитника «Барселоны» Самюэля Умтити во время матча чемпионата Испании с «Валенсией» (5:2). Как сообщает Sport.es, в здание проникли четыре человека в капюшонах, взломали дверь и ограбили сейф.
ProstoProSport 06:21
Кино
Стартовали съемки фильма Mortal Kombat
Cyber.sports.ru 03:51
Экономика
Назван размер пенсии в 2020 году
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой страховые пенсии были проиндексированы на 7,05% в 2019 году.
Газета.Ru 13 сентября в 05:46
Энергетика
«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе
Распоряжение регулятора дано во исполнение вердикта суда ЕС, который 10 сентября аннулировал решение Еврокомиссии о предоставлении «Газпрому» расширенного доступа к мощностям восточного отвода от «Северного потока».
Ведомости вчера в 16:51
Общество
Ирина Алашкевич уходит с главы пресс-службы губернатора
Глагол. Иркутское обозрение 03:33
Футбол
Роналду расплакался, когда увидел кадры со своим умершим отцом
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог сдержать слёз, когда ему показали кадры из видеоинтервью с его покойным отцом.
Чемпионат 03:47
Шоу-бизнес
Виктория Исакова впервые показала лицо своей дочери
Известная актриса Виктория Исакова впервые опубликовала в своем блоге в Instagram фотографию со своей дочерью.
Дни24 06:07
Политика
Лукашенко намерен обсуждать с РФ компенсации за налоговый манёвр
России и Белоруссии придётся вернуться к вопросу о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере.
REGNUM 06:10
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Общество
В Екатеринбурге показали эскиз работы Покраса Лампаса без креста
Стало известно, как будет выглядеть арт-объект Покраса Лампаса в Екатеринбурге после восстановления.
Российская газета 03:55
Авто
Chery Tiggo 4 получил в России новую комплектацию
Tvoe-avto.com 04:44
Происшествия
Молния ударила в машину на российском шоссе и попала на видео
В автомобиль Toyota RAV4, ехавший на небольшой скорости по Бердскому шоссе, дважды ударила молния, после чего машина остановилась.
Lenta.ru 05:22
Музыка
Чиновница подала на Сергея Шнурова заявление в полицию
На Сергея Шнурова написали заявление в полицию из-за использования мата при исполнении песен группы «Ленинград» на концерте в Ростове-на-Дону.
REGNUM 05:23
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Lenta.ru вчера в 13:32
Политика
На Украине в рамках декоммунизации переименовали около тысячи городов
Почти тысячу городов и 52 тысячи улиц переименовали на Украине в рамках декоммунизации, сообщил в понедельник глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
РИА Новости 02:47
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Экономика
Purdue Pharma подала заявление о банкротстве
Производитель опиоидного болеутоляющего OxyContin американская компания Purdue Pharma начала процедуру банкротства в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве.
Коммерсантъ 05:27
Общество
Регионы обязали вести видеосъемку во время отлова бездомных животных
Минприроды РФ утвердило методические указания регионам в сфере отлова потерявшихся и бездомных животных.
ТАСС 04:59
Культура
Петра Мамонова выписали из больницы после операции на сердце
Советского, российского музыканта и актера Петра Мамонова, перенесшего после инфаркта еще одну операцию, выписали из больницы.
Российская газета 04:00
Армия и оружие
ВС США испытывают мобильную систему противодействия малым БПЛА
Военное обозрение 05:32
Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Футбол
«Гэлакси» забили 7 голов «Спортингу», Ибрагимович оформил хет-трик
Еще два гола за «Гэлакси» забил Себастьян Ллетгет, по разу отличились Джо Корона и Уриэль Антуна.
Sport24.ru 01:28
Общество
Россиянам подарят самовольно занятые земли
Поправки в Федеральные законы «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости» позволят россиянам оформить в собственность самовольно занятую землю.
Lenta.ru вчера в 17:17
Финансы
Рубль взлетел
Курс рубля в первые полчаса после начала торгов вырос на 0,8 процента.
Lenta.ru 04:11