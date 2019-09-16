Отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность вернуть огнестрельное оружие в аварийный запас, в госкорпорации сказали: "Рассматриваем варианты". Первый полет космонавтов на корабле "Орел" планируется на 2025 год. Сейчас в аварийном запасе космонавтов пистолета нет.

с чего всё началось

На вопрос, планируется ли вернуть огнестрельное оружие в аварийный запас, в госкорпорации ответили: «Рассматриваем варианты». Сейчас в аварийном запасе космонавтов нет огнестрельного оружия. В разное время космонавтам давали в полет пистолет Макарова и специальный трехствольный пистолет.

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