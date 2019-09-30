Российский конкурент OneWeb не заинтересовал инвесторов Проект по созданию глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) "Эфир", который должен был конкурировать с британской OneWeb и американской SpaceX в области покрытия планеты широкополосным интернетом, решили исключить из нацпрограммы "Цифровая экономика".

с чего всё началось

Роскосмос реализует программу «Сфера», выросшую из проекта «Эфир». В рамках программы намечено создание системы широкополосного доступа в интернет, которая требует гораздо меньше капитальных затрат. «Сферу» реализуют до 2030 года на принципах смешанного государственного и частного финансирования.

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