Экономика
REGNUMРоскосмос дорабатывает проект спутниковой системы связи «Эфир»
Роскосмос реализует программу «Сфера», выросшую из проекта «Эфир». В рамках программы намечено создание системы широкополосного доступа в интернет, которая требует гораздо меньше капитальных затрат. «Сферу» реализуют до 2030 года на принципах смешанного государственного и частного финансирования.
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с чего всё началось
Российский конкурент OneWeb не заинтересовал инвесторов Проект по созданию глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) "Эфир", который должен был конкурировать с британской OneWeb и американской SpaceX в области покрытия планеты широкополосным интернетом, решили исключить из нацпрограммы "Цифровая экономика".Коммерсантъвчера в 18:00
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Политика
Журналистка обвинила Бориса Джонсона в домогательствах
Журналистка Шарлотта Эдвардс обвинила премьера Великобритании Бориса Джонсова в домогательствах.
Газета.Ru вчера в 15:16
Политика
В Польше оценили решение суда по газопроводу Opal
Решение Европейского суда юстиции, запретившего "Газпрому" по максимуму использовать мощности газопровода Opal, помогло избежать перебоев в поставках газа в Польшу, заявил глава польской энергетической компании PGNiG Петр Возняк.
Москва 24 27 сентября в 07:21
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Армия и оружие
«Калашников» опубликовал видео «экстремального теста» автомата АК-74М
Концерн "Калашников" опубликовал на своем YouTube-канале видео "экстремального теста" автомата АК-74М.
Реальное время 28 сентября в 20:20
Политика
Дебаты по протестным акциям в Москве пройдут в ПАСЕ
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным акциям в Москве.
Известия 07:12
Происшествия
Сестра Устинова прокомментировала ситуацию с приговором брату
RT на русском 08:19
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Музыка
Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru 03:41
Армия и оружие
Около 132 тысяч человек призовут в российскую армию осенью
Около 132 тыс. человек будут направлены на военную службу в ходе осенней призывной кампании, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
RT на русском 06:31
Политика
Журналист ВГТРК показал автомобиль россиян, убитых в ЦАР
Специальный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин показал на видео автомобиль убитых в ЦАР журналистов.
РИА Новости 07:07
Армия и оружие
С Плесецка успешно запустили баллистическую ракету «Тополь-М»
С космодрома Плесецк проведен учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь-М».
Известия 08:20
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Культура
Нижегородка стала участницей «Битвы экстрасенсов»
Главным призом в шоу было участие в «Битве экстрасенсов». Новый сезон Битвы получил статус международного.
Нижегородская Правда 07:52
Политика
МИД обвинил США в развязывании визовой войны
В июле российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов обвинил в Вашингтон в развязывании "визовой войны".
Газета.Ru 07:46
Происшествия
Актриса Бочкарева записала видеообращение после задержания
Актриса из сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева записала видеообращение, разместив его в сториз на своей странице в Instagram после сообщений СМИ о ее задержании с наркотиками.
Известия 28 сентября в 14:19
Шоу-бизнес
Алена Водонаева показала третью ногу
Алена Водонаева часто делится с фолловерами откровенными и провокационными снимками.
Дни.ру 08:10
Происшествия
Брата убитой в Испании девочки из России задержали в Германии
16-летний россиянин, подозреваемый в жестоком убийстве своей 14-летней сестры в испанском городе Матаро в июне 2019 года, задержан в Германии.
Известия 08:44
Футбол
Хорватский рефери Бебек рассудит «Краснодар» и «Хетафе» в Лиге Европы
3 октября футболисты Краснодара примут в родных стенах испанский Хетафе в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
Советский спорт 06:16
Футбол
Песня Меладзе на русском языке разгневала грузинских спортсменов
Тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг и капитан команды Джаба Брегвадзе возмутились проигрыванием песни Валерия Меладзе «Чего ты хочешь от меня» на русском языке во время матча с Уругваем, сообщают грузинские СМИ.
Московский Комсомолец 08:36
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Происшествия
В Петербурге задержали вандала, испортившего ограду Русского музея
В Петербурге вандал испортил ограду Русского музея. ЧП произошло вечером 29 сентября.
АБН 01:38
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Здоровье
Врачи онкоцентра имени Блохина пригрозили массовым увольнением
Ранее сотрудники центра рассказывали, что Варфоломеева создала в коллективе напряженную обстановку — угрожает сократить ставки, понижает заработные платы, нагружает врачей бумажной работой и препятствует работе волонтеров.
Известия 07:50
Армия и оружие
Китай уличил Россию в нападении на американский авианосец
Описывая возможности недавно испытанных российскими военными противокорабельных крылатых ракет П-700 «Гранит», китайские СМИ выдвинули предположение о том, что Россия активно прорабатывает план потопления американского авианосца.
Avia.pro 28 сентября в 17:31
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Армия и оружие
Британский генерал заявил, что страна находится в состоянии войны
Великобритания вынуждена постоянно находиться в состоянии войны в связи с кибератаками с территории России и других стран, приводит слова главы британского Штаба обороны генерала Николаса Картера газета Daily Telegraph.
Московский Комсомолец 00:51