Экономика

REGNUMREGNUMРоскосмос дорабатывает проект спутниковой системы связи «Эфир»

Роскосмос реализует программу «Сфера», выросшую из проекта «Эфир». В рамках программы намечено создание системы широкополосного доступа в интернет, которая требует гораздо меньше капитальных затрат. «Сферу» реализуют до 2030 года на принципах смешанного государственного и частного финансирования.
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с чего всё началось

«Эфир» испарился из нацпрограммы

Российский конкурент OneWeb не заинтересовал инвесторов Проект по созданию глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) "Эфир", который должен был конкурировать с британской OneWeb и американской SpaceX в области покрытия планеты широкополосным интернетом, решили исключить из нацпрограммы "Цифровая экономика".
Коммерсантъвчера в 18:00

Подробнее о событии

Роскосмос пересмотрит проект спутниковой системы связи «Эфир»

ТАСС08:15

Дано объяснение закрытию спутникового проекта «Эфир»

Взгляд.ру07:25

«Роскосмос» решил отказаться от создания российского аналога OneWeb

Ведомости03:52

Россия пока не будет создавать глобальную систему спутникового интернета

Эхо Москвы05:00

«Роскосмос» передумал развивать потенциального конкурента сети спутников OneWeb

Интерфакс02:49

Проект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть

РИА Новостивчера в 20:30

«Эфир» испарился из нацпрограммы

Коммерсантъвчера в 18:00
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Политика

Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком

REGNUM 08:27
Политика

Журналистка обвинила Бориса Джонсона в домогательствах

Журналистка Шарлотта Эдвардс обвинила премьера Великобритании Бориса Джонсова в домогательствах.
Газета.Ru вчера в 15:16
Политика

В Польше оценили решение суда по газопроводу Opal

Решение Европейского суда юстиции, запретившего "Газпрому" по максимуму использовать мощности газопровода Opal, помогло избежать перебоев в поставках газа в Польшу, заявил глава польской энергетической компании PGNiG Петр Возняк.
Москва 24 27 сентября в 07:21
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Армия и оружие

«Калашников» опубликовал видео «экстремального теста» автомата АК-74М

Концерн "Калашников" опубликовал на своем YouTube-канале видео "экстремального теста" автомата АК-74М.
Реальное время 28 сентября в 20:20
Политика

Дебаты по протестным акциям в Москве пройдут в ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным акциям в Москве.
Известия 07:12
Происшествия

Сестра Устинова прокомментировала ситуацию с приговором брату

RT на русском 08:19
Шоу-бизнес

Лазарев признался, что у него родился второй ребенок

Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Музыка

Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню

Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru 03:41
Армия и оружие

Около 132 тысяч человек призовут в российскую армию осенью

Около 132 тыс. человек будут направлены на военную службу в ходе осенней призывной кампании, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
RT на русском 06:31
Политика

Журналист ВГТРК показал автомобиль россиян, убитых в ЦАР

Специальный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин показал на видео автомобиль убитых в ЦАР журналистов.
РИА Новости 07:07
Армия и оружие

С Плесецка успешно запустили баллистическую ракету «Тополь-М»

С космодрома Плесецк проведен учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь-М».
Известия 08:20
Политика

Хасиков счел провокацией протест против работавшего в ДНР главы Элисты

РБК 05:04
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
Культура

Нижегородка стала участницей «Битвы экстрасенсов»

Главным призом в шоу было участие в «Битве экстрасенсов». Новый сезон Битвы получил статус международного.
Нижегородская Правда 07:52
Происшествия

Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

Вести.Ru 08:25
Политика

МИД обвинил США в развязывании визовой войны

В июле российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов обвинил в Вашингтон в развязывании "визовой войны".
Газета.Ru 07:46
Происшествия

Актриса Бочкарева записала видеообращение после задержания

Актриса из сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева записала видеообращение, разместив его в сториз на своей странице в Instagram после сообщений СМИ о ее задержании с наркотиками.
Известия 28 сентября в 14:19
Шоу-бизнес

Алена Водонаева показала третью ногу

Алена Водонаева часто делится с фолловерами откровенными и провокационными снимками.
Дни.ру 08:10
Происшествия

Брата убитой в Испании девочки из России задержали в Германии

16-летний россиянин, подозреваемый в жестоком убийстве своей 14-летней сестры в испанском городе Матаро в июне 2019 года, задержан в Германии.
Известия 08:44
Футбол

Хорватский рефери Бебек рассудит «Краснодар» и «Хетафе» в Лиге Европы

3 октября футболисты Краснодара примут в родных стенах испанский Хетафе в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
Советский спорт 06:16
Происшествия

Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

Газета.Ru 07:28
Футбол

Песня Меладзе на русском языке разгневала грузинских спортсменов

Тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг и капитан команды Джаба Брегвадзе возмутились проигрыванием песни Валерия Меладзе «Чего ты хочешь от меня» на русском языке во время матча с Уругваем, сообщают грузинские СМИ.
Московский Комсомолец 08:36
Общество

Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса

Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Происшествия

В Петербурге задержали вандала, испортившего ограду Русского музея

В Петербурге вандал испортил ограду Русского музея. ЧП произошло вечером 29 сентября.
АБН 01:38
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM вчера в 00:35
Здоровье

Врачи онкоцентра имени Блохина пригрозили массовым увольнением

Ранее сотрудники центра рассказывали, что Варфоломеева создала в коллективе напряженную обстановку — угрожает сократить ставки, понижает заработные платы, нагружает врачей бумажной работой и препятствует работе волонтеров.
Известия 07:50
Армия и оружие

Китай уличил Россию в нападении на американский авианосец

Описывая возможности недавно испытанных российскими военными противокорабельных крылатых ракет П-700 «Гранит», китайские СМИ выдвинули предположение о том, что Россия активно прорабатывает план потопления американского авианосца.
Avia.pro 28 сентября в 17:31
Происшествия

Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане

В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Армия и оружие

Британский генерал заявил, что страна находится в состоянии войны

Великобритания вынуждена постоянно находиться в состоянии войны в связи с кибератаками с территории России и других стран, приводит слова главы британского Штаба обороны генерала Николаса Картера газета Daily Telegraph.
Московский Комсомолец 00:51
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