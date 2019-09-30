Российский конкурент OneWeb не заинтересовал инвесторов Проект по созданию глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) "Эфир", который должен был конкурировать с британской OneWeb и американской SpaceX в области покрытия планеты широкополосным интернетом, решили исключить из нацпрограммы "Цифровая экономика".

с чего всё началось

Проект «Эфир» глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы реализуется «Российскими космическими системами» (РКС) с 2015 года. До сегодняшнего дня не было реализовано внебюджетное финансирование проекта на 500 млрд рублей.

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