Экономика
REGNUMРоскосмос дорабатывает проект спутниковой системы связи «Эфир»
Проект «Эфир» глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы реализуется «Российскими космическими системами» (РКС) с 2015 года. До сегодняшнего дня не было реализовано внебюджетное финансирование проекта на 500 млрд рублей.
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с чего всё началось
Российский конкурент OneWeb не заинтересовал инвесторов Проект по созданию глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) "Эфир", который должен был конкурировать с британской OneWeb и американской SpaceX в области покрытия планеты широкополосным интернетом, решили исключить из нацпрограммы "Цифровая экономика".Коммерсантъвчера в 18:00
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Политика
Партия Курца одержала победу на выборах в парламент Австрии
Российская газета вчера в 16:46
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Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
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Газета.Ru вчера в 19:28
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Сергей Лазарев: «Моих детей вынашивали разные суррогатные матери»
Оба раза детей для певца вынашивали суррогатные мамы. Беременность у женщин наступала с первого раза - и с Никитой, и с Анной.
Комсомольская правда 08:57
Общество
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РБК вчера в 14:22
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Штрафы для уклонистов от армии могут возрасти в шесть раз
Начальник управления уточнил, что в основном уклонисты либо скрываются от военных комиссариатов, либо просто не приходят туда по повестке, не понимая, зачем им служить.
РИА Новости 13:19
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Ростехнадзор проверил Фрунзенский радиус в Петербурге
Специалисты Ростехнадзора не нашли нарушений на участке Фрунзенского радиуса, где должны открыться новые станции метро.
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Тедеско возглавит «Спартак» после паузы на матчи сборных
Не исключается вариант, при котором о назначении Тедеско будет объявлено во время паузы на матчи национальных сборных.
Евро-футбол.ру 10:48
Происшествия
Глава МВД РФ приказал сократить штат сотрудников ГИБДД в регионах
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о сокращении численности штата сотрудников региональных отделов ГИБДД.
Регион online 13:53
Политика
Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.
Lenta.ru 09:25
Наука
Джейми Донелли: «VR дает возможность отправить учеников на Марс»
В конце концов VR дает возможность отправить твоих учеников на Марс.
РБК 07:31
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка
Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости 12:13
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Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 01:10
Футбол
В Бразилии был сыгран один из самых результативных матчей в истории
Чемпионат вчера в 19:15
Финансы
Подсчитан объем «серых» зарплат в России
«Феномен "серого" фонда оплаты труда является ключевым с точки зрения создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между "белой" и "серой" экономиками», — говорится в документе.
Lenta.ru 13:10
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Происшествия
На северо-западе Москвы произошел дорожный конфликт со стрельбой
Водители начали со словесной перепалки, затем один выстрелил в другого.
Эхо Москвы 14:32
Футбол
Итальянского тренера уволили за оскорбление активистки Греты Тунберг
Играющий в итальянской Серии D "Гроссето" уволил с поста тренера молодежной команды Томмазо Касалини, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 14:11
Политика
Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова
Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
Политика
США расширили санкционные списки россиян
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru 13:26
Футбол
«Сочи» победил «Ахмат» в матче 11-го тура РПЛ
ФК «Сочи» на своём поле одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 14:23
Происшествия
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
В Москве 56-летний мужчина подавился салом и задохнулся.
РИА Новости 09:51
Путешествия
Посол: женщины без ограничений смогут посещать Саудовскую Аравию
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Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
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Газета.Ru 10:19
Здоровье
Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине
РИА Новости вчера в 11:06
Политика
Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию
Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.
REGNUM 10:24
Кино
«Король Лев» стал лидером российского проката 2019 года
Kinonews.ru 13:44
Здоровье
В центре Блохина прокомментировали угрозы детских онкологов уволиться
Руководство онкоцентра Блохина попросило дать правовую оценку действиям сотрудников отделения детской трансплантации костного мозга, которые потребовали сменить директора и в противном случае пригрозили увольнением.
РИА Новости 13:31
Политика
Украинская авиакомпания пострадала из-за необходимости облетать Россию
Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) была вынуждена отказаться из-за нерентабельности от рейса из Киева в Алма-Аты, обусловленной необходимостью облетать Россию.
Lenta.ru 09:50