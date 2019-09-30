Экономика

REGNUMREGNUMРоскосмос дорабатывает проект спутниковой системы связи «Эфир»

Проект «Эфир» глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы реализуется «Российскими космическими системами» (РКС) с 2015 года. До сегодняшнего дня не было реализовано внебюджетное финансирование проекта на 500 млрд рублей.
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с чего всё началось

«Эфир» испарился из нацпрограммы

Российский конкурент OneWeb не заинтересовал инвесторов Проект по созданию глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) "Эфир", который должен был конкурировать с британской OneWeb и американской SpaceX в области покрытия планеты широкополосным интернетом, решили исключить из нацпрограммы "Цифровая экономика".
Коммерсантъвчера в 18:00

Подробнее о событии

Проект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть

РИА Новостивчера в 20:30

Дано объяснение закрытию спутникового проекта «Эфир»

Взгляд.ру07:25

Россия пока не будет создавать глобальную систему спутникового интернета

Эхо Москвы05:00

«Роскосмос» решил отказаться от создания российского аналога OneWeb

Ведомости03:52

«Роскосмос» передумал развивать потенциального конкурента сети спутников OneWeb

Интерфакс02:49

Роскосмос пересмотрит проект спутниковой системы связи «Эфир»

ТАСС08:15

«Эфир» испарился из нацпрограммы

Коммерсантъвчера в 18:00
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Автоматически обработано 7015 источников, обновлено в 14:50, Вашингтон
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Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

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Росбалт 13:13
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В конце концов VR дает возможность отправить твоих учеников на Марс.
РБК 07:31
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка

Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
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Шоу-бизнес

Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского

Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 01:10
Футбол

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«Феномен "серого" фонда оплаты труда является ключевым с точки зрения создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между "белой" и "серой" экономиками», — говорится в документе.
Lenta.ru 13:10
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Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

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На северо-западе Москвы произошел дорожный конфликт со стрельбой

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РИА Новости вчера в 23:36
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Газета.Ru 10:19
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