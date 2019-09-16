с чего всё началось

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на собственные источники в «Роскосмосе», формирование состава носимого аварийного запаса для пилотируемого транспортного корабля нового поколения «Орёл» (ранее известного как «Федерация») будет проводиться на более позднем этапе его создания.

Экономика «Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.

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Политика Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник на брифинге со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой заявил, что ожидает от встречи "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина) решений по обмену "всех на всех", отводу сил, выборам на неподконтрольной Киеву части Донбасса.

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