В «Роскосмосе» РБК подтвердили заключение контракта, но его сумму раскрыть отказались. «Сегодня был подписан контракт на доставку одного американского астронавта на МКС на российском пилотируемом корабле „Союз МС“ осенью 2020 года», — сообщили в пресс-службе.

NASA договорилось с «Роскосмосом» о доставке своего астронавта на МКС

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