Общество

Евразия DailyЕвразия DailyNASA договорилось с «Роскосмосом» о доставке своего астронавта на МКС

В «Роскосмосе» РБК подтвердили заключение контракта, но его сумму раскрыть отказались. «Сегодня был подписан контракт на доставку одного американского астронавта на МКС на российском пилотируемом корабле „Союз МС“ осенью 2020 года», — сообщили в пресс-службе.
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NASA договорилось с «Роскосмосом» о доставке американского астронавта на МКС на корабле «Союз»

Эхо Москвывчера в 20:07

«Роскосмос» и NASA договорились о доставке астронавта США на МКС

Известиявчера в 17:53

NASA договорилось купить одно место на октябрьском полете «Союза» к МКС

Интерфаксвчера в 13:17

Роскосмос подтвердил подписание контракта на доставку астронавта NASA на корабле «Союз»

ТАССвчера в 16:02

В NASA рассказали об «обмене» услугами с Роскосмосом

РЕН ТВвчера в 15:31

«Роскосмос» заключил контракт на полет астронавта НАСА на МКС

РИА Новостивчера в 16:03

За доставку астронавта на МКС NASA заплатит «Роскосмосу» более 90 млн долларов

Говорит Москвавчера в 16:50
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Происшествия

Более 10 жилых домов подтопило на Покровском тракте Якутска

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Происшествия

СМИ сообщили о нападении на больницу в Кабуле

В Афганистане около одной из больниц в Кабуле произошел взрыв, после чего в здание госпиталя ворвались боевики, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на очевидцев.
РБК вчера в 03:51
Шоу-бизнес

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Бывший тренер группы прославленного специалиста Этери Тутберидзе Сергей Розанов в своем Instagram впервые высказался о переходе на работу в команду неоднократного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Газета.Ru вчера в 17:16
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На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
Вести.Ru вчера в 23:02
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Общество

В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве

Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений, установленных из-за коронавируса, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
РИА Новости вчера в 16:43
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Общество

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РИА Новости вчера в 20:21
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Происшествия

США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ

Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Интерфакс вчера в 21:18
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Общество

Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми

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Газета.Ru вчера в 03:21
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Авто

Автомобили Skoda в России снова подешевели на 300 тыс. рублей

Российские дилеры Skoda снова объявили акцию для желающих приобрести автомобили марки, предложив выгоду до 300 тыс. рублей.
SpeedMe вчера в 12:10
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии

Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новости вчера в 18:27
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Армия и оружие

В Норвегии испугались реакции России на американский радар

Жители города Варде в Норвегии переживают, что Россия отреагирует на монтаж усовершенствованного американского оборудования на систему «Глобус», которая работает в их населенном пункте.
Городовой вчера в 03:40
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Технологии

Выявляющий коронавирус за 30 секунд тест разработали иранские ученые

Ученые из Ирландии создали тест-систему с использованием наноматериалов, с ее помощью можно выявить COVID-19 всего за 30 секунд, пишет агентство Mehr.
Live24 вчера в 13:52
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Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС вчера в 06:40
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
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Футбол

Клопп сделал выбор между Роналду и Месси

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп сделал выбор между португальским нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и аргентинским форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
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Здоровье

В Перми четыре отделения МЧС №9 закрыли на карантин

В Перми после выявления одного случая заражения коронавирусной инфекции закрыли на карантин сразу четыре отделения медсанчасти №9, которая находится на улица Братьев Игнатовых, 2. Об этом сообщает краевое министерство здравоохранения.
ВЕТТА 00:03
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова вместе с Джиганом переехала на дачу

В Сети обсуждают воссоединение скандальной пары. Поклонники внимательно следят за отношениями рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой.
Городовой вчера в 06:01
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Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
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Общество

Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ

Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса

Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц рекордное количество – 66 человек, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом

Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.
Газета.Ru вчера в 12:54
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 13 мая.
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Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
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Авто

Кроссовер Kia Mohave получил новую «топовую» версию

Вслед за Hyundai Palisade, получившим роскошную версию VIP с массивной «тумбой» на втором ряду, новой топовой комплектацией Gravity обзавелся и его соотечественник KIA Mohave.
Автоновости дня вчера в 11:11
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Общество

В Саратовской области разрешили гулять и заниматься спортом

В Саратовской области в рамках постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции в 5 м и прогулки не более двух человек вместе.
Известия вчера в 15:57
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Общество

Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России

В эпидемии коронавирусной инфекции в России прослеживается хороший признак, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН.
РИА Новости вчера в 18:02
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Происшествия

Экс-депутат Законодательного Собрания Дона найдена мертвой

В Ростове Наталью Кравченко нашли мертвой в собственном доме. Тело 60-летней женщины нашел ее сын в частном семейном доме.
Батайское время 10 мая в 11:02
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Политика

Кедми прокомментировал вероятность войны между Китаем и США

Кедми прокомментировал существующую вероятность войны между Китаем и США.
Evo-rus.com вчера в 16:11
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Кино

Певцов ответил на критику фильма «На Париж»

Piter.tv вчера в 08:27
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