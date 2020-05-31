«Роскосмос» в 2020 году планирует провести испытания двух новых ракет. Об этом в Twitter заявил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко. Он добавил, что в следующем году будет возобновлена российская лунная программа.

Хоккей Назаров - о беспорядках в США: почему молчат наши энхаэловские правдорубы? Российский тренер Андрей Назаров высказался о бушующих в США протестах из-за произошедшего 25 мая в Миннеаполисе, когда в результате противоправных действий полицейского скончался темнокожий мужчина Джордж Флойд. 1

Экономика Передачу продуктов на благотворительность просят освободить от НДС Передачу продуктов на благотворительность просят освободить от НДС Избавление бизнеса от уплаты налога на прибыль при передаче продуктов на благотворительность не сделает процесс для бизнеса более выгодным, чем утилизация, утверждают в фонде продовольствия «Русь».

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2020 года С наступлением первого летнего месяца в жизни россиян появилось множество изменений.

Общество Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1». 140

Армия и оружие Труженики неба берут новые высоты Несмотря на дополнительную нагрузку, связанную с борьбой с коронавирусной инфекцией в стране и в мире, темп боевой подготовки в командовании ВТА не снижался.

Футбол Сёмин рассказал, почему отказался от должности «почётного главного тренера» «Локомотива» Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не остался в клубе из-за председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.

Происшествия Губернатор Миннесоты принёс извинения пострадавшим журналистам Губернатор Миннесоты Тим Уолз принёс извинения журналистам, которые были задержаны и на которых нападали полицейские в ночь на воскресенье, 31 мая. 6

Космос Астрономы зафиксировали мощнейшую за три года вспышку на Солнце Главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачёв сообщил о мощнейшей за последние три года вспышке на поверхности Солнца, передаёт ТАСС. 10

Общество Яна Чурикова прокомментировала идею с графиком прогулок в Москве Телеведущая Яна Чурикова прокомментировала RT решение о введении в Москве графика прогулок в рамках смягчения ограничений, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции.

Кино Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена. 9

Общество Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса. 144

Общество 165 дачных участков остаются затопленными в Подмосковье Из-за обильных осадков, прошедших в минувшие сутки, в Подмосковье остаются подтопленными 165 приусадебных участков и 10 домов, сообщил в субботу РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области. 93

Политика В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7 Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию. 208

Шоу-бизнес Настасья Шубская показала фото сразу после родов Как на днях стало известно, Настасья Шубская – супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина – осчастливила супруга, подарив ему второго сына, которого родила 27 мая нынешнего года. 3