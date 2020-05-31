Космос
BFM.ru«Роскосмос» испытает две новые ракеты
«Роскосмос» в 2020 году планирует провести испытания двух новых ракет. Об этом в Twitter заявил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко. Он добавил, что в следующем году будет возобновлена российская лунная программа.
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Происшествия
Дело о пожаре в «Зимней вишне» закончили взяткой
Коммерсантъ 17:01
Футбол
Глушаков может вернуться в «Спартак»
Soccer.ru вчера в 08:36
Хоккей
Назаров - о беспорядках в США: почему молчат наши энхаэловские правдорубы?
Российский тренер Андрей Назаров высказался о бушующих в США протестах из-за произошедшего 25 мая в Миннеаполисе, когда в результате противоправных действий полицейского скончался темнокожий мужчина Джордж Флойд.
Газета.Ru 17:06
Экономика
Передачу продуктов на благотворительность просят освободить от НДС
Передачу продуктов на благотворительность просят освободить от НДС Избавление бизнеса от уплаты налога на прибыль при передаче продуктов на благотворительность не сделает процесс для бизнеса более выгодным, чем утилизация, утверждают в фонде продовольствия «Русь».
Коммерсантъ 18:05
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2020 года
С наступлением первого летнего месяца в жизни россиян появилось множество изменений.
Москва 24 17:03
Энергетика
Азербайджан обошел Россию по поставкам газа в Турцию
Азербайджан обошел Россию по объемам поставок газа в Турцию в марте 2020 года.
Lenta.ru 15:50
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
Общество
Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР
Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru вчера в 13:30
Армия и оружие
Труженики неба берут новые высоты
Несмотря на дополнительную нагрузку, связанную с борьбой с коронавирусной инфекцией в стране и в мире, темп боевой подготовки в командовании ВТА не снижался.
Красная звезда 17:02
Футбол
Сёмин рассказал, почему отказался от должности «почётного главного тренера» «Локомотива»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не остался в клубе из-за председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.
RT на русском 17:42
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала мужа после болезни
Известная фигуристка Татьяна Навка впервые показала своего супруга после выздоровления от коронавируса.
OvideO.ru вчера в 03:37
Происшествия
Губернатор Миннесоты принёс извинения пострадавшим журналистам
Губернатор Миннесоты Тим Уолз принёс извинения журналистам, которые были задержаны и на которых нападали полицейские в ночь на воскресенье, 31 мая.
RT на русском 11:26
Космос
Астрономы зафиксировали мощнейшую за три года вспышку на Солнце
Главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачёв сообщил о мощнейшей за последние три года вспышке на поверхности Солнца, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты 29 мая в 11:07
Общество
Яна Чурикова прокомментировала идею с графиком прогулок в Москве
Телеведущая Яна Чурикова прокомментировала RT решение о введении в Москве графика прогулок в рамках смягчения ограничений, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 17:06
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 28 мая в 08:20
Игры
Дата выхода Factorio 1.0 изменилась из-за Cyberpunk 2077
Разработчики не скрывают – они идут на такой шаг в связи с релизом Cyberpunk 2077, запланированным на 17 сентября.
Городской портал Новый Нижний вчера в 04:00
Общество
Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок
Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета 16:57
Общество
165 дачных участков остаются затопленными в Подмосковье
Из-за обильных осадков, прошедших в минувшие сутки, в Подмосковье остаются подтопленными 165 приусадебных участков и 10 домов, сообщил в субботу РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.
РИАМО вчера в 13:00
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Происшествия
В Лондоне прошла акция протеста против произвола полиции в США
Независимая газета 14:30
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
ТК Звезда 29 мая в 21:10
Шоу-бизнес
Настасья Шубская показала фото сразу после родов
Как на днях стало известно, Настасья Шубская – супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина – осчастливила супруга, подарив ему второго сына, которого родила 27 мая нынешнего года.
Bimru.ru 08:46
Космос
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru 14:33
Футбол
Sports.ru: идея вернуть болельщиков на трибуны пришла «с уровня правительства»
Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) были против допуска болельщиков на трибуны стадионов сразу после возобновления чемпионата страны, но были вынуждены подчиниться указанию сверху, «с уровня правительства», сообщает издание Sports.ru со ссылкой на три источника, не связанные друг с другом.
Коммерсантъ 12:44
Экономика
Самозанятым россиянам решили вернуть налог
Самозанятым россиянам решили вернуть налоги, уплаченные ими в прошлом году.
Lenta.ru 29 мая в 11:36
Здоровье
Вакцинацию от гриппа могут провести раньше из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из-за коронавируса приходится торопиться с вакцинацией от гриппа.
РИА Новости 11:27
Футбол
«Бавария» установила новый рекорд Бундеслиги
Футболисты мюнхенской "Баварии" установили новый рекорд результативности чемпионата Германии.
Газета.Ru вчера в 15:34
Футбол
Икарди подписал долгосрочный контракт с «ПСЖ»
Bookmaker-ratings.ru 07:32