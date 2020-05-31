Космос
BFM.ru«Роскосмос» испытает две новые ракеты
«Роскосмос» в 2020 году планирует провести испытания двух новых ракет. Об этом в Twitter заявил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко. Он добавил, что в следующем году будет возобновлена российская лунная программа.
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Космос
Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС
РИА Новости 10:37
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По секрету всему свету: 38 игр, которые выйдут на PlayStation 5
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Прокуратура проверит жалобы медиков подмосковной больницы
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В Москве ветер повалил более 60 деревьев
В Москве из-за сильного ветра упали более 60 деревьев.
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Бывший боец «Айдара», украинский журналист Юрий Асеев рассказал о пытках, которые применялись к попавшим в плен ополченцам.
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Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета вчера в 07:14
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Пушков объяснил отказ Меркель ехать в США на саммит G7
Еще Как сообщал Лайф, Меркель отклонила приглашение президента США Дональда Трампа принять очное участие в саммите "Большой семёрки".
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Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
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Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
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Газета.Ru 13:29
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Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
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МВД Белоруссии заявило, что ситуация накануне выборов накаляется
Первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что в стране серьёзно накалилась обстановка перед выборами президента.
RT на русском 15:59
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Общество
Олег Тактаров связал беспорядки в США с борьбой за власть
Бывший боец ММА Олег Тактаров поделился мнением о беспорядках в США.
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Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
Авто
Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня 28 мая в 11:36
Общество
Власти Крыма отменили плату за обсерваторы для приезжающих без цели
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов отменил ранее введенную норму о том, что въезжающие в регион без конкретной цели обязаны самостоятельно оплачивать пребывание в обсерваторе.
Известия 15:43
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Из-за коронавируса страны начали раздавать людям деньги просто так. Как это спасет мировую экономику
Государственные экономики по всему миру замедляются, десятки миллионов людей лишились работы и остались без средств к существованию.
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Степаненко рассказала о чувствах к Петросяну после развода
Актриса Елена Степаненко простила бывшего мужа, юмориста Евгения Петросяна, после развода.
РЕН ТВ вчера в 17:37
Кино
Российский «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии
Боевик российского режиссера Егора Баранова "Аванпост" станет одним из первых фильмов, который откроет японский прокат после пандемии коронавирусной инфекции.
Экономика сегодня 13:20
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Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
Единоборства
Усман, Гэтжи, Джонс и другие бойцы оценили победу Бернса над Вудли
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Allboxing.ru 00:24
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 29 мая в 02:32
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Клинту Иствуду исполняется 90 лет
Будущая знаменитость попала в Голливуд случайно, и в начале Иствуд получил небольшие роли из-за своего размера 193 сантиметра и необычной внешности, но в возрасте 30 лет он получил главную роль в «Сыромятная плеть», и вскоре он буквально проснулся знаменитым.
Evo-rus.com 15:03
Общество
МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье
По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
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