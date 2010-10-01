Космос
МИР 24Роскосмос запланировал в 2020 году испытание двух новых ракет
Испытания двух новых ракет запланированы Роскосмосом в этом году. Об этом на своей странице в Twitter сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
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Политика
Рогозин назвал своё высказывание про «батут» предупреждением
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что его высказывание 2014 года о том, что в случае введения санкций в отношении российской ракетно-космической отрасли США будут летать в космос с помощью батутов было не шуткой, а предупреждением.
RT на русском 10:15
Транспорт
Прокуратура назвала причину остановки поездов на Мурманск
Вечерний Мурманск 09:06
Политика
Меркель и Трамп поспорили из-за «Северного потока-2»
Разногласия по поводу газовой магистрали «Северный поток-2» привели к спорам между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и американским президентом Дональдом Трампом.
Профиль вчера в 01:35
Политика
Кравчук оценил отказ Украины от ядерного оружия в $250 млрд
Первый президент Украины Леонид Кравчук в авторской программе главного редактора издания «Гордон» Алеси Бацман заявил, что после подписания Будапештского меморандума Украина потеряла около $250 млрд.
РБК 09:06
Общество
Все говорит о том, что губернатор откажется ослаблять режим. Но есть шансы на неожиданное решение
В субботу в Свердловской области выявили 261 заразившегося COVID-19, а в воскресенье — еще 265.
Екатеринбург Онлайн 06:41
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину упал до 25%
Путин остается на первом месте по уровню доверия среди политиков, несмотря на то, что с ноября 2017 года, когда «Левада» начала проводить это исследование, его рейтинг опустился с 59%.
Дождь 29 мая в 18:02
Общество
Воробьёв оценил ситуацию с подтоплениями из-за дождей в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с подтоплениями в ряде муниципалитетов на фоне сильных ливней.
RT на русском 08:36
Технологии
Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR
Моддер Goutrial превратил Half-Life: Alyx в шутер от первого лица, который не требует наличия шлема виртуальной реальности.
CyberSport.ru вчера в 16:14
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Общество
Где и как заболели коронавирусом в Самарской области
За прошедшие сутки в регионе выявлено 48 заболевших коронавирусом. 90,9 % новых случаев пришлось на Самару, Тольятти и Сызрань.
СОВА 29 мая в 05:25
Армия и оружие
Украина провела успешные испытания ракеты «Нептун»
Украина провела испытательные пуски со своего нового комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", стрельбы прошли на полигоне "Алиби" в Одесской области.
Газета.Ru 05:05
Политика
Чехия рискует остаться без фермеров, если украинцы не вернутся
Как рассказал другой фермер, Павел Покорный, «ситуация с коронавирусом показала нам, что зависимость от украинской рабочей силы мгновенно может поставить производство на колени».
Украина.ру 10:12
Космос
Спутник «Ресурс-П» вернули к работе после поломки
Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №3 вернулся к работе, сообщили в пресс-службе РКЦ «Прогресс».
Взгляд.ру 28 мая в 18:55
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Общество
Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих
В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
Lenta.ru вчера в 15:22
Футбол
«Шахтёр» обыграл «Динамо» в матче чемпионата Украины
В рамках чемпионата Украины по футболу донецкий «Шахтёр» одержал победу над киевским «Динамо».
RT на русском 11:56
Экономика
Oxford Economics: рынок акций США переоценен со всех точек зрения
Рынок акций США переоценен на 16%, поэтому короткая позиция по индексу S&P 500 выглядит все более привлекательной, пишет стратег Oxford Economics Дэниэл Гросвенор.
Profinance.ru 11:46
Общество
Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 07:54
Общество
Попова рассказала о связи коронавируса со свертываемостью крови
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о связи течения коронавирусной инфекции со свертываемостью крови.
Газета.Ru 11:36
Общество
В московских парках нанесли разметку для социальной дистанции
«На дорожно-тропиночную сеть парков нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены информационные щиты, организована трансляция речевых оповещений о соблюдении необходимых мер», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Мосгорпарка.
RT на русском 09:58
Происшествия
Тело ребенка обнаружили возле дамбы в Татарстане
Газета.Ru 12:05
Здоровье
Вакцинацию от гриппа могут провести раньше из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из-за коронавируса приходится торопиться с вакцинацией от гриппа.
РИА Новости 11:27
Футбол
«Рубин» доиграет сезон на «Ак Барс Арене»
Казанский «Рубин» сыграет все оставшиеся матчи РПЛ на «Ак Барс Арене».
Kazanfirst.ru 08:21
Экономика
Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома
Рубль может укрепиться из-за отказа россиян от поездок за границу в период отпусков.
Газета.Ru 29 мая в 13:08
Политика
Украинский телеведущий пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса
Телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса.
РИА Новости 09:17
Армия и оружие
В Иране назвали главную цель своей политики в отношении США
«Наша стратегия в отношении США — завершение мести за кровь Сулеймани», — цитирует его Tasnim.
REGNUM 07:52
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44