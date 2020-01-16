Технологии

РИА НовостиРИА Новости«Роскосмос» нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией

Речь идет о создании множества наземных радиоэлектронных станций, предназначенных для подавления сигналов при передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, обеспечивающие сброс данных на наземные пункты приема.
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с чего всё началось

«Роскосмос» нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией

Специалисты предприятия "Роскосмос" нашли способ скрыть конфиденциальную деятельность на территории России от оперативного наблюдения иностранных спутников-шпионов, заглушив передачу данных с них с помощью наземных радиостанций, говорится в материалах сотрудников компании "Российские космические системы", опубликованных на сайте предприятия.
РИА Новостивчера в 20:39

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Роскосмос нашел способ противодействовать иностранным спутникам-шпионам

ФАНвчера в 21:43

В Роскосмосе нашли способ помешать спутникам-шпионам следить за РФ

РЕН ТВвчера в 21:27

Роскосмос нашел способ защитить Россию от иностранных спутников-шпионов

Газета.Ruвчера в 21:37

«Роскосмос» нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией

РИА Новостивчера в 20:39

Роскосмос разработал методику борьбы со спутниками-шпионами

REGNUMвчера в 22:05

Роскосмос научился скрывать секретную деятельность России от спутников-шпионов

VSE42.RUвчера в 22:15

В Роскосмоме придумали защиту для секретов России от иностранных спутников-шпионов

Царьградвчера в 22:46
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Политика

Новым премьер-министром России станет Михаил Мишустин

Президент Владимир Путин провел встречу с Мишустиным и предложил ему должность главы кабинета министров.
Брянская улица вчера в 11:30
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
RT на русском вчера в 04:23
Политика

Эксперт по лжи разобрал реакцию Медведева на отставку правительства

Специалист по мимике и жестам, эксперт по лжи - профайлер Илья Анищенко разобрал истинные эмоции Медведева по видео.
Московский Комсомолец вчера в 13:22
Общество

Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы

Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Rambler News Service вчера в 04:53
Политика

Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации

Авторы книги пишут, что Трамп настолько желал встретиться с российским лидером, что прекратил беседу с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать дату встречи с Путиным, и может ли это случиться до инаугурации.
Политика Сегодня вчера в 23:56
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе

РБК вчера в 22:48
Политика

Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников

Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Московский Комсомолец вчера в 05:11
Экономика

Россия планирует ограничить экспорт зерна

Россия может ввести квоту на экспорт зерна – с 1 января по 30 июня 2020 г. (т. е. до конца сельскохозяйственного сезона) можно будет вывезти не более 20 млн т. Такое ограничение предлагается в подготовленном Минсельхозом проекте постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости».
Ведомости 14 января в 15:56
Футбол

Юрий Жирков: «Иванович пока никуда не уходит из „Зенита“»

Матч ТВ вчера в 12:12
Происшествия

При обрушении породы на руднике под Оренбургом погиб рабочий

Один человек из числа рабочих погиб из-за обвала породы на руднике Гайского горно-обогатительного комбината в Оренбургском крае.
REGNUM 00:05
Музыка

Британский продюсер заявил, что новых Beatles не будет

Успех ливерпульской «четверки» Beatles никто из нынешних музыкантов повторить не сможет, считает директор пиар-компании Bill Elms Associates Билл Элмс, 16 января сообщает РИА Новости.
Красная весна вчера в 22:38
Авто

УАЗ «Патриот» получил «антарктическую» спецверсию

Из других внешних отличий внедорожника в новой спецверсии стоит выделить экспедиционный багажник на крыше с лестницей на пятой двери, сертифицированные и устанавливаемые на заводе в процессе производства, а также противотуманные фары и шильды с названием серии в нижней части двери водителя и на контейнере запасного колеса.
Движок вчера в 05:36
Хоккей

Овечкин поделился мнением о новом контракте с «Вашингтоном»

Газета.Ru вчера в 23:32
Наука

Скорость нагрева океана составила 5 атомных бомб в секунду

В 2019 году потепление океана происходило со скоростью «примерно пять хиросимских бомб каждую секунду, днем и ночью, 365 дней в году», — говорит дугой автор исследования — Джон Абрахам из Университета Сент-Томас в Миннесоте (США).
Популярная механика вчера в 23:34
Армия и оружие

В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля

News.ru 14 января в 13:46
Политика

Экс-куратор Украины в Кремле создаст новую партию в Абхазии

Партия будущего В конце весны в Абхазии, где после отставки президента Рауля Хаджимбы предстоят выборы, может быть создана новая партия (рабочее название — "Будущее Абхазии"), ее основателем и координатором станет Инал Ардзинба, председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси, действительный государственный советник России.
РБК 00:00
Шоу-бизнес

Неймар тайно встречается с русской моделью

Бразильский нападающий Неймар пошел по стопам Джонни Деппа и закрутил тайный роман с русской Instagram-моделью.
РЕН ТВ вчера в 00:10
Общество

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Коммерсантъ 14 января в 17:31
Политика

Названы сценарии для Путина после 2024 года

Президент России Владимир Путин после 2024 года может возглавить партию "Единая Россия".
Уралинформбюро вчера в 23:55
Финансы

Падение курса акций «Норникеля» выглядит необоснованным

На торговой сессии Московской биржи 14 января акции ГМК "Норильский никель" потеряли 1,78%, неожиданно упав до отметки 20000 руб. Этот спад ряд брокеров объяснил снижением мировых цен на никель.
MetalTorg.ru вчера в 01:18
Гаджеты

Умные часы Fitbit получили функцию, которой нет даже в Apple Watch

Как сообщают источники, некоторые умные часы и трекеры активности компании Fitbit после обновления ПО получили новую функцию — определение уровня насыщения кислородом крови (SpO2).
iXBT.com вчера в 12:59
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru вчера в 21:31
Происшествия

В Чите военнослужащего подозревают в убийстве двух человек

Оперативники в Чите задержали мужчину, который, по предварительным данным, является военнослужащим, его подозревают в убийстве двух человек во время совместного распития спиртного.
ТАСС вчера в 21:47
Политика

Меркель призвала Европу к самостоятельности

По словам Меркель, нынешний уровень европейских расходов на оборону "само собой не является достаточным".
ТАСС вчера в 18:32
Единоборства

Александр Беспутин отрицает употребление допинга

Чемпиона Всемирной боксерской ассоциации в полусреднем весе обвинили в употреблении допинга.
Время Пресс вчера в 11:06
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости вчера в 01:00
Политика

Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
Взгляд.ру 00:22
Политика

Американский политолог сравнил Владимира Путина с Джорджем Вашингтоном

Президент России Владимир Путин не уйдет на покой после окончания президентского срока, как первый президент США Джордж Вашингтон, а продолжит быть лидером страны и после ухода с поста главы государства, возможно, в неформальном качестве, считает американский политолог Уильям Померанц.
РИА Новости вчера в 15:16
Политика

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьера Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
РБК вчера в 16:43
Кино

Мединский усомнился в возможности показа всех частей фильма «Дау»

Москва 24 вчера в 21:53
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