Космос

РИА НовостиРИА Новости«Роскосмос» нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией

Речь идет о создании множества наземных радиоэлектронных станций, предназначенных для подавления сигналов при передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, обеспечивающие сброс данных на наземные пункты приема.
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с чего всё началось

«Роскосмос» нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией

Специалисты предприятия "Роскосмос" нашли способ скрыть конфиденциальную деятельность на территории России от оперативного наблюдения иностранных спутников-шпионов, заглушив передачу данных с них с помощью наземных радиостанций, говорится в материалах сотрудников компании "Российские космические системы", опубликованных на сайте предприятия.
РИА Новостивчера в 20:39

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Российские инженеры нашли способ заглушить любой шпионский спутник

Телеканал 360°01:33

В Роскосмоме придумали защиту для секретов России от иностранных спутников-шпионов

Царьградвчера в 22:46

В Роскосмосе нашли способ помешать спутникам-шпионам следить за РФ

РЕН ТВвчера в 21:27

Роскосмос нашел способ противодействовать иностранным спутникам-шпионам

ФАНвчера в 21:43

Роскосмос нашел способ защитить Россию от иностранных спутников-шпионов

Газета.Ruвчера в 21:37

Роскосмос разработал методику борьбы со спутниками-шпионами

REGNUMвчера в 22:05

«Роскосмос» нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией

РИА Новостивчера в 20:39
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Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 02:24, Ашберн
Политика

Путин создал рабочую группу по поправкам в Конституцию РФ

Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию РФ.
REGNUM вчера в 14:49
Политика

Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве

Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что в новом правительстве будут изменения.
NewInform 01:47
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Политика

Владимир Путин решил доработать Россию конституционными изменениями и Михаилом Мишустиным

Владимир Путин решил доработать Россию конституционными изменениями и Михаилом Мишустиным Послание президента Владимира Путина, в котором ожидались главными новостями меры демографической поддержки, завершилось объявлением реформы системы власти в РФ — отказом от «суперпрезидентской» власти и созданием президентско-парламентской республики с новыми полномочиями Госсовета.
Коммерсантъ вчера в 15:52
Политика

Анатолий Вассерман раскрыл смысл отставки Дмитрия Медведева

Известный российский публицист и политолог Анатолий Вассерман связал отставку правительства с озвученными в Послании президента России Федеральному Собранию задачами по повышению социального обеспечения нуждающихся граждан.
Вестник Кавказа вчера в 23:37
Общество

Семьи с детьми до 7 лет начнут получать новые выплаты

Со следующего года размер выплат планируется повысить до 11 тысяч рублей в месяц. Новая мера поддержки начнёт действовать уже в этом году.
SterlitamakTime.ru вчера в 06:48
Авто

Toyota анонсировала новый компактный кроссовер

Компания Toyota подтвердила выпуск нового компактного кроссовера, который займет место под C-HR и будет конкурировать с Nissan Juke и Renault Captur.
Автоновости дня 14 января в 10:45
Политика

Пресс-секретарь заявил, что Кадыров проходит курс лечения

«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», — заявил Каримов.
RT на русском 00:10
Происшествия

Вылетевший из Петербурга в Мурманск самолет объявил о ЧС на борту

РЕН ТВ 02:02
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

45-летний житель Кемеровской области открыл огонь в мировом суде Новокузнецка утром 16 января.
Газета.Ru 01:48
Политика

Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников

Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Московский Комсомолец вчера в 05:11
Общество

Российские самолеты отправят на Дальний Восток

Предполагается, что новая компания будет эксплуатировать только российские самолеты.
Коммерсантъ вчера в 17:23
Футбол

Лунин перешёл в «Овьедо» на правах аренды

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин перешёл в «Овьедо» на правах аренды, сообщается на официальном сайте астурийского клуба.
Чемпионат вчера в 04:58
Футбол

Соболев согласовал контракт с ЦСКА

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев в ближайшее время станет игроком ЦСКА, об этом сообщает Sport-express.ru.Ранее стало известно, что 22-летний футболист не полетел на сборы с самарским клубом.
Soccer.ru вчера в 07:43
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Политика

Появилось видео реакции министров на отставку правительства

Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Rambler News Service вчера в 09:43
Происшествия

Участник инцидента с девочкой в Ленинградской области явился в полицию

Полицейские опросили водителя, ставшего участником инцидента с 10-летней девочкой в Новой Ладоге, которую силой пытались посадить в автомобиль, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:11
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия вчера в 18:01
Политика

Что дает предварительное торговое соглашение США и Китая

Ведомости 14 января в 16:40
Происшествия

Певцу Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки в кафе

Российская газета вчера в 04:31
Авто

На аукционе продадут кабриолет Chrysler создателя Ford Mustang

Именно LeBaron вместе с другими автомобилями, которые построены на переднеприводной платформе, помогли Якокке спасти Chrysler от банкротства, завоевав признание и любовь автолюбителей того периода.
CarsWeek.ru вчера в 15:25
Происшествия

Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте

Армия и полиция взяли под контроль район вблизи российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.
RT на русском вчера в 20:48
Футбол

Калачев вернулся в «Ростов». Он будет работать в академии клуба

Бывший полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев вернулся в клуб, сообщается на официальном сайте ростовчан.
Спорт-Экспресс 01:24
Кино

Умер актер из сериалов «Горец» и «Друзья»

В Лос-Анджелесе на 52-м году жизни умер актер из сериалов «Друзья» и «Горец» Стэн Кирш.
Телепрограмма 01:54
Политика

В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

RT на русском 01:18
Политика

Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
Взгляд.ру 00:22
Шоу-бизнес

Мария Шукшина забрала внука, рожденного девушкой из Барнаула

Московский Комсомолец вчера в 22:50
Политика

Западные СМИ оценили послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Иностранные СМИ по-разному оценили послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом

В результате столкновения двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали, передаёт Интерфакс со ссылкой на УГИБДД региона.
RT на русском 01:42
Авто

Кроссовер Skoda Kamiq получил внедорожную версию Scoutline

5 колесо вчера в 08:03
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