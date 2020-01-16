Космос
РИА Новости«Роскосмос» нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
Речь идет о создании множества наземных радиоэлектронных станций, предназначенных для подавления сигналов при передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, обеспечивающие сброс данных на наземные пункты приема.
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с чего всё началось
Специалисты предприятия "Роскосмос" нашли способ скрыть конфиденциальную деятельность на территории России от оперативного наблюдения иностранных спутников-шпионов, заглушив передачу данных с них с помощью наземных радиостанций, говорится в материалах сотрудников компании "Российские космические системы", опубликованных на сайте предприятия.РИА Новостивчера в 20:39
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В Роскосмоме придумали защиту для секретов России от иностранных спутников-шпионов
Царьградвчера в 22:46
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