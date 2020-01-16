с чего всё началось

По информации компании "Российские космические системы", специалистами предприятия "Роскосмос" найден способ скрыть конфиденциальную деятельность на российской территории от оперативного наблюдения иностранных спутников-шпионов, передает РИА Новости.

Энергетика Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

Технологии Microsoft перестала поддерживать Windows 7 По предварительным оценкам Windows 7 установлена на порядка 400 млн компьютерах, и их пользователям разработчики посоветовали сменить компьютер или по возможности установить Windows 10, но последнее не рекомендуется в связи с вероятностью некорректной работы некоторых компонентов и драйверов.

Общество СМИ сообщили об иске украинских бизнесменов к Порошенко Украинские бизнесмены и футбольные функционеры братья Григорий и Игорь Суркисы подали иск в Лондонский международный арбитраж против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Политика Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.

Политика Мишустин назвал задачи нового правительства Предложенный Владимиром Путиным на пост премьер-министра Михаил Мишустин озвучил главные задачи нового правительства.

Экономика ООН: рост мирового ВВП в 2019 году упал до 10-летнего минимума Рост мировой экономики по итогам 2019 года составил 2,3%, что является минимальным значением за последние 10 лет, говорится в докладе ООН «Мировое экономическое положение и перспективы, 2020 год» 16 января опубликованном на официальном сайте организации.

Экономика Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.

Авто В России средняя сумма автокредита превысила 1 млн рублей Впервые в России средняя сумма автокредита перевалила за 1 млн рублей, однако пока это произошло только в Москве, зафиксировано в результатах исследования бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть в распоряжении «Известий»).

Футбол Гендиректор «Спартака» высказался против расширения РПЛ Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн прокомментировал возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд, передает РИА "Новости".