с чего всё началось

Сотрудники АО "Российские космические системы" предложили создать специальные наземные станции блокировки сигнала спутников, которые бы защищали территорию нашей страны от незаконной слежки из космоса.

Происшествия SSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово Летевший из Сабетты в Москву самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Происшествия В Калмыкии пьяный отчим убил ребенка-инвалида Как сообщили в СК РФ, накануне в поселке Ики-Бурул 38-летний сожитель матери мальчика «на почве личной неприязни» жестоко избил пятилетнего ребенка-инвалида, нанеся ему удары по голове и по всему телу.

Гаджеты ФБР удалось взломать iPhone 11 Pro Max с помощью устройства GrayKey В среду в Сети появились сообщения о том, что ФБР недавно взломало новейший смартфон iPhone 11 Pro Max, что вызывает вопрос, почему одновременно с этим американская спецслужба требует от Apple помощи в получении доступа к двум старым моделям iPhone в рамках расследования обстоятельств стрельбы на базе военно-морской авиации США в Пенсаколе (штат Флорида).

Политика Михаил Мишустин пообещал кардинальные изменения в правительстве Как сообщает РИА Новости, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ пообещал кардинальные изменения в правительстве.

Шоу-бизнес Айза Анохина обвинила Гуфа в распадающемся браке Блогер и рэп-исполнительница Айза Анохина сообщила своим подписчикам в Instagram, что ее нынешний брак "трещит по швам" из-за выходок первого мужа, рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф.

Авто Porsche 718 Cayman и 718 Boxster получили новые версии Компания Porsche объявила о пополнении в семействе среднемоторных моделей «718-й» серии: купе 718 Cayman и 718 Boxster вскоре станут доступны в версии GTS 4.0.

Технологии Microsoft выпустила новый браузер Корпорация Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium от Google.

Общество «Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.

Политика Владимир Путин утвердил состав рабочей группы по изменению Конституции Владимир Путин утвердил состав рабочей группы по изменению Конституции Президент России Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о поправках к Конституции, анонсированных в послании Федеральному собранию.

Политика Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.

Политика Премьер Саксонии призвал отменить антироссийские санкции Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за более тесное сотрудничество с Москвой и снятие антироссийских санкций.

Происшествия МАК назвал причину ЧП с самолетом «ЮТэйр» в Сочи в 2018 году Самолет "ЮТэйр" скатился в реку в Сочи в 2018 году из-за игнорирования экипажем предупреждений бортовых систем и посадки на неподходящую ВПП, следует из окончательного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Футбол Бабаев: общее собрание клубов РПЛ поддержало расширение лиги Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу, заявил журналистам генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.

Общество Louis Vuitton купил второй по величине алмаз планеты Louis Vuitton заявил о покупке алмаза в 1758 карат Sewelô, который в апреле в Ботсване добыла компания Lucara Diamond.

Политика Мишустин попал в базу «Миротворца» Украинский сайт "Миротворец" внес в свои "черные списки" главу ФНС России Михаила Мишустина, который был выдвинут президентом РФ Владимиром Путиным на должность главы правительства.