Космос

ИзвестияИзвестия«Роскосмос» нашел способ помешать следить за Россией спутникам-шпионам

В «Роскосмосе» нашли способ скрыть конфиденциальную деятельность на территории России от несанкционированного наблюдения иностранных спутников-шпионов. Соответствующие материалы опубликованы на сайте компании «Российские космические системы».
Читать в источнике
Комментировать182
с чего всё началось

«Роскосмос» нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией

Специалисты предприятия "Роскосмоса" нашли способ скрыть конфиденциальную деятельность на территории России от оперативного наблюдения иностранных спутников-шпионов. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте компании "Российские космические системы".
РИА Новостивчера в 20:39

Подробнее о событии

«Роскосмос» нашел способ помешать следить за Россией спутникам-шпионам

Известия05:22

В Роскосмосе нашли способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией

ТАСС03:00

«Роскосмос» нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией

РИА Новостивчера в 20:39

Роскосмос разработал методику борьбы со спутниками-шпионами

REGNUMвчера в 22:05

Роскосмос нашел способ защитить Россию от иностранных спутников-шпионов

Газета.Ruвчера в 21:37

В Роскосмосе нашли способ помешать спутникам-шпионам следить за РФ

РЕН ТВвчера в 21:27

Российские инженеры нашли способ заглушить любой шпионский спутник

Телеканал 360°01:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 05:33, Ашберн
Общество

Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России

Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн.
РИА Новости вчера в 19:54
Политика

Forbes: Путин отправил Медведева в отставку из-за провала нацпроектов

Федеральный чиновник рассказал Forbes, что решение об отставке Медведева принял сам президент.
Новые Известия 03:12
Происшествия

Очевидец рассказал о стрельбе в суде Новокузнецка

Житель Кузбасса в беседе с телеканалом «360» рассказал о стрельбе в здании суда в Новокузнецке, очевидцем которой он стал.
RT на русском 05:13
Политика

ЛДПР поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера

Большинство депутатов ЛДПР решили поддержать кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя российского правительства, сообщил лидер партии Владимир Жириновсикй.
Взгляд.ру 03:38
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале

Россиянам пообещали 50-градусные морозы в феврале.
RZN.info 00:13
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 13:54
Кино

Машков прокомментировал то, что «Дылда» не стала номинантом на «Оскар»

Ранее организаторы американской кинопремии сообщили, что фильм "Дылда" не вошел в число номинантов на "Оскар".
РИА Новости вчера в 20:47
Футбол

Дзагоев охарактеризовал атакующий потенциал ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев в интервью "СЭ" прокомментировал слова главного тренера армейцев Виктора Гончаренко об его атакующем потенциале.
Газета.Ru 01:51
Политика

Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас сообщил ТАСС о планах провести 16 января установочное заседание, суть которого - договориться о порядке работы и встретиться с президентом.
ТАСС вчера в 16:20
Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
РИА Новости 05:27
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия вчера в 18:01
Футбол

Хави объяснил, почему отказался возглавить «Барселону»

Бывший футболист "Барселоны" Хави заявил, что отклонил предложение каталонского клуба стать главным тренером "сине-гранатовых".
РИА Новости 05:11
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Политика

Мишустин попал в базу «Миротворца»

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
RT на русском 03:23
Политика

Кадыров временно передал полномочия главы Чечни

Lenta.ru вчера в 11:32
Общество

Рада одобрила законопроект о легализации игорного бизнеса

Верховная рада Украины рассмотрела в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса в стране, данное решение поддержали 260 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Взгляд.ру 04:51
Армия и оружие

Эксперт оценил угрозы Помпео «сдержать Россию» по примеру Ирана

Генерал Сулеймани был убит в результате атаки американского ударного беспилотника на территории Ирака, но на российской территории такая операция невозможна сугубо технически, отметил собеседник.
Взгляд.ру вчера в 04:14
Политика

Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий

Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Piter.tv вчера в 07:27
Биатлон

Экхофф выиграла спринт в Рупольдинге

На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) завершился женский спринт. Победу одержала норвежка Тирил Экхофф.
Спорт-Экспресс вчера в 09:32
Футбол

Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм»

Форвард играл за «Спартак» с 2015 по 2019 год, провел в составе красно-белых 109 матчей и забил 35 мячей.
Спорт-Экспресс 14 января в 20:53
Общество

«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке

Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
ЗакC.Ру 04:11
Общество

Акции Яндекса взлетели на 4% после обещания о поддержке от Мишустина

Акции "Яндекса" утром в четверг взлетели более чем на 4% и обновили исторические максимумы на новостях, что кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин похвалил компанию и обещал ей поддержку.
Интерфакс 03:20
Политика

Вильфанд оценил связь теплой зимы с применением климатического оружия

Теплая зима для России скорее благо, а не негативное последствие возможного применения климатического оружия, сообщил журналистам в четверг и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
РИА Новости 04:18
Шоу-бизнес

Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
WMJ.ru 13 января в 12:31
Биатлон

Дмитрий Малышко заявил, что тренеры «сливают» его из сборной

Малышко, которому в марте исполнится 33 года, заявил, что объективно его результаты действительно могли быть лучше, но вина за результат лежит не только на нём, но и на тренере, который списал его спустя месяц после начала сезона.
78.ru 05:22
Общество

В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы

Россию во второй половине века ожидают климатические катаклизмы, в том числе жара и наводнения, считает директор Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.
РИА Новости 04:43
Финансы

России предсказали курс 200 рублей за доллар

Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.
Lenta.ru 03:42
Общество

Louis Vuitton купил второй крупнейший алмаз в истории весом 1758 карат

Покупателем второго по размеру алмаза в истории массой 1758 карат стал производитель люксовых товаров Louis Vuitton (принадлежит LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy), пишет The New York Times со ссылкой на гендиректора компании Майкла Бурка.
РБК 02:35
Политика

Политолог оценил внесение кандидатуры Мишустина на должность премьера

Директор Международного института новейших государств политолог Алексей Мартынов прокомментировал в беседе с RT выдвижение кандидатуры главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
RT на русском 04:58
Происшествия

В Ленобласти первоклассник впал в кому, захлебнувшись в бассейне

Семилетний мальчик во Всеволожске впал в кому, нахлебавшись воды на занятии в бассейне.
Интересант 04:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное