Специалисты предприятия "Роскосмоса" нашли способ скрыть конфиденциальную деятельность на территории России от оперативного наблюдения иностранных спутников-шпионов. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте компании "Российские космические системы".

с чего всё началось

В «Роскосмосе» нашли способ скрыть конфиденциальную деятельность на территории России от несанкционированного наблюдения иностранных спутников-шпионов. Соответствующие материалы опубликованы на сайте компании «Российские космические системы».

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