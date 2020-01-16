с чего всё началось

Специалисты «Роскосмоса» выяснили, как можно скрыть от наблюдения иностранных спутников-шпионов конфиденциальную деятельность, осуществляемую на территории России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы сотрудников компании «Российские космические системы».

Политика Путин пообещал России почти бесплатный интернет «По всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам», — распорядился сегодня Президент в своем послании к Федеральному собранию.

Политика Зюганов объяснил отказ КПРФ поддержать Мишустина КПРФ не может поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России, так как депутаты пока ничего не знают о новом составе кабинета министров и программе политика.

Политика Порошенко увидел в послании Путина угрозу Украине Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и проект поправок в Конституцию несут прямую угрозу и риски Украине.

Общество Путин предложил увеличить целевой прием в медвузы Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил изменить порядок приема в медицинские вузы.

Политика Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

Политика Зеленский подписал указ о призыве в армию лиц, достигших 18 лет "Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", - говорится в указе.

Политика Медведев заявил об отставке правительства В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».

Политика Зеленский отозвал законопроект о децентрализации Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598, поданный им на рассмотрение Верховной рады, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.

Политика На Украине открыли дело о хакерских атаках на компанию Burisma Национальная полиция Украины возбудила дело о возможных хакерских атаках на сайты нескольких украинских компаний, в том числе Burisma и студии "Квартал 95" после того, как стало известно об изучении этих данных американской разведкой.

Политика Путин назначил Медведева заместителем председателя Совбеза Президент России Владимир Путин назначил исполняющего обязанности российского премьер-министра Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности.

Технологии Названы «самые жадные» приложения на Android Агентство Sophos рассказало о самых жадных приложениях для Android-смартфонов. Список мошеннических программ доступен на сайте компании.

Общество Водонаева резко высказалась о маткапитале Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.