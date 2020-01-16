Космос

RT на русскомRT на русском«Роскосмос» нашёл способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией

Специалисты «Роскосмоса» выяснили, как можно скрыть от наблюдения иностранных спутников-шпионов конфиденциальную деятельность, осуществляемую на территории России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы сотрудников компании «Российские космические системы».
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с чего всё началось
В научно-техническом журнале «Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы» появилась статья (*.pdf)
 специалистов предприятия «Российские космические системы» (входит в состав госкорпорации «Роскосмос»), в которой описываются методы защиты от наблюдения за территорией из космоса.
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