Космос
RT на русском«Роскосмос» нашёл способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
Специалисты «Роскосмоса» выяснили, как можно скрыть от наблюдения иностранных спутников-шпионов конфиденциальную деятельность, осуществляемую на территории России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы сотрудников компании «Российские космические системы».
Читать в источнике
Оценить261
с чего всё началось
В научно-техническом журнале «Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы» появилась статья (*.pdf) специалистов предприятия «Российские космические системы» (входит в состав госкорпорации «Роскосмос»), в которой описываются методы защиты от наблюдения за территорией из космоса.РБК05:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 08:34, Ашберн
Политика
Путин пообещал России почти бесплатный интернет
«По всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам», — распорядился сегодня Президент в своем послании к Федеральному собранию.
Политика
Зюганов объяснил отказ КПРФ поддержать Мишустина
КПРФ не может поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России, так как депутаты пока ничего не знают о новом составе кабинета министров и программе политика.
Политика
Порошенко увидел в послании Путина угрозу Украине
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и проект поправок в Конституцию несут прямую угрозу и риски Украине.
Шоу-бизнес
Актрису Шпицу затравили за фото с разрезанным арбузом между ног
Ну снимками звезд отечественного кино в купальнике уже никого не удивишь, но Шпица положила между ног разрезанный арбуз с ярко красной мякотью.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Общество
Путин предложил увеличить целевой прием в медвузы
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил изменить порядок приема в медицинские вузы.
Происшествия
В Коми за взятку задержали министра МВД
В Республике Коми задержали министра внутренних дел региона, которого подозревают в получении взятки.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Политика
Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию
Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
Политика
Зеленский подписал указ о призыве в армию лиц, достигших 18 лет
"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", - говорится в указе.
Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Политика
Зеленский отозвал законопроект о децентрализации
Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598, поданный им на рассмотрение Верховной рады, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.
Политика
На Украине открыли дело о хакерских атаках на компанию Burisma
Национальная полиция Украины возбудила дело о возможных хакерских атаках на сайты нескольких украинских компаний, в том числе Burisma и студии "Квартал 95" после того, как стало известно об изучении этих данных американской разведкой.
Политика
Путин назначил Медведева заместителем председателя Совбеза
Президент России Владимир Путин назначил исполняющего обязанности российского премьер-министра Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности.
Кино
Объявлен актерский состав сериала по «Властелину колец»
Сегодня был опубликован окончательный актерский состав ленты.
Финансы
Экономист оценил вероятность роста курса до 200 рублей за доллар
Ранее курс доллара США открыл торги на Московской бирже повышением.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Происшествия
SSJ-100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»
Самолет SSJ-100 авиакомпании «Ираэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
Армия и оружие
Минобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) опроверг информацию, что вооруженные силы США препятствовали российскому патрулированию в провинции Хасеке.
Политика
Рада приняла закон, урезающий права русского языка в школах
Верховная рада Украины приняла в целом закон "О полном общем среднем образовании".
Наука
Расшифрован геном загадочного гигантского кальмара
Кино
HBO выпустит приквел «Игры престолов» не ранее 2022 года
Приквел будет иметь название "Дом Дракона" (House of Dragon) и являться спин-оффом о Таргариенах. Ждать новинку стоит не ранее 2022 года.
Культура
Где шляпа Лютика? Дизайнер «Ведьмака» показал каноничное фото барда в головном уборе
Технологии
Названы «самые жадные» приложения на Android
Агентство Sophos рассказало о самых жадных приложениях для Android-смартфонов. Список мошеннических программ доступен на сайте компании.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Один человек погиб при стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке.
Общество
Водонаева резко высказалась о маткапитале
Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
Общество
В Сбербанке объяснили комиссию за прием доллара со «следами кокаина»
Комиссию за прием валюты у посетителя Сбербанка взяли только из-за наличия загрязнений, а не их характера.
Музыка
Сегодня Всемирный день The Beatles
Поводом для выбора даты послужили два исторических момента: 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб Cavern, в котором "БИТЛЗ" начали свой путь к всемирной славе 16 января 1964 года сорокопятка группы I Want to Hold Your Hand журнал "Cashbox" присвоил первое место в американском хит-параде.
Кино
Продюсеры «бондианы» не заинтересованы в смене пола Джеймса Бонда
Продюсер "бондианы" Барбара Брокколи заявила Sky News, что в фильмах о Джеймсе Бонде появятся новые женские персонажи.
Футбол
Общая выручка клубов РПЛ в 2018 году составила 752 миллиона евро
Стала известна общая выручка клубов РПЛ в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на экономической отчет УЕФА.