Космос
Инфорос«Роскосмос» нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
По информации компании "Российские космические системы", специалистами предприятия "Роскосмос" найден способ скрыть конфиденциальную деятельность на российской территории от оперативного наблюдения иностранных спутников-шпионов, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
В научно-техническом журнале «Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы» появилась статья (*.pdf) специалистов предприятия «Российские космические системы» (входит в состав госкорпорации «Роскосмос»), в которой описываются методы защиты от наблюдения за территорией из космоса.РБК05:57
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