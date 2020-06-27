Космос
Ведомости«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon
Специалисты «Роскосмоса» перечислили недостатки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, следует из материала в журнале корпорации «Русский космос».
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с чего всё началось
«Ряд специалистов подвергает сомнению безопасность непосредственного соседства экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива (четырехокись азота и монометилгидразин — это все-таки не вода и даже не перекись водорода), подаваемых под давлением в двигатели системы аварийного спасения», — говорится в статье журнала «Космос», июньский номер которого опубликовал сайт госкорпорации.Телеканал 360°07:57
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Кино
Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме
DailyShow.Ru вчера в 12:47
Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Футбол
ЦСКА и «Динамо» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Объявлен состав московского "Динамо" на матч 24-го тура чемпионата России по футболу против столичного ЦСКА, сообщается на странице "бело-голубых" в Twitter.
РИА Новости 11:02
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
Происшествия
Смерч в Вологодской области сняли на видео
Смерч в Вологодской области снял на видео приехавший в отпуск житель Мурманска Андрей Бегунов.
Газета.Ru 10:17
Шоу-бизнес
Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей
По данным издания "Собеседник", из-за пандемии коронавируса финансовые потери певицы Софии Ротару составили около 42 млн рублей, а сама певица ожидает открытия границ между Украиной и Россией, чтобы получить возможность компенсировать убытки.
Газета.Ru 06:43
Кино
Марго Робби сыграет в новой части «Пиратов Карибского моря»
Evo-rus.com 08:42
Кино
Авторы «Соника в кино» снимут сериал по лучшей игре 2019 года
Российская газета вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Общество
Авианосец «Адмирал Кузнецов» вернется в состав ВМФ в 2022 году
Знаменитый российский авианосец "Адмирал Кузнецов" вернется в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ после ремонта, который должен закончиться в 2022 году.
iReactor 25 июня в 04:50
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 04:08
Футбол
Гончаренко встретился с руководством ЦСКА
Bookmaker-ratings.ru 10:46
Культура
Новая книга Джорджа Мартина «Ветра зимы» выйдет в 2021 году
Псковское агентство информации 25 июня в 02:25
Политика
Facebook изменил правило написания названия Киева
Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
RT на русском 07:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 06:17
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые опубликовала фото с 2-летним внуком
Знаменитость впервые решилась показать своего двухлетнего внука Льва. 20 мая 2018 года сын Леры Жан Ленюк впервые стал отцом.
Территория новостей 02:09
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Общество
Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России
Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности.
Телеканал 360° вчера в 16:18
Игры
Компания Blizzard опубликовала новую информацию о Diablo IV
Компания-разработчик видеоигры Diablo IV сообщила о главных изменениях, внесенных в новую версию.
Goroday.ru вчера в 17:32
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
Глава ОНК Наталья Чернышева выразила мнение, что в министерстве прислушались к просьбам по поводу поддержки в отношении ресурсосберегающих фирм, но следует помнить, что подобные действия могут спровоцировать приход к противоположным итогам.
Live24 04:42
Здоровье
В 13 областях Украины могут усилить карантин
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
Общество
В Крыму смягчат карантинные меры в отношении отдыхающих в санаториях
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что в регионе было принято решение смягчить ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции COVID-19, по отношению к отдыхающим в санаториях.
RT на русском 10:14
Политика
МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане
В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
Общество
В Госдуме раскритиковали отказ Минтруда поддержать выплаты денег на детей до 18 лет
Ранее Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трёх лет, а также единоразово выплатить десять тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 16 лет.
Говорит Москва 04:22
Армия и оружие
Американский адмирал испугался подлодок из РФ в Средиземном море
Об угрозе подлодок из России в Средиземном море предупредил командующий Военно-морскими силами (ВМС) США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.
РЕН ТВ 10:46
Общество
«Пионер» отверг связь смерти главы компании с ее финансовым состоянием
Смерть генерального директора группы компаний «Пионер» Андрея Грудина не связана с деятельностью застройщика и ее финансовым состоянием.
РБК 09:25