Космос

ВедомостиВедомости«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

Специалисты «Роскосмоса» перечислили недостатки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, следует из материала в журнале корпорации «Русский космос».
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с чего всё началось
«Ряд специалистов подвергает сомнению безопасность непосредственного соседства экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива (четырехокись азота и монометилгидразин — это все-таки не вода и даже не перекись водорода), подаваемых под давлением в двигатели системы аварийного спасения», — говорится в статье журнала «Космос», июньский номер которого опубликовал
 сайт госкорпорации.
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Специалисты Роскосмоса назвали недостатки Crew Dragon

ТАСС08:17

В Роскосмосе рассказали о недостатках корабля Crew Dragon Илона Маска

Газета.Ru08:55

«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

РБК06:33

Специалист назвал «тревожные» элементы корабля Crew Dragon

RT на русском06:50

Названы опасные недостатки «Дракона» Илона Маска

Вести.Ru06:45

«Роскосмос» сообщил о недостатках корабля Crew Dragon Илона Маска

Коммерсантъ06:52

«Роскосмос» озвучил недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска

РИА Новости05:26
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Происшествия

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Авторы «Соника в кино» снимут сериал по лучшей игре 2019 года

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Гончаренко встретился с руководством ЦСКА

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Facebook изменил правило написания названия Киева

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Игры

Компания Blizzard опубликовала новую информацию о Diablo IV

Компания-разработчик видеоигры Diablo IV сообщила о главных изменениях, внесенных в новую версию.
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Экономика

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

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