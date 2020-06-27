с чего всё началось

Специалисты «Роскосмоса» перечислили недостатки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, следует из материала в журнале корпорации «Русский космос».

Происшествия Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре «Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе. 3,1K

Общество Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП. 506

Футбол ЦСКА и «Динамо» объявили стартовые составы на матч РПЛ Объявлен состав московского "Динамо" на матч 24-го тура чемпионата России по футболу против столичного ЦСКА, сообщается на странице "бело-голубых" в Twitter.

Происшествия Смерч в Вологодской области сняли на видео Смерч в Вологодской области снял на видео приехавший в отпуск житель Мурманска Андрей Бегунов.

Шоу-бизнес Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей По данным издания "Собеседник", из-за пандемии коронавируса финансовые потери певицы Софии Ротару составили около 42 млн рублей, а сама певица ожидает открытия границ между Украиной и Россией, чтобы получить возможность компенсировать убытки. 92

Шоу-бизнес Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram. 70

Политика Facebook изменил правило написания названия Киева Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 111

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева впервые опубликовала фото с 2-летним внуком Знаменитость впервые решилась показать своего двухлетнего внука Льва. 20 мая 2018 года сын Леры Жан Ленюк впервые стал отцом. 3

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей. 2,4K

Общество Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности. 24

Экономика В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ Глава ОНК Наталья Чернышева выразила мнение, что в министерстве прислушались к просьбам по поводу поддержки в отношении ресурсосберегающих фирм, но следует помнить, что подобные действия могут спровоцировать приход к противоположным итогам. 52

Здоровье В 13 областях Украины могут усилить карантин Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса. 1

Общество В Крыму смягчат карантинные меры в отношении отдыхающих в санаториях Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что в регионе было принято решение смягчить ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции COVID-19, по отношению к отдыхающим в санаториях.

Общество В Госдуме раскритиковали отказ Минтруда поддержать выплаты денег на детей до 18 лет Ранее Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трёх лет, а также единоразово выплатить десять тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 16 лет.