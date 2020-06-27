с чего всё началось

Специалисты «Роскосмоса» перечислили недостатки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, следует из материала в журнале корпорации «Русский космос».

Общество Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП. 668

Общество Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле "Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении. 319

Политика Порошенко призвал не допустить попадания Украины в «московское стойло» «Никому не позволено пересмотреть и не дай бог отвлечь Украину с выбранного курса и вернуть украинский народ в московское стойло», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко. 6

Здоровье В 13 областях Украины могут усилить карантин Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса. 1

Кино В «Симпсонах» перестанут озвучивать цветных персонажей белыми актерами Продюсеры легендарного мультсериала «Симпсоны» сделали официальное заявление, в котором сообщили о том, что теперь белые актеры никогда не будут допущены до процесса озвучки цветных персонажей. 105

Происшествия Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре «Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе. 3,8K

Футбол «Локомотив» обыграл «Рубин» в чемпионате России по футболу В следующем туре подопечные Марко Николича примут самарские «Крылья Советов», казанский клуб на выезде сыграет с «Уфой».

Футбол Футболист «Ювентуса» Пьянич пройдет 28 июня медосмотр для «Барселоны» Полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич в воскресенье, 28 июня, пройдет медицинский осмотр в каталонской "Барселоне".

Происшествия Жестокое избиение активиста «Партии Шария» — ход следствия изменился Следствие переквалифицировало статью в деле о нападении на активиста «Партии Шария» Никиту Роженко, который был жестоко избит в Харькове в ночь на 25 июня.

Политика Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian. 982

Футбол Ещенко: «Спартак» должен был побеждать «Уфу». Соперник отскочил Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал ничейный результат в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0). «Уфа» отдаёт инициативу, отбивается, играет дисциплинированно.

Происшествия Из-за сильного ветра в Челнах упал строительный кран В ближайшие часы в республике ожидается сильный западный, северо-западный ветер и шквал до 25-27 метров в секунду.

Политика Япония выразила России протест из-за геологоразведки вблизи Курил Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил на пресс-конференции, что Токио сделал Москве представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, передает ТАСС. 853