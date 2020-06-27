Космос

ВедомостиВедомости«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

Специалисты «Роскосмоса» перечислили недостатки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, следует из материала в журнале корпорации «Русский космос».
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с чего всё началось
«Ряд специалистов подвергает сомнению безопасность непосредственного соседства экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива (четырехокись азота и монометилгидразин — это все-таки не вода и даже не перекись водорода), подаваемых под давлением в двигатели системы аварийного спасения», — говорится в статье журнала «Космос», июньский номер которого опубликовал
 сайт госкорпорации.
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Специалисты Роскосмоса назвали недостатки Crew Dragon

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«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

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