Космос
Ведомости«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon
Специалисты «Роскосмоса» перечислили недостатки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, следует из материала в журнале корпорации «Русский космос».
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с чего всё началось
«Ряд специалистов подвергает сомнению безопасность непосредственного соседства экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива (четырехокись азота и монометилгидразин — это все-таки не вода и даже не перекись водорода), подаваемых под давлением в двигатели системы аварийного спасения», — говорится в статье журнала «Космос», июньский номер которого опубликовал сайт госкорпорации.Телеканал 360°07:57
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Наука
Американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса
Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения организма отростки, похожие на щупальца, что позволяет инфекции быстро распространяться.
Известия 15:17
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости 12:58
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 12:11
Футбол
«Локомотив» обыграл «Рубин» в чемпионате России по футболу
В следующем туре подопечные Марко Николича примут самарские «Крылья Советов», казанский клуб на выезде сыграет с «Уфой».
Говорит Москва 12:46
Футбол
«Лейпциг» и менхенгладбахская «Боруссия» вышли в Лигу чемпионов
Дортмундская "Боруссия". которая ранее гарантировала себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, в 34-м туре бундеслиги проиграла дома "Хоффенхайму" - 0:4. Покер оформил Андрей Крамарич (8, 30, 48, 50-я).
РИА Новости 11:47
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
Кино
Наследники писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix
Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix в связи нарушением их прав в предстоящем фильме о младшей сестре Шерлока Холмса.
iReactor 02:52
Общество
В Коми продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Республики Коми приняли решение продлить действующий режим ограничений из-за коронавируса до 14 июля, но в ближайшее время будет введен ряд послаблений.
ТАСС 16:48
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Накануне адвокат Ефремова рассказал, что у актера случился сердечный приступ. Как утверждал Пашаев, артисту стало плохо прошлой ночью.
РБК 16:54
Гаджеты
Huawei обновила европейские Mate 10 Pro и P20 Pro до EMUI 10
Компания Huawei выпустила очередное обновление прошивки смартфонов Mate 10 Pro и P20 Pro в Европе — они получили EMUI 10.
iXBT.com 17:01
Происшествия
В Подольске локализовали пожар в ангаре на площади 3 тыс. кв. м
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение в ангаре на площади 400 кв. м. В результате обрушилась часть кровли.
РБК 16:53
Общество
Памфилова: В ЦИК поступило 105 жалоб на принуждение к голосованию
В Центризбирком поступило 105 обращений о возможных фактах принуждения к участию в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, сообщила глава Элла Памфилова.
Российская газета 07:41
Политика
Япония выразила России протест из-за геологоразведки вблизи Курил
Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил на пресс-конференции, что Токио сделал Москве представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, передает ТАСС.
Expert.ru вчера в 07:07
Политика
Москва ответила на обвинения в убийствах военных США в Афганистане
Посольство России в США прокомментировало информацию, согласно которой Москва якобы предлагала вознаграждение за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании, связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам.
Профиль 01:13
Политика
Facebook изменил правило написания названия Киева
Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
RT на русском 07:00
Происшествия
Суд в Татарстане оправдал отца, изнасиловавшего 1,5-годовалую дочь
Московский Комсомолец 08:31
Единоборства
Порье и Хукер прошли взвешивание перед очередным турниром UFC
В ночь с 27 на 28 июня по мск в американском Лас-Вегасе пройдет очередной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Газета.Ru вчера в 19:42
Футбол
«Зенит» оштрафует Азмуна за фото с игроком «Крыльев Советов»
RT на русском 10:17
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Общество
В Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса»
В Петербурге начался праздник "Алые паруса".
Российская газета 15:47
Кино
Павел Деревянко и Оксана Акиньшина снимутся в сериале о Патриарших
Российская газета вчера в 05:00
Наука
Коронавирус не передается через комаров
25 июня ученые Национального института здравоохранения Италии подтвердили факт того, что коронавирусная инфекция не может быть передана с помощью укусов комаров.
Live24 07:35
Шоу-бизнес
Асмус подтвердила, что является инициатором развода
Российская актриса Кристина Асмус на своей странице в Instagram ещё раз подтвердила информацию о разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Территория новостей 05:30
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28
Общество
Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет
Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском вчера в 15:25