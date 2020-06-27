с чего всё началось

Специалисты «Роскосмоса» перечислили недостатки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, следует из материала в журнале корпорации «Русский космос».

Наука Американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения организма отростки, похожие на щупальца, что позволяет инфекции быстро распространяться. 71

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 5,5K

Футбол «Локомотив» обыграл «Рубин» в чемпионате России по футболу В следующем туре подопечные Марко Николича примут самарские «Крылья Советов», казанский клуб на выезде сыграет с «Уфой».

Футбол «Лейпциг» и менхенгладбахская «Боруссия» вышли в Лигу чемпионов Дортмундская "Боруссия". которая ранее гарантировала себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, в 34-м туре бундеслиги проиграла дома "Хоффенхайму" - 0:4. Покер оформил Андрей Крамарич (8, 30, 48, 50-я).

Кино Наследники писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix в связи нарушением их прав в предстоящем фильме о младшей сестре Шерлока Холмса. 10

Общество В Коми продлили режим ограничений из-за коронавируса Власти Республики Коми приняли решение продлить действующий режим ограничений из-за коронавируса до 14 июля, но в ближайшее время будет введен ряд послаблений.

Общество Памфилова: В ЦИК поступило 105 жалоб на принуждение к голосованию В Центризбирком поступило 105 обращений о возможных фактах принуждения к участию в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, сообщила глава Элла Памфилова. 704

Политика Япония выразила России протест из-за геологоразведки вблизи Курил Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил на пресс-конференции, что Токио сделал Москве представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, передает ТАСС. 855

Политика Москва ответила на обвинения в убийствах военных США в Афганистане Посольство России в США прокомментировало информацию, согласно которой Москва якобы предлагала вознаграждение за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании, связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам. 1,2K

Политика Facebook изменил правило написания названия Киева Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 115

Единоборства Порье и Хукер прошли взвешивание перед очередным турниром UFC В ночь с 27 на 28 июня по мск в американском Лас-Вегасе пройдет очередной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Шоу-бизнес Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram. 112

Наука Коронавирус не передается через комаров 25 июня ученые Национального института здравоохранения Италии подтвердили факт того, что коронавирусная инфекция не может быть передана с помощью укусов комаров. 34