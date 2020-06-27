Космос
Ведомости«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon
Специалисты «Роскосмоса» перечислили недостатки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, следует из материала в журнале корпорации «Русский космос».
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с чего всё началось
«Ряд специалистов подвергает сомнению безопасность непосредственного соседства экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива (четырехокись азота и монометилгидразин — это все-таки не вода и даже не перекись водорода), подаваемых под давлением в двигатели системы аварийного спасения», — говорится в статье журнала «Космос», июньский номер которого опубликовал сайт госкорпорации.Телеканал 360°07:57
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Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж с вылетами в июле
«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле», — говорится в сообщении АТОР.
RT на русском 11:54
Происшествия
На территории Вологодской области зафиксировали смерч
Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС 11:58
Происшествия
Суд арестовал на два месяца астраханку по делу об убийстве ее сына
Заподозренной в убийстве сына жительнице Астрахани предъявлено обвинение, суд арестовал ее на два месяца.
Кавказский узел 05:08
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 12:11
Происшествия
В Набережных Челнах сильный ветер повалил два строительных крана
В Набережных Челнах на стройплощадке жилого комплекса из-за сильного ветра с дождем рухнул второй за день подъемный кран.
Известия 15:37
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
Футболисты "Сельты" на своем поле сыграли вничью с "Барселоной" в матче 32-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 12:58
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Футбол
Карпин: игрокам «Ростова» можно памятник поставить
Газета.Ru 15:31
Происшествия
Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РБК 15:29
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Здоровье
В 13 областях Украины могут усилить карантин
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
Армия и оружие
США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
Истребители США и Норвегии подняли в воздух для сопровождения российских противолодочных самолетов Ту-142, совершавших полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей.
Lenta.ru 13:45
Футбол
«Зенит» обыграл на своем поле самарские «Крылья Советов»
В матче 24-го тура чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» на «Газпром Арене» обыграл самарские «Крылья Советов».
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 16:52
Шоу-бизнес
Костенко вмешалась в скандал с алиментами Тарасова
Слово и Дело 13:24
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
Футбол
Тедеско похвалил игроков «Спартака» за матч против «Уфы»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги матча 24-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0).
Metaratings 13:12
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM 10:05
Происшествия
У S7 произошел сбой при регистрации пассажиров и багажа в Домодедово
В Домодедово у S7 произошел сбой системы регистрации, передает корреспондент РБК.
РБК 14:22
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 25 июня в 15:05
Общество
Праздник выпускников «Алые паруса» начался в онлайн-режиме
Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 22:30 — REGNUM В Петербурге начался праздник выпускников 2020 года «Алые паруса».
REGNUM 15:30
Общество
В Индии местная жительница не могла забеременеть и оказалась мужчиной
Местная жительница долго не могла забеременеть, а позже оказалась мужчиной.
Актуальные Новости 00:57
Шоу-бизнес
Асмус подтвердила, что является инициатором развода
Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями.
Bimru.ru 01:45
Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:56
Происшествия
Пожар в ангаре в Подольске локализовали
Пожар в подмосковном Подольске, где горит ангар на площади 3 тыс. кв. м, удалось локализовать.
ТАСС 15:54
Футбол
Футболисты «Кальяри» нанесли поражение «Торино»
Футболисты "Кальяри" обыграли "Торино" в матче 28-го тура чемпионата Италии. Игра в Кальяри завершилась победой хозяев поля со счетом 4:2.
РИА Новости 15:46