с чего всё началось

Специалисты «Роскосмоса» перечислили недостатки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, следует из материала в журнале корпорации «Русский космос».

Общество В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели. 585

Футбол «Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол Футболисты "Сельты" на своем поле сыграли вничью с "Барселоной" в матче 32-го тура чемпионата Испании.

Шоу-бизнес Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram. 105

Происшествия Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 5K

Общество Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно. 1,8K

Общество Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП. 1,1K

Здоровье В 13 областях Украины могут усилить карантин Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса. 2

Общество Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 373

Футбол Тедеско похвалил игроков «Спартака» за матч против «Уфы» Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги матча 24-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0).

Общество На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства. 2,1K

Шоу-бизнес Асмус подтвердила, что является инициатором развода Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями. 4