Космос

ВедомостиВедомости«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

Специалисты «Роскосмоса» перечислили недостатки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, следует из материала в журнале корпорации «Русский космос».
Читать в источнике
Комментировать1,5K
с чего всё началось
«Ряд специалистов подвергает сомнению безопасность непосредственного соседства экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива (четырехокись азота и монометилгидразин — это все-таки не вода и даже не перекись водорода), подаваемых под давлением в двигатели системы аварийного спасения», — говорится в статье журнала «Космос», июньский номер которого опубликовал
 сайт госкорпорации.
Телеканал 360°07:57

Подробнее о событии

Специалисты Роскосмоса назвали недостатки Crew Dragon

ТАСС08:17

В Роскосмосе рассказали о недостатках корабля Crew Dragon Илона Маска

Газета.Ru08:55

«Роскосмос» озвучил недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска

РИА Новости05:26

Специалист назвал «тревожные» элементы корабля Crew Dragon

RT на русском06:50

Названы опасные недостатки «Дракона» Илона Маска

Вести.Ru06:45

«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

РБК06:33

«Роскосмос» сообщил о недостатках корабля Crew Dragon Илона Маска

Коммерсантъ06:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 19:08, Ашберн
Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 16:54
1,3K
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников

Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия 07:48
117
Общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 12:11
1K
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
5,8K
Политика

Le Point (Франция): мир с точки зрения России (Le Point)

Россия выглядит вездесущей на международной арене, и европейцы считают ее деятельность агрессивной по своей сути.
ИноСМИ 18:14
Футбол

«Лацио» одержал волевую победу над «Фиорентиной» в чемпионате Италии

"Лацио" одержал победу над "Фиорентиной" в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча в Риме завершилась со счетом 2:1.
РИА Новости 17:53
Армия и оружие

США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО

США оказались огорчены окончательным решением властей Японии отказаться от размещения на территории страны американских систем ПРО.
Актуальные Новости 14:01
1
Футбол

«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в Российской премьер-лиге

Матч 24-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между московскими футбольными клубами "Динамо" завершился со счетом 0:0.
Интерфакс-Спорт 14:01
Общество

Гастроэнтеролог опроверг мифы об «опасном» чае

Врач Алексей Парамонов рассказал о влиянии чая на организм и разоблачил распространенные мифы об этом напитке.
Московский Комсомолец 11:05
6
Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
1,8K
Шоу-бизнес

«Решение принято»: Певец Niletto сбрил свою знаменитую косичку

Певец Данил Прытков, который известен под псевдонимом Niletto, в микроблоге в Instagram опубликовал видео, на котором с помощью машинки для стрижки волос сбрил свою знаменитую косичку.
Дни24 25 июня в 12:22
13
Игры

CD Projekt RED показала новый трейлер по Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED представила новый трейлер Cyberpunk 2077 в ходе первого эпизода мероприятия Night City Wire.
NewInform 25 июня в 13:06
66
Политика

Мэр украинского города сжег флаг России перед посольством в Киеве

Известия 15:16
35
Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:00
821
Происшествия

Открытое горение в ангаре в Подольске ликвидировано

Открытое горение в производственно-складском ангаре в подмосковном Подольске было ликвидировано.
RT на русском 18:00
3
Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

РИА Новости 12:58
2
Кино

Белые актеры перестанут озвучивать цветных персонажей в «Симпсонах»

Как выглядит расовое неравенство в уровне доходов в США Еще в феврале 2020 года актер Хэнк Азария, который озвучивал нескольких персонажей, включая выходца из Индии Апу, заявил, что больше не будет этого делать.
Forbes 07:26
135
Общество

Власти Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования

Попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ успешно отражена, все восстановлено, сообщил РИА Новости в субботу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
РИА Новости 15:48
19
Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
5,6K
Происшествия

В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM вчера в 04:52
131
Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
1K
Экономика

Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon

Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
РБК 10:25
7
Происшествия

В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

Коммерсантъ 10:56
715
Политика

Медведчук обвинил Зеленского в нарушении норм Конституции Украины

Председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и другие представители власти нарушают сразу несколько норм Основного закона страны, передает 112.ua.
Газета.Ru 16:54
Происшествия

Более 78% заболевших коронавирусом на Кубани уже вылечились

В Краснодарском крае за сутки выявили еще 58 случаев коронавируса.
ЮГ Times 04:01
2K
Армия и оружие

National Interest перечислил лучшие штурмовые винтовки современности

Discover24 25 июня в 07:52
3
Футбол

Карпин объяснил замену Шомуродова в матче с «Арсеналом»

РИА Новости 18:18
Политика

В России ответили на протест Японии из-за геологоразведки у Курил

Чтобы нормализовать отношения с Россией, Токио должен заключить с Москвой мирный договор, отменить все антироссийские санкции и прекратить сотрудничество с НАТО на Дальнем Востоке, заявил депутат Госдумы Антон Морозов, комментируя протест Японии в связи с проведением геологоразведочных работ вблизи Курил.
Взгляд.ру вчера в 13:46
855
Культура

Сергей Шнуров высказался об уголовных делах Ефремова и Серебренникова

Деловое.ТВ 08:32
100
Авто

Ford представил новый пикап F-150

Компания Ford официально представила новое поколение пикапа Ford F-150, его гибридную версию.
Деловое.ТВ вчера в 07:33
21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Dragon 2
Космический аппарат
Американский многоразовый пилотируемый космический корабль компании SpaceX, разработанный по заказу НАСА в рамках программы Commercial Crew Development. Предназначен для доставки экипажа до 7 человек на Международную космическую станцию и возвращения их на Землю.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное