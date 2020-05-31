Космос

ВедомостиВедомости«Роскосмос» назвал непонятной «истерику» по поводу запуска Crew Dragon

«Роскосмос» не увидел ничего необычного в успешном запуске космического корабля Crew Dragon.
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«Роскосмос» назвал непонятной «истерику» по поводу запуска Crew Dragon

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