Космос

ВедомостиВедомости«Роскосмос» назвал непонятной «истерику» по поводу запуска Crew Dragon

«Роскосмос» не увидел ничего необычного в успешном запуске космического корабля Crew Dragon.
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В Роскосмосе прокомментировали запуск корабля Crew Dragon

Газета.Ru05:40

В Роскосмосе отреагировали на запуск Crew Dragon

News.ru06:11

В Роскосмосе не считают угрозой для отечественной отрасли удачный запуск Crew Dragon

Говорит Москва06:03

Роскосмос приветствовал успешный запуск пилотируемого корабля Crew Dragon

Комсомольская правда05:57

«Роскосмос» назвал непонятной «истерику» по поводу запуска Crew Dragon

Ведомости07:20

В «Роскосмосе» прокомментировали запуск корабля Илона Маска

РИА Новости05:29

Глава НАСА прокомментировал запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Lenta.ruвчера в 17:16
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Происшествия

В Волгограде раскрыли информацию о 19-м умершем с коронавирусом

Оперативный штаб Волгоградской области раскрыл информацию о 19-м умершем от осложнений, вызванных коронавирусом, пациенте.
РИАЦ 07:41
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Космос

Crew Dragon с экипажем на борту пристыковался к МКС

Вашингтон, 31 мая 2020, 17:23 — REGNUM Американский космический корабль Crew Dragon с экипажем на борту успешно пристыковался к Международной космической станции.
REGNUM 10:23
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Общество

Быков обратился к Путину из СИЗО

Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
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Политика

Песков рассказал, как пройдет Парад Победы

REGNUM 06:53
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Энергетика

Вассерман заявил, что Запад пытается повторить опыт по развалу СССР

"Сегодня успешный опыт по развалу повторяют", – отметил он.
РЕН ТВ 05:27
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Происшествия

Сильный ветер повалил в Москве более 10 деревьев

Сильный ветер повалил более 10 деревьев в Москве в воскресенье. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 05:01
Общество

Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета

Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает быстрой эвакуации.
Известия 00:29
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Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США нацеливаются на Крым

Свободная Пресса 09:01
Происшествия

Губернатор Миннесоты принёс извинения пострадавшим журналистам

Губернатор Миннесоты Тим Уолз принёс извинения журналистам, которые были задержаны и на которых нападали полицейские в ночь на воскресенье, 31 мая.
RT на русском 11:26
Происшествия

Автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП

Эксперты страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) смогли узнать, что по статистике, небольшие авто по-прежнему чаще других не способны сохранять жизнь автомобилистов в ДТП, даже несмотря на большое количество систем безопасности.
SpeedMe 05:56
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Авто

Datsun уходит с российского авторынка

Японский автомобилестроительный концерн Nissan официально объявил об уходе бренда Datsun из России.
Prooren.ru 29 мая в 03:32
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Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

REGNUM 01:36
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Путешествия

В Крыму забронировали около 70% мест в мини-отелях и пансионатах

Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронировали туристы на период до сентября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Натальи Стамбульниковой.
Газета.Ru 00:55
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru 09:55
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Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
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Происшествия

В трех городах США ввели комендантский час из-за протестов

ТАСС вчера в 18:01
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Футбол

«Шахтёр» обыграл «Динамо» в матче чемпионата Украины

В рамках чемпионата Украины по футболу донецкий «Шахтёр» одержал победу над киевским «Динамо».
RT на русском 11:56
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
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Политика

Захарова назвала протесты в США «национальной трагедией»

Кадры с мест массовых беспорядков в США вызывают "ужас и оторопь", заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 15:46
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Экономика

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возврате налога за 2019 год самозанятым, возврат будет автоматическим — без представления документов.
RT на русском 29 мая в 11:12
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Общество

Попова перечислила правила пляжного отдыха

27 мая глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
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Мауро Икарди подписал четырехлетний контракт с «ПСЖ»

РИА Новости 07:18
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Вакцинацию от гриппа могут провести раньше из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из-за коронавируса приходится торопиться с вакцинацией от гриппа.
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Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 29 мая в 02:32
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Общество

Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка

Российская газета вчера в 21:57
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Роман Павлюченко: жалел, что вернулся в Россию из Англии

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Водители автобусов заблокировали КПП на границе Украины с Венгрией

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Попова рассказала о работе над экспресс-тестом на коронавирус

Роспотребнадзор работает над созданием экспресс-тестов для определения наличия новой коронавирусной инфекции.
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