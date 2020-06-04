Общество

ИзвестияИзвестия«Роскосмос» обнародовал спутниковые снимки разлива топлива в Норильске

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки разлива топлива в Норильске, где в конце мая произошла авария на ТЭЦ-3. Фотографии были опубликованы на сайте госкорпорации 4 июня.
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«Роскосмос» обнародовал спутниковые снимки разлива топлива в Норильске

Известия20:25

Роскосмос показал спутниковые снимки разлива дизтоплива в Норильске

Российская газета15:01

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки разлива топлива в Норильске

РИА Новости17:19

«Роскосмос» опубликовал снимки места разлива топлива в Норильске

РБК16:06

Роскосмос показал снимки нефтяного загрязнения в Норильске

News.ru15:31

Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса

Газета.Ru15:14

В «Роскосмосе» показали разлив топлива в Норильске со спутника

RT на русском17:41
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В России могут ввести онлайн-тахографы

При введении онлайн-тахографов процесс будет автоматизирован, система сама выставит штраф.
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Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
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Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом

В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
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США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
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Владимир Соловьев избавился от соведущей Анны Шафран

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Объявлена дата продаж обновленного кроссовера Nissan Kicks

Компания Nissan определилась с датой старта продаж обновленного кроссовера Nissan Kicks.
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В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 15:14
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Директор СГЭТ: весь транспорт вышел на линию, несмотря на забастовку

На встрече, как сообщается в соцсетях, выступила водитель Кировского троллейбусного депо Анастасия Оглоблина, которая объявила о создании на предприятии нового независимого профсоюза "Электротранспортник".
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Посольство России в Аргентине дважды эвакуировали из-за «минирования»

Посольство России в Аргентине за прошедшую неделю дважды эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва.
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Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

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В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях появился новый штраф для водителей.
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Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

Басманный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест коммуниста Николая Платошкина по делу о склонении к массовым беспорядкам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
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ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
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Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»

В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
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В Москве ввели новый вид пропуска

В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
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Обломки взорвавшегося бака «Фрегата» разлетелись на тысячи километров

Обломки бака российского разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
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Браузер устанавливается автоматически, и отказаться от него пользователь не может.
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Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии

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О насиловании лицом к иконам рассказала бывшая жена Ромы Жукова

Женщина рассказала правду о своей жизни с известным музыкантом Романом Жуковым.
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Источник сообщил о подготовке танков «Армата» к экспорту

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