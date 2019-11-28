Общество

Хакасия-ИнформХакасия-ИнформРоскосмос объяснил, почему зарплата Рогозина выше, чем у главы NASA

Мельников заметил, что Роскосмос занимается не только гражданской космонавтикой, но и военной, поэтому Рогозин в принципе заведует большим участком работ, но большая часть этого участка — тайна. В то же время, указывает Мельников, NASA занимается только гражданской тематикой.
Читать в источнике
Комментировать286

Подробнее о событии

За какие секреты так хорошо платят Рогозину

News.ru05:26

В «Роскосмосе» объяснили высокую зарплату Рогозина

РБКвчера в 16:43

В Роскосмосе объяснили высокие зарплаты руководства госкорпорации

Комсомольская правдавчера в 06:47

Роскосмос пояснил, почему Рогозину можно платить больше, чем главе НАСА

Взгляд.рувчера в 08:06

«Роскосмос» объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА

РИА Новостивчера в 07:43

В Роскосмосе объяснили, почему зарплата Рогозина выше, чем у главы NASA

ТАССвчера в 09:47

Мельников объяснил, почему у руководства «Роскосмоса» такие высокие зарплаты

Радио Комсомольская правдавчера в 06:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 05:40, Ашберн
Футбол

Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери

Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.
Коммерсантъ 05:34
Политика

Земан оценил запрет России на полет чешской бизнес-миссии в Казань

Накануне чешские СМИ сообщили, что самолет, на котором находились члены бизнес-миссии страны во главе с министром сельского хозяйства Мирославом Томаном, не получил разрешение на вылет из Москвы в Казань.
Газета.Ru 05:26
Политика

Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме

В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Коммерсантъ 05:14
Политика

Парламент ДНР принял закон о государственной границе

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
РИА Новости 04:41
Происшествия

Автобус со школьниками опрокинулся в Псковской области

В Псковской области сегодня, 29 ноября, опрокинулся рейсовый автобус, в котором на момент аварии находились десять пассажиров, в том числе семь детей — они ехали в школу.
REGNUM 03:09
Общество

Мосгорсуд утвердил решение по иску к организаторам митингов в Москве

Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции взыскать более 1,2 миллиона рублей по иску "Мосгортранса" к Алексею Навальному и другим организаторам несанкционированной акции 27 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:08
Происшествия

Обвиняемый в нападении на росгвардейца на акции в Москве арестован

RT на русском 04:55
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Политика

В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота

Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.
Известия 04:27
Общество

Российское вино предложили продавать до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли предложила увеличить время продажи отечественных вин до полуночи.
Российская газета 02:07
Единоборства

«Фриковый» бой: пауэрлифтер Кокляев сразится с Александром Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в пятницу в Москве проведет поединок по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости вчера в 16:07
Происшествия

Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
РБК 05:27
Политика

Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Известия вчера в 16:22
Энергетика

«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
BFM.ru 04:24
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
РИА Новости 02:37
Общество

Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:16
Общество

Банк России выпустил памятные монеты в честь 75-летия Победы

ФАН 04:32
Политика

Американские СМИ предупреждают Европу о новой волне мигрантов

В американском СМИ указывается на то, что после того, как вооруженные конфликты в Ираке, Йемене и Сирии спровоцировали «миграционное цунами», накрывшее многие страны ЕС, Европе предстоит новая волна массового наплыва иностранных граждан.
NewInform 04:54
Общество

Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

News.ru рассказывает, как изменится жизнь россиян с 1 декабря. Заплати налоги 2 декабря – последний день уплаты налогов за 2018 год.
Вести.Ru 27 ноября в 02:10
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Коммерсантъ 27 ноября в 15:36
Происшествия

ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»

ФСБ показала найденное силовиками оружие ликвидированной в Дагестане ОПГ «Шараповские».
РБК вчера в 03:14
Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира

В Парагвае сборная России по пляжному футболу сумел одолеть команду Бразилии и выйти в полуфинал чемпионата мира.
АБН вчера в 19:25
Политика

Россия и Украина обсудили урегулирование вопросов по газу

Москва и Киев затронули темы урегулирования взаимных претензий по исполнению контрактов, условий транзита российского газа в Европу с 2020 года, а также перспективы прямой покупки российского газа для украинских потребителей.
Вести.Ru вчера в 13:43
Футбол

Владельцы «Манчестер Сити» приобрели восьмой футбольный клуб

Холдинговая компания City Football Group на своём сайте сообщила, что согласовала сделку о приобретении контрольного пакета акций (65%) индийского футбольного клуба «Мумбаи Сити».
Чемпионат 01:58
Здоровье

В Волгоградской области растет смертность от онкологии

Всего же за январь-сентябрь этого года в Волгоградской области от различных заболеваний умерли 25290 человек – это на 688 человек меньше, чем за такой же период прошлого года.
Высота 102 вчера в 12:15
Армия и оружие

Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО.
ТАСС 05:12
Общество

Устроивший бойню в Забайкалье солдат отказался от дальнейших встреч с отцом

Lenta.ru 05:14
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь»

Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
Накануне.Ru 00:28
Общество

Грету Тунберг признали автором года в Великобритании

ТАСС 03:39
Экономика

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
РБК 27 ноября в 23:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное