Мельников заметил, что Роскосмос занимается не только гражданской космонавтикой, но и военной, поэтому Рогозин в принципе заведует большим участком работ, но большая часть этого участка — тайна. В то же время, указывает Мельников, NASA занимается только гражданской тематикой.

Роскосмос объяснил, почему зарплата Рогозина выше, чем у главы NASA

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