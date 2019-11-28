Общество
Хакасия-ИнформРоскосмос объяснил, почему зарплата Рогозина выше, чем у главы NASA
Мельников заметил, что Роскосмос занимается не только гражданской космонавтикой, но и военной, поэтому Рогозин в принципе заведует большим участком работ, но большая часть этого участка — тайна. В то же время, указывает Мельников, NASA занимается только гражданской тематикой.
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Мельников объяснил, почему у руководства «Роскосмоса» такие высокие зарплаты
Радио Комсомольская правдавчера в 06:45
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Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
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Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке
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Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери
Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.
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Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 4 копейки – до 64,00 рубля, курс евро поднялся на 10 копеек – до 70,44 рубля.
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Strategist: Россия и КНР продолжают подготовку к конфликту с Западом
Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.
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Хотя и ощущается нехватка врачей, в министерстве пытаются выправить ситуацию.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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У президента России Владимира Путина не бывает выходных дней, поэтому предновогодний день 31 декабря также будет рабочим днем.
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Госдума может запретить банкам брать комиссию по платежам за ЖКУ
Законопроект об отмене банковских комиссий по коммунальным и обязательным платежам готовится внести в Госдуму фракция «Единая Россия».
Общество
Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»
Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Политика
США хотели открыть консульство в Крыму еще во времена Ющенко
США активно вели переговоры об открытии в Крыму "дипломатического представительства" более десяти лет назад в период президентства Виктора Ющенко.
Авто
Кроссовер Audi E-Tron получил увеличенный запас хода
В Германии модель стартует по цене 80 900 евро и предлагается вместе с меньшим E-Tron 50 Quattro стоимостью от 71 350 евро, который имеет запас хода 336 км. Audi смогла увеличить дальность хода своего кроссовера за счет разработки нового колесного тормозного механизма, который снижает остаточный тормозной момент.
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Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
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В Тверской области перед премьерой фильма «Ржев» зажгут «Свечи памяти»
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Вышел последний трейлер фильма «Достать ножи» Райана Джонсона
Армия и оружие
Зеленский принял закон о воинских званиях по образцу НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предполагает реформу воинских званий в армии по образцу стран военно-политический блока НАТО.
Авто
Чаще всего не платят автокредит владельцы Lada Granta
Чаще всего не платят автокредит в срок владельцы Lada Granta.
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
Политика
Путин и Зеленский смогут обсудить газовый вопрос на встрече в Париже
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут обсудить газовую тему во ходе "нормандского саммита" в Париже, если останутся проблемные вопросы, которые не удастся решить на рабочем уровне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
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Шоу-бизнес
Данко предложил судить за измену пригласивших Ротару в Россию
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева
Басманный суд Москвы арестовал фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в столице Сергея Суровцева, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Политика
Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме
В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).