Общество

РИА НовостиРИА Новости«Роскосмос» объяснил высокую стоимость ракеты «Ангара»

Высокая стоимость ракеты "Ангара-А5" обусловлена ее сборкой в двух городах — Москве и Омске, а также штучным изготовлением, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос".
Читать в источнике
Комментировать673

Подробнее о событии

В Роскосмосе объяснили дороговизну омской «Ангары»

Город55.ру04:24

В Роскосмосе впервые озвучили стоимость ракеты «Ангара»

РЕН ТВ02:54

«Роскосмос» объяснил высокую стоимость ракеты «Ангара»

РИА Новости02:41

Роскосмос объяснил высокую стоимость «Ангары»

ТАСС02:37

Стоимость ракеты «Ангара» надеются снизить на 3 миллиарда за счет сборки в Омске

РИА СуперОмск01:24

«Роскосмос» назвал стоимость ракеты «Ангара» для Минобороны

RT на русском02:54

Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»

РБКвчера в 20:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 06:08, Ашберн
Политика

В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
Lenta.ru 05:03
65
Технологии

Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне

Функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя - например, на ее базе работают навигаторы, помогающие ориентироваться на местности.
Газета.Ru 05:08
134
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 62 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 29 июня 2020, 10:58 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 29 июня.
REGNUM 03:58
2,1K
Футбол

25 футболистов казахстанского «Кайсара» заразились коронавирусом

Metaratings 04:28
Общество

Кинотеатры в России откроются 15 июля

С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
Вести.Ru 05:35
147
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
1,8K
Общество

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
5,8K
Футбол

Играющий за «Ростов» Мамаев заявил об усталости во время матчей

Напомним, ростовчане обыграли соперника со счетом 2:1. На 35-й секунде матча гол забил Мамаев, он впервые сыграл 90 минут в официальном матче спустя долгое время.
Rostov gazeta 03:49
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
745
Интернет

Криптобиржа Overbit добавляет на платформу 17 новых пар криптовалют

Overbit.com (Overbit), торговая платформа криптовалюты и иностранной валюты (forex), основанная на Сейшельских островах, объявила в эту пятницу, что она добавила 17 новых пар криптовалют на свою платформу.
Блокчейн24 26 июня в 04:45
1
Армия и оружие

США и Норвегия поднимали истребители для сопровождения Ту-142 из РФ

Норвегия и США поднимали в воздух истребители своих ВВС для сопровождения выполнявших полеты в нейтральных водах российских дальних противолодочных самолетов Ту-142МК.
РЕН ТВ 27 июня в 13:07
64
Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
1,6K
Здоровье

Курсант Вольского военного института госпитализирован с коронавирусом

В Вольском военном институте материального обеспечения выявлен заболевший коронавирусом. Об этом сообщает портал "Вольск.ру".
Взгляд-инфо 03:25
3
Общество

Умер конструктор двигателей для ракеты Юрия Гагарина

Lenta.ru 05:58
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал, чем актер занимается под домашним арестом

Актер Михаил Ефремов, который находится под домашним арестом, смотрит спортивные телеканалы и канал "Культура", но избегает новостей.
РИА Новости 05:14
3
Финансы

Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня

В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
BFM.ru 05:14
71
Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап тайно поженились в Лас-Вегасе

Украинская певица Настя Каменских и известный под псевдонимом Потап рэпер Алексей Потапенко показали подписчикам фотографии с прошедшей в США тайной свадьбы.
ФАН вчера в 19:29
2
Футбол

Виктор Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА

Vprognoze.ru 03:25
5
Общество

Житель польской деревни сделал лучшие фото НЛО за последние 40 лет

Житель польской деревни Ястрово сделал лучшие фотографии НЛО за 40 лет.
МИР 24 вчера в 18:43
13
Энергетика

В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти

Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК 05:46
Общество

У россиян началась сокращенная рабочая неделя

Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия вчера в 19:20
1K
Авто

BMW назвала российские цены на эксклюзивные BMW 8-Series

Ателье BMW Individual подготовило эксклюзивный дизайн и особое оснащение, придающие BMW 8 серии характер автомобиля, сделанного на заказ.
SpeedMe 05:35
1
Происшествия

В Норильске на полигоне промышленных отходов произошел пожар

Российская газета 04:45
31
Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Интерфакс 01:14
146
Общество

Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»

Слова с критикой демократии и власти большинства, которые режиссер Никита Михалков цитировал в своей программе «Бесогон», — это вырванная из контекста фраза, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
РБК 05:02
15
Футбол

Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве

Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.
РИА Новости вчера в 07:19
Армия и оружие

Успех российских военных в Сирии ужаснул аналитиков НАТО

Американская аналитическая группа RAND и вовсе считает, что сейчас расклад военных сил в Прибалтийском регионе складывается не в пользу НАТО.
Вечерний курьер 04:16
3
Гаджеты

Oppo выпускает беспроводные наушники

The GEEK 03:38
1
Шоу-бизнес

Дочке Заворотнюк сожгли волосы в парикмахерской на Рублевке

ТВ Центр 03:57
18
Здоровье

В Алтайском крае сохраняется нестабильная ситуация по коронавирусу

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае остается неустойчивой и неблагоприятной. Идет масштабная циркуляция коронавируса.
Алтайская правда 04:15
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное