Общество
РИА Новости«Роскосмос» объяснил высокую стоимость ракеты «Ангара»
Высокая стоимость ракеты "Ангара-А5" обусловлена ее сборкой в двух городах — Москве и Омске, а также штучным изготовлением, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос".
Читать в источнике
Оценить640
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 06:08, Ашберн
Политика
В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
Lenta.ru 05:03
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя - например, на ее базе работают навигаторы, помогающие ориентироваться на местности.
Газета.Ru 05:08
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 62 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 29 июня 2020, 10:58 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 29 июня.
REGNUM 03:58
Общество
Кинотеатры в России откроются 15 июля
С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
Вести.Ru 05:35
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Футбол
Играющий за «Ростов» Мамаев заявил об усталости во время матчей
Напомним, ростовчане обыграли соперника со счетом 2:1. На 35-й секунде матча гол забил Мамаев, он впервые сыграл 90 минут в официальном матче спустя долгое время.
Rostov gazeta 03:49
Интернет
Криптобиржа Overbit добавляет на платформу 17 новых пар криптовалют
Overbit.com (Overbit), торговая платформа криптовалюты и иностранной валюты (forex), основанная на Сейшельских островах, объявила в эту пятницу, что она добавила 17 новых пар криптовалют на свою платформу.
Блокчейн24 26 июня в 04:45
Армия и оружие
США и Норвегия поднимали истребители для сопровождения Ту-142 из РФ
Норвегия и США поднимали в воздух истребители своих ВВС для сопровождения выполнявших полеты в нейтральных водах российских дальних противолодочных самолетов Ту-142МК.
РЕН ТВ 27 июня в 13:07
Здоровье
Курсант Вольского военного института госпитализирован с коронавирусом
В Вольском военном институте материального обеспечения выявлен заболевший коронавирусом. Об этом сообщает портал "Вольск.ру".
Взгляд-инфо 03:25
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал, чем актер занимается под домашним арестом
Актер Михаил Ефремов, который находится под домашним арестом, смотрит спортивные телеканалы и канал "Культура", но избегает новостей.
РИА Новости 05:14
Финансы
Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня
В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
BFM.ru 05:14
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап тайно поженились в Лас-Вегасе
Украинская певица Настя Каменских и известный под псевдонимом Потап рэпер Алексей Потапенко показали подписчикам фотографии с прошедшей в США тайной свадьбы.
ФАН вчера в 19:29
Футбол
Виктор Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА
Vprognoze.ru 03:25
Общество
Житель польской деревни сделал лучшие фото НЛО за последние 40 лет
Житель польской деревни Ястрово сделал лучшие фотографии НЛО за 40 лет.
МИР 24 вчера в 18:43
Энергетика
В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК 05:46
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия вчера в 19:20
Авто
BMW назвала российские цены на эксклюзивные BMW 8-Series
Ателье BMW Individual подготовило эксклюзивный дизайн и особое оснащение, придающие BMW 8 серии характер автомобиля, сделанного на заказ.
SpeedMe 05:35
Происшествия
В Норильске на полигоне промышленных отходов произошел пожар
Российская газета 04:45
Общество
Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»
Слова с критикой демократии и власти большинства, которые режиссер Никита Михалков цитировал в своей программе «Бесогон», — это вырванная из контекста фраза, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
РБК 05:02
Футбол
Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве
Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.
РИА Новости вчера в 07:19
Армия и оружие
Успех российских военных в Сирии ужаснул аналитиков НАТО
Американская аналитическая группа RAND и вовсе считает, что сейчас расклад военных сил в Прибалтийском регионе складывается не в пользу НАТО.
Вечерний курьер 04:16
Гаджеты
Oppo выпускает беспроводные наушники
The GEEK 03:38
Здоровье
В Алтайском крае сохраняется нестабильная ситуация по коронавирусу
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае остается неустойчивой и неблагоприятной. Идет масштабная циркуляция коронавируса.
Алтайская правда 04:15