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DixiNews
DixiNews

«Роскосмос» опубликовал снимки из космоса последствий взрыва в Бейруте

"Роскосмос" недавно опубликовал свежие спутниковые снимки порта города Бейрута до взрыва и сразу после него.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Появился снимок из космоса последствий взрыва в Бейруте

РБК12:20
РИА Новости

«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва

РИА Новости11:42
Комсомольская правда

Часть земли ушла под воду: Появились спутниковые снимки «до» и «после» взрыва в Бейруте

Комсомольская правда10:47
НТВ

Бейрут до и после взрыва: снимки из космоса

НТВ11:10
RT на русском

«Роскосмос» опубликовал фото последствий взрыва в Бейруте со спутника

RT на русском11:00
URA.Ru

Опубликованы снимки Бейрута из космоса до и после взрыва. Число жертв продолжает расти

URA.Ru11:34
ТАСС

Роскосмос опубликовал фотографии с российского спутника последствий взрыва в Бейруте

ТАСС11:02

Газизов: история с «Химками»? Все знают, что «Спартак» — честный клуб

Перед началом нового сезона генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов на встрече с журналистами, среди которых был корреспондент РИА Новости, ответил на актуальные вопросы из жизни "красно-белых".
РИА Новости15:00

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru13:27
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