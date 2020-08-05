«Роскосмос» опубликовал снимки из космоса последствий взрыва в Бейруте
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"Роскосмос" недавно опубликовал свежие спутниковые снимки порта города Бейрута до взрыва и сразу после него.В источнике
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Часть земли ушла под воду: Появились спутниковые снимки «до» и «после» взрыва в Бейруте
Комсомольская правда10:47