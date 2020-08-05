Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник. Первая фотография датирована 4 ноября 2019 года. На ней видно множество ангаров и помещений, находящихся недалеко от воды.

«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва

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