Происшествия
РИА Новости«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник. Первая фотография датирована 4 ноября 2019 года. На ней видно множество ангаров и помещений, находящихся недалеко от воды.
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Часть земли ушла под воду: Появились спутниковые снимки «до» и «после» взрыва в Бейруте
Комсомольская правда10:47
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Происшествия
Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца
Автомат Калашникова brian.ch "5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел", — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.
REGNUM 14:09
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что существует риск возвращения доходности по депозитным вкладам к ситуации 1995-1996 годов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:12
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости 09:53
Здоровье
В Роскачестве посоветовали не заменять цельные фрукты и овощи соками
В Роскачестве рассказали, что не следует заменять цельные фрукты и овощи фруктовыми и овощными соками, из рекомендованных ВОЗ пяти порций овощей и фруктов в день хотя бы половину человек должен получать из цельных фруктов и овощей, сообщается на официальном сайте Роскачества.
РИАМО 07:10
Общество
Ведущая ГТРК «Камчатка» уволилась после организации митинга в поддержку Хабаровска
Ведущая телеканала «Камчатка» Александра Новикова уволилась по собственному желанию после того, как организовала немногочисленный митинг в Петропавловске-Камчатском в поддержку Хабаровска, сообщают «Открытые медиа».
МР7.ру 14:30
Политика
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.com вчера в 08:58
Шоу-бизнес
Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось
Что происходит 05:54
Космос
Финансирование создания ракет «Ангара» для Восточного выросло в 1,7 раза
Финансирование создания и испытаний ракет-носителей "Ангара" для космодрома Восточный увеличено в 1,7 раза - с 26 до 45 миллиардов рублей на период до 2026 года, следует из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок.
РИА Новости 20:06
Общество
В Южно-Сахалинске подвели итоги грантовых конкурсов молодежных проектов
Всего конкурсной комиссии было представлено 15 социальных проектов в рамках грантового конкурса "Шаг вперед" и 10 заявок на конкурс молодежных проектов.
Сахалин.Инфо 19:46
Футбол
Газизов назвал цель «Спартака» на следующий сезон
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов назвал цель команды на следующий сезон, передает Sport24.
Газета.Ru 16:22
Политика
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT news 15:40
Армия и оружие
Россия ответила на провокации Белоруссии отправкой собственной армии к границе
Согласно словам военных экспертов, если Минск стягивает боевую технику к границам РФ, то у Москвы есть право сделать то же самое.
Discover24 03:28
Происшествия
У пляжа в Анталье нашли мертвым 20-летнего мужчину
Отдыхавшие в турецкой Анталье туристы обнаружили тело 20-летнего молодого человека.
ФАН 14:30
Политика
Армения ограничила вещание российских каналов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
Lenta.ru 10:49
Шоу-бизнес
Памела Андерсон похвалилась архивным откровенным фото
Известная фотомодель и актриса Памела Андерсон поделилась с подписчиками в Инстаграме архивной откровенной фотографией.
7 новостей 02:14
Киберспорт
Представлен план 5 сезона Call of Duty: Warzone и Modern Warfare
Игромания.ру вчера в 13:32
Экономика
Газпром может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ»
Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM Газпром может сократить уровень дивидендов по итогам 2020 года из-за роста соотношения чистого долга компании к EBITDA, пишет 5 августа газета «Коммерсант».
REGNUM 04:18
Политика
В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы
«Программа Госдепартамента Rewards for Justice предполагает вознаграждение до $10 млн за информацию, которая ведёт к установлению личности или местонахождения любого лица, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в американские выборы, участвуя в определённой преступной деятельности в киберпространстве», — заявил Помпео.
REGNUM 18:48
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Samsung Electronics в режиме онлайн-презентации представила смартфоны Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra, планшеты Tab S7 и Tab S7+, часы Galaxy Watch3.
Ведомости 17:21
Происшествия
В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика
Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ru 16:32
Происшествия
Судно Rhosus с «опасным грузом» задерживали в Испании в 2013 году
Судно Rhosus, с которого, вероятно, была конфискована взорвавшаяся в Бейруте (Ливан) аммиачная селитра, задерживали в порту Севильи в июле 2013 года, сообщается на сайте минтранса Испании 5 августа.
Известия 15:23
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости вчера в 07:03
Кино
Волшебные палочки Гарри Поттера заменили на пистолеты в новом фильме
В Сети опубликовали ролик, в котором из первой части фильма о Гарри Поттере убрали волшебные палочки, заменив их на огнестрельное оружие.
Слово и Дело 11:22
Происшествия
Адвокат объяснил заявление Ефремова о невиновности в ДТП
На первом заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова приняли участие три свидетеля из 14.
Газета.Ru 11:18
Политика
Госдеп в докладе назвал Россию ведущей угрозой в плане дезинформации
США считают Россию ведущей угрозой в плане дезинформации и пропаганды.
ТАСС 20:13
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
ToDay News Ufa 17:02
Футбол
Вилков рассудит «Зенит» и «Локомотив» в матче за Суперкубок России
Стало известно, кто будет судить матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».
Евро-футбол.ру 14:52
Общество
Минюст потребовал наказать уже шестерых адвокатов Ивана Сафронова
Управления Министерства юстиции по Санкт-Петербургу и Ленобласти направили в адвокатские палаты регионов представления, требуя привлечь к дисциплинарной ответственности двух адвокатов советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене.
Московский Комсомолец 11:44
Здоровье
Первая вакцина от коронавируса появится уже через месяц
Первая вакцина от коронавируса появится уже через месяц.
Огни Енисея 03 августа в 01:45