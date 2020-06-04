Госкорпорация «Роскосмос» обнародовала спутниковые снимки разлива дизельного топлива в Норильске. Фотографии опубликованы на официальном сайте организации.

Обнародованы снимки разлива топлива в Норильске, сделанные из космоса

Общество Николая Платошкина посадили под домашний арест "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства. 3,4K

Происшествия МЧС сообщило о локализации разлива топлива под Норильском Разлив дизельного топлива под Норильском локализован, говорится в сообщении МЧС России.

Политика Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию. 458

Общество Экс-глава Ми-6 заявил об искусственном происхождении коронавируса Лондон, 4 июня 2020, 13:43 — REGNUM Коронавирус возник в лаборатории в китайском Ухане и распространился по миру из-за несчастного случая, заявил бывший руководитель британской разведки Ми-6 Ричард Дирлав в интервью Telegraph. 118

Политика Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году. 1,1K

Энергетика Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга Котировки июльских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам на 0,12 доллара и составили 37,41 доллара за баррель. 3

Политика Японский журналист предложил отобрать Курилы у России Южно-Сахалинск, 5 июня 2020, 04:39 — REGNUM В японских социальных сетях высмеяли журналиста и политолога Юкио Касияму, потребовавшего забрать Курилы у России. 3K

Транспорт В России начали тестировать онлайн-тахографы Министерство транспорта начало тестировать онлайн-тахографы — устройства, которые фиксируют превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей. 131

Общество Билл Гейтс отверг обвинения в желании чипировать человечество Американский предприниматель и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс отверг обвинения о желании использовать вакцину от нового коронавируса для чипирования населения планеты. 2,4K

Футбол Автобус с футболистами «Бенфики» забросали камнями Как сообщает пресс-служба лиссабонской команды, автобус был атакован на пути между стадионом Эштадиу да Луш и тренировочной базой клуба.

Энергетика Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства. 17

Общество В Саратовской области выявили 94 новых случая заражения коронавирусом Три четверти вновь выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе приближается к 3,5 тысячи, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 847

Общество На Кубани продлили режим карантина Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. 2,5K

Политика Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ. 138

Здоровье Во Владимирской области начали тестирование на антитела к коронавирусу В отличие от тестов на COVID-19, проводимых методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), которым пользуются лаборатории региональных медицинских организаций, тестирование крови на антитела выполняется методом иммуноферментного анализа (ИФА). 6