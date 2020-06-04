Общество

Национальная служба новостейНациональная служба новостейОбнародованы снимки разлива топлива в Норильске, сделанные из космоса

Госкорпорация «Роскосмос» обнародовала спутниковые снимки разлива дизельного топлива в Норильске. Фотографии опубликованы на официальном сайте организации.
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Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса

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В «Роскосмосе» показали разлив топлива в Норильске со спутника

RT на русскомвчера в 17:41

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки разлива топлива в Норильске

РИА Новостивчера в 17:19

«Роскосмос» опубликовал снимки места разлива топлива в Норильске

РБКвчера в 16:06

Роскосмос опубликовал снимки экологической катастрофы в Норильске

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Роскосмос показал спутниковые снимки разлива дизтоплива в Норильске

Российская газетавчера в 15:01

«Роскосмос» показал спутниковые снимки разлива топлива в Норильске

ТАССвчера в 10:05
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"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
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В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей

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Суд в Москве арестовал сотрудника Минпромторга Ризвана Гайрбекова, обвиняемого в получении особо крупных взяток.
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Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает необходимым разрешить корпоративы, чтобы поддержать шоу-бизнес.
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МЧС сообщило о локализации разлива топлива под Норильском

Разлив дизельного топлива под Норильском локализован, говорится в сообщении МЧС России.
Коммерсантъ 04:44
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News.ru вчера в 14:15
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Экс-глава Ми-6 заявил об искусственном происхождении коронавируса

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Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки зафиксировано 8 831 новых случаев инфицирования COVID-19 в 85 регионах.
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
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Энергетика

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга

Котировки июльских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам на 0,12 доллара и составили 37,41 доллара за баррель.
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Японский журналист предложил отобрать Курилы у России

Южно-Сахалинск, 5 июня 2020, 04:39 — REGNUM В японских социальных сетях высмеяли журналиста и политолога Юкио Касияму, потребовавшего забрать Курилы у России.
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Транспорт

В России начали тестировать онлайн-тахографы

Министерство транспорта начало тестировать онлайн-тахографы — устройства, которые фиксируют превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей.
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Максим Галкин отправился за новой стрижкой в Подмосковье

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В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
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Билл Гейтс отверг обвинения в желании чипировать человечество

Американский предприниматель и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс отверг обвинения о желании использовать вакцину от нового коронавируса для чипирования населения планеты.
ТАСС вчера в 22:02
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Автобус с футболистами «Бенфики» забросали камнями

Как сообщает пресс-служба лиссабонской команды, автобус был атакован на пути между стадионом Эштадиу да Луш и тренировочной базой клуба.
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В Сети появился еще один слух о скором выходе Bloodborne на PC

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Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа

Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
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Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
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Общество

В Саратовской области выявили 94 новых случая заражения коронавирусом

Три четверти вновь выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе приближается к 3,5 тысячи, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:18
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Общество

В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом

Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56
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Религия

В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу

Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
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Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
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Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
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Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске

Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Армия и оружие

В Греции не исключили возможность вооруженного конфликта с Турцией

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Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась

Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
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Во Владимирской области начали тестирование на антитела к коронавирусу

В отличие от тестов на COVID-19, проводимых методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), которым пользуются лаборатории региональных медицинских организаций, тестирование крови на антитела выполняется методом иммуноферментного анализа (ИФА).
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Армия и оружие

В США составили список экстремальных подлодок России

В целом же, отмечает эксперт, если Россия продолжает строить небольшие и сравнительно дешевые неатомные субмарины с крылатыми ракетами, то США реализуют масштабные проекты, которые нередко являются неоправданно дорогими и малоэффективными.
Вечерний курьер вчера в 06:56
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В Свердловской области рекордно выросло число заражённых коронавирусом

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