Экономика
РИА НовостиПроект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть
В конце 2017 года предложенную "Роскосмосом" программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика". В мае 2018 года проект был презентован под названием "Эфир".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Российский конкурент OneWeb не заинтересовал инвесторов Проект по созданию глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) "Эфир", который должен был конкурировать с британской OneWeb и американской SpaceX в области покрытия планеты широкополосным интернетом, решили исключить из нацпрограммы "Цифровая экономика".Коммерсантъвчера в 18:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7013 источников, обновлено в 07:17, Вашингтон
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
ТАСС вчера в 17:13
Происшествия
В Германии задержали брата погибшей в Испании девочки из России
Брат несовершеннолетней россиянки, найденной мертвой в каталонском городе Матаро в середине июня, был задержан в Германии по подозрению в убийстве сестры, сообщает газета Vanguardia со ссылкой на близкие к следствию источники.
РИА Новости 04:34
Футбол
Грузинские регбисты протестуют из-за песни Меладзе на русском языке
После каждой реализованной грузинскими регбистами попытки организаторы включали на стадионе в городе Кумагая песню Валерия Меладзе на русском языке под названием "Чего ты хочешь от меня".
РИА Новости 07:04
Религия
Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии
Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
Гаджеты
Apple выпустит iPad и MacBook с Mini-LED дисплеем к 2021 году
Аналитик Мин-Чи Куо поделился новыми инсайдами о Apple. Компания активно разрабатывает Mini-LED дисплеи для iPad и MacBook.
The GEEK 06:40
Политика
Украина установила себе сроки вступления в ЕС и НАТО
Если парламент утвердит его, правительство получит годовой иммунитет от отправки в отставку. Программа действий рассчитана на пять лет.
Известия 07:03
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
«Снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября 2019 года (кроме продукта «Военная ипотека» и программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости», — уточняется в сообщении.
Lenta.ru 04:02
Политика
МИД обвинил Вашингтон в развязывании визовой войны
Москва не исключает ответных визовых мер после действий Вашингтона, однако не стоит забывать, что визовую войну развязали власти США.
РБК 06:30
Авто
Представили доступный 8-местный минивэн от GM и SAIC
Компания Wuling Motors, созданная совместно с General Motors и SAIC, представила новый бюджетный компактвэн Wuling Hongguang Plus.
Автоновости дня 06:27
Политика
В ПАСЕ пройдут дебаты по протестным акциям в Москве
Парламентская ассамблея Совета Европы включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным акциям в Москве.
RT на русском 06:05
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия 03:52
Культура
Выход программы на «Первом канале» с участием Собчак откладывается
Ранее РБК сообщил со ссылкой на источники, что Собчак должна была стать ведущей программы «Пусть говорят», но выход передачи с ее участием в эфир оказался под вопросом, поскольку стороны еще не согласовали финансовые условия.
Ведомости 06:33
Общество
ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне
В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.
Lenta.ru 05:42
Шоу-бизнес
Актриса Нелли Уварова обрила голову наголо в поддержку Заворотнюк
Популярная актриса Нелли Уварова, известная российскому зрителю по сериалу "Не родись красивой", побрила голову налысо в поддержку больной 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru вчера в 08:54
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Здоровье
Минздрав России продолжит борьбу с антипрививочниками
В Минздраве России считают необходимостью противостоять антивакционному лобби, об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой на заседании в Совете Федерации, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
ФАН 06:54
Политика
Хасиков счел провокацией протест против работавшего в ДНР главы Элисты
Митинг в Элисте, участники которого выступили против назначения врио руководителя города Дмитрия Трапезникова, прошел 29 сентября, сообщает «Калмыкия-Онлайн».
РБК 05:04
Технологии
Началось тестирование суверенного интернета на Урале
До конца 2019 года планируется покрыть оборудованием весь Уральский федеральный округ.
ITZine.ru 27 сентября в 07:41
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Технологии
Первые сервисы платформы «Автодата» будут запущены в РФ в 2019 году
Объем финансирования проекта до конца года составляет 325 миллионов рублей и предусматривает проектирование платформы "Автодата", создание функциональных макетов сервисов на базе платформы, включая макеты "Умной дорожной сети" и "Умной автомобильной магистрали" и страховой телематики.
ПРАЙМ 05:13
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров похудел на 30 килограммов
Филипп Киркоров в эфире телеканала НТВ рассказал, что «сидит» на строгой диете и уже похудел на 30 килограммов.
Газета Кемерова 01:23
Экономика
Как изменятся пенсии россиян с 1 октября 2019 года
С 1 октября 2019 года пенсии отдельных категорий российских пенсионеров ощутимо вырастут.
ФАН 05:15
Игры
Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд
Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру вчера в 12:03
Футбол
«Спартак» уволил Олега Кононова
Кононов сменил на посту тренера легендарного московского клуба Массимо Карреру, который впервые за много лет привёл «Спартак» к чемпионству.
Евразия Daily вчера в 13:01
Политика
Путин прилетел в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент Владимир Путин прибыл в Париж, где примет участие в церемонии прощания с бывшим главой Франции Жаком Шираком, сообщает ТАСС.
РБК 05:58
Кино
Человек-паук снова возвращается в киновселенную Marvel
Disney и Sony решили вопрос по-взрослому. Откинув старые обиды, компании сели за стол переговоров и смогли найти общие компромиссы.
OvideO.ru 28 сентября в 00:15
Футбол
Испанский арбитр назначен на матч «Зенит» — «Бенфика»
УЕФА назвал имя арбитра, который будет работать на матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Бенфика».
Матч ТВ 05:17
Происшествия
Двое неизвестных избили мужчину в ресторане на северо-западе Москвы
Столичная полиция ищет неизвестных, которые ворвались в ресторан на северо-западе Москвы, устроив там погром и избив мужчину.
ТАСС 04:26
Политика
В США опубликовали видео удара по саудовским нефтяным объектам
Американский телеканал CBS News опубликовал эксклюзивные кадры массированного удара по нефтеперерабатывающим объектам фирмы Saudi Aramco.
Lenta.ru 05:18