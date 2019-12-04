Общество
Газета.RuРоскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы. Он ответил, что такие похороны российской космонавтики происходят не в первый раз.
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Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко в ответ на статью The Hill заявил, что российскую космическую сферу "хоронят" не в первый раз.РИА Новости09:19
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Эксперт прокомментировал мнение о грядущем «крахе» России как космической державы
Московский Комсомолец08:06
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