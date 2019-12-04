с чего всё началось

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы. Он ответил, что такие похороны российской космонавтики происходят не в первый раз.

Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы

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