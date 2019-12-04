Общество
РИА Новости«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Ранее американское издание назвало запуск в США регулярных пилотируемых миссий астронавтов к МКС "началом конца России как космической державы". Отмечается, что программа НАСА позволит впервые с 2011 года совершать полеты на американских кораблях.
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с чего всё началось
Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко в ответ на статью The Hill заявил, что российскую космическую сферу "хоронят" не в первый раз.РИА Новости09:19
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Эксперт прокомментировал мнение о грядущем «крахе» России как космической державы
Московский Комсомолец08:06
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Технологии
NVIDIA: две трети прибыли идут от видеокарт с рейтрейсингом
На ежегодной технологической конференции Credit Suisse финансовый директор компании NVIDIA Колетт Кресс заявила, что на данный момент выручка NVIDIA на две трети определяется видеокартами семейства GeForce RTX.
Общество
Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
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Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО
Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Экономика
400 тысяч долларов получит Краснодар на проект «канатного метро»
Стало известно о решении Совета директоров Нового банка развития БРИКС оказать техподдержку проекту «канатного метро» в краевом центре.
Происшествия
В результате стрельбы на базе США в Перл-Харборе ранены три человека
На верфи, расположенной на территории базы американских ВМС в Перл-Харборе произошла стрельба, в результате которой три человека были ранены.
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Общество
Лидеры России и Китая запустят «Силу Сибири» в полдень
Старт началу поставок российского природного газа в Китай по магистральному газопроводу «Сила Сибири» президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дадут в полдень.
Транспорт
Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.
Политика
Сенат США попытается спасти Европу от энергетического влияния России
Законопроект, способствующий ограничению энергетического влияния России на европейские страны, планирует принять Сенат Конгресса США, сообщил сенатор от демократической партии Крис Мерфи 5 декабря на пресс-конференции в Вашингтоне, передает «Коммерсантъ».
Происшествия
В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»
Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил НАТО бойкотом защиты Польши и стран Балтии
Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара не будет поддерживать план НАТО по защите Польши и стран Балтии, если альянс не признает Силы самообороны сирийских курдов террористическими.
Гаджеты
Стартовали продажи новых флагманов Honor
Общество
Торговый центр во Владивостоке вошёл в список уродливых зданий России
Торговый центр «Центральный» вошёл в список «100 самых уродливых зданий России», который составил блогер Илья Варламов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Трамп заявил, что США не станут увеличивать расходы на НАТО
Американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Твиттере заявил, что Штаты не планируют увеличивать собственные расходы на оборонные нужды НАТО.
Общество
Генпрокуратура отменила дело, возбужденное по заявлению сокурсника Путина
Согласно УПК прокурор может отменить постановление о возбуждении дела в течение 24 часов после получения его материалов, которые следователь должен отправить прокурору «незамедлительно» после возбуждения дела.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин напугал поклонников лицом после пластической операции
Кстати, фото певца после операции было опубликовано в сети.
Путешествия
Названы опасные для путешествий страны
Ранее сообщалось, что в следующем году наиболее опасными направлениями для путешествий станут страны Африки, Латинской Америки и государства Персидского залива.
Здоровье
Краснодарский край признали лидером по профилактике смертности от рака
Краснодарский край признали лучшим регионом России по снижению смертности от рака.
Спорт
Более 40 российских спортсменов подозреваются в допинге
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завело новые дела за нарушение антидопинговых правил в отношении 41 российского спортсмена Об этом сообщает ТАСС.Всего из-за внесенных в базу данных московской лаборатории изменений под подозрение попали 298 человек.
Кино
«Ржев» выходит в общероссийский прокат
Политика
СБУ подтвердила задержание члена «Единой России» в Херсонской области
Член регионального политического совета Севастопольского отделения «Единой России» Игорь Кучерявый действительно задержан в Херсонской области, сообщили 4 декабря в Службе безопасности Украины.
Происшествия
У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
Очаг землетрясения залегал на глубине 10,3 км. Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 69 км южнее города Кавиенг в Папуа — Новой Гвинее.
Политика
В Белом доме оценили итоги слушаний по импичменту Трампа
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что прошедшие в юридическом комитете Конгресса слушания в рамках процедуры импичмента показали лишь предвзятость со стороны демократов к президенту США Дональду Трампу.
Экономика
Дума Владивостока окончательно утвердила бюджет на 2020 год
Депутаты Думы Владивостока на очередном заседании сегодня, 5 декабря, утвердили во втором и третьем чтениях проект бюджета Владивостокского городского округа на 2020 год.
Авто
Mitsubishi рассказал о новинках для России в 2020 году
Компания Mitsubishi, как и некоторые другие азиатские автопроизводители, планирует в 2020-ом представить на российском рынке сразу несколько новинок.