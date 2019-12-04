с чего всё началось

Ранее американское издание назвало запуск в США регулярных пилотируемых миссий астронавтов к МКС "началом конца России как космической державы". Отмечается, что программа НАСА позволит впервые с 2011 года совершать полеты на американских кораблях.

«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Технологии NVIDIA: две трети прибыли идут от видеокарт с рейтрейсингом На ежегодной технологической конференции Credit Suisse финансовый директор компании NVIDIA Колетт Кресс заявила, что на данный момент выручка NVIDIA на две трети определяется видеокартами семейства GeForce RTX.

Общество Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6% За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Политика Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.

Общество Лидеры России и Китая запустят «Силу Сибири» в полдень Старт началу поставок российского природного газа в Китай по магистральному газопроводу «Сила Сибири» президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дадут в полдень.

Политика Президент Польши отказался считать Россию врагом Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.

Политика Сенат США попытается спасти Европу от энергетического влияния России Законопроект, способствующий ограничению энергетического влияния России на европейские страны, планирует принять Сенат Конгресса США, сообщил сенатор от демократической партии Крис Мерфи 5 декабря на пресс-конференции в Вашингтоне, передает «Коммерсантъ».

Происшествия В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь» Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил НАТО бойкотом защиты Польши и стран Балтии Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара не будет поддерживать план НАТО по защите Польши и стран Балтии, если альянс не признает Силы самообороны сирийских курдов террористическими.

Общество Генпрокуратура отменила дело, возбужденное по заявлению сокурсника Путина Согласно УПК прокурор может отменить постановление о возбуждении дела в течение 24 часов после получения его материалов, которые следователь должен отправить прокурору «незамедлительно» после возбуждения дела.

Путешествия Названы опасные для путешествий страны Ранее сообщалось, что в следующем году наиболее опасными направлениями для путешествий станут страны Африки, Латинской Америки и государства Персидского залива.

Спорт Более 40 российских спортсменов подозреваются в допинге Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завело новые дела за нарушение антидопинговых правил в отношении 41 российского спортсмена Об этом сообщает ТАСС.Всего из-за внесенных в базу данных московской лаборатории изменений под подозрение попали 298 человек.

Происшествия У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2 Очаг землетрясения залегал на глубине 10,3 км. Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 69 км южнее города Кавиенг в Папуа — Новой Гвинее.

Политика В Белом доме оценили итоги слушаний по импичменту Трампа Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что прошедшие в юридическом комитете Конгресса слушания в рамках процедуры импичмента показали лишь предвзятость со стороны демократов к президенту США Дональду Трампу.