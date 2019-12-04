Общество
РИА Новости«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Ранее американское издание назвало запуск в США регулярных пилотируемых миссий астронавтов к МКС "началом конца России как космической державы". Отмечается, что программа НАСА позволит впервые с 2011 года совершать полеты на американских кораблях.
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с чего всё началось
Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко в ответ на статью The Hill заявил, что российскую космическую сферу "хоронят" не в первый раз.РИА Новости09:19
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Эксперт прокомментировал мнение о грядущем «крахе» России как космической державы
Московский Комсомолец08:06
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Футбол
Семак назвал нынешнюю зарплату Кокорина в «Зените» чисто символической
Журналист «Фонтанки» сравнил названную тренером сумму зарплаты Кокорина с заработком кондуктора и выразил удивление по поводу того, как в таком случае футболист смог позволить себе недавний поход в дорогой ресторан.
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Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО
В середине октября Госдума отложила рассмотрение законопроекта, направленного на либерализацию ОСАГО, из-за опасений роста тарифов.
Шоу-бизнес
Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина
Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин напугал поклонников лицом после пластической операции
Кстати, фото певца после операции было опубликовано в сети.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе на военной базе в Перл-Харбор
Политика
В конгрессе США нашли основания для импичмента Трампа
Дональд Трамп превысил свои полномочия и его действия составляют базу для объявления импичмента, заявил по итогам экспертных слушаний глава комитета по судебным вопросам палаты представителей Конгресса США демократ Джеррольд Надлер.
Политика
«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной.
Политика
В Госдепе США заявили о возможности продления СНВ-3
США рассматривают вероятность продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако по этому вопросу пока не было принято решения.
Космос
В NASA выпустили игру — симулятор полета на SpaceX Crew Dragon
Экономика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет
Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
Политика
В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne рассказал о последствиях открытия рынка земли на Украине, в том числе в виде принятия страны в НАТО.
Гаджеты
Цена смартфона Samsung Galaxy Fold 2 окажется на уровне $1000
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Путешествия
Названы страны, в которых россиянам опасно выходить из отелей
Эксперт назвала страны, в которых россиянам в целях безопасности не стоит покидать территорию отеля.
Спорт
Женская сборная России по гандболу разгромила Конго на чемпионате мира
Матч проходил в рамках третьего тура чемпионата мира в Японии и завершился со счетом 34:13.
Политика
Китайское СМИ рассказало об отношении к россиянам в КНР
Китайское издание Sohu заявляет, что в современном Китае многие считают россиян «воинственным народом».
Политика
Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Транспорт
Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Происшествия
В Уссурийске загорелся магазин автозапчастей
В Уссурийске загорелся двухэтажный магазин автозапчастей. Об этом сообщил «РИА Новости» региональный главк МЧС России.
Шоу-бизнес
Отец Фриске пожелал Шепелеву смерти после его интервью Собчак
Ранее шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, пожаловался на «коллапс» в своем Instagram после смерти жены — певицы Жанны Фриске.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
Футбол
Месси получил «Золотой мяч» в шестой раз
В прошлом сезоне аргентинец выиграл с испанской «Барселоной» чемпионат Испании, в сентябре 2019 года Месси был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА, а также получил премию «Золотая бутса» как лучший бомбардир европейских чемпионатов, забив 36 голов в 34 матчах.
Транспорт
В России появится сеть скоростных автодорог к 2035 году – «Автодор»
Государственной компанией «Автодор» разработана концепция строительства сети скоростных автомобильных дорог к 2035 году.
Политика
СБУ задержала члена «Единой России» на границе Крыма с Украиной
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого по подозрению в государственной измене.
Армия и оружие
США задержали судно с иранским оружием в Оманском заливе
Американский военный корабль задержал в Оманском заливе судно с частями ракет, предположительно, иранского производства.