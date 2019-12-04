Общество

РИА НовостиРИА Новости«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Ранее американское издание назвало запуск в США регулярных пилотируемых миссий астронавтов к МКС "началом конца России как космической державы". Отмечается, что программа НАСА позволит впервые с 2011 года совершать полеты на американских кораблях.
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с чего всё началось
Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко в ответ на статью The Hill
 заявил, что российскую космическую сферу "хоронят" не в первый раз.
РИА Новости09:19

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Лётчик-космонавт Титов прокомментировал прогноз о крахе России как космической державы

RT на русском13:54

Эксперт прокомментировал мнение о грядущем «крахе» России как космической державы

Московский Комсомолец08:06

«Роскосмос» ответил на статью о «конце России как космической державы»

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В Роскосмосе назвали сильно преувеличенными слухи о конце российской космонавтики

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В «Роскосмосе» оценили сообщения о «конце России» как космической державы

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«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

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В Роскосмосе ответили на статью о «крахе» России как космической державы

Газета.Ru12:38
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Футбол

Семак назвал нынешнюю зарплату Кокорина в «Зените» чисто символической

Журналист «Фонтанки» сравнил названную тренером сумму зарплаты Кокорина с заработком кондуктора и выразил удивление по поводу того, как в таком случае футболист смог позволить себе недавний поход в дорогой ресторан.
Инфо24 10:40
Общество

Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

В середине октября Госдума отложила рассмотрение законопроекта, направленного на либерализацию ОСАГО, из-за опасений роста тарифов.
РИА Новости 20:15
Шоу-бизнес

Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина

Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.
Газета.Ru 08:09
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин напугал поклонников лицом после пластической операции

Кстати, фото певца после операции было опубликовано в сети.
Вечерний курьер 10:54
Происшествия

Число пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло

Газета.Ru 12:08
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе на военной базе в Перл-Харбор

Российская газета 20:55
Политика

В конгрессе США нашли основания для импичмента Трампа

Дональд Трамп превысил свои полномочия и его действия составляют базу для объявления импичмента, заявил по итогам экспертных слушаний глава комитета по судебным вопросам палаты представителей Конгресса США демократ Джеррольд Надлер.
РИА Новости 19:22
Политика

«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной.
РБК 15:17
Политика

В Госдепе США заявили о возможности продления СНВ-3

США рассматривают вероятность продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако по этому вопросу пока не было принято решения.
РБК 02 декабря в 16:57
Космос

В NASA выпустили игру — симулятор полета на SpaceX Crew Dragon

Naked Science 02 декабря в 01:01
Экономика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
РИА Новости вчера в 08:00
Политика

В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО

Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne рассказал о последствиях открытия рынка земли на Украине, в том числе в виде принятия страны в НАТО.
РИА Новости 17:17
Гаджеты

Цена смартфона Samsung Galaxy Fold 2 окажется на уровне $1000

3DNews вчера в 08:08
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском 12:09
Путешествия

Названы страны, в которых россиянам опасно выходить из отелей

Эксперт назвала страны, в которых россиянам в целях безопасности не стоит покидать территорию отеля.
Мойка78 20:15
Спорт

Женская сборная России по гандболу разгромила Конго на чемпионате мира

Матч проходил в рамках третьего тура чемпионата мира в Японии и завершился со счетом 34:13.
Metaratings вчера в 03:38
Политика

Китайское СМИ рассказало об отношении к россиянам в КНР

Китайское издание Sohu заявляет, что в современном Китае многие считают россиян «воинственным народом».
RT на русском 19:56
Политика

Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РБК 15:47
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Вести.Ru 11:54
Общество

Первый коммерческий пуск с космодрома Восточный проведут в 2020 году

Известия 18:48
Транспорт

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Российская газета 04:55
Происшествия

В Уссурийске загорелся магазин автозапчастей

В Уссурийске загорелся двухэтажный магазин автозапчастей. Об этом сообщил «РИА Новости» региональный главк МЧС России.
РБК 21:18
Шоу-бизнес

Отец Фриске пожелал Шепелеву смерти после его интервью Собчак

Ранее шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, пожаловался на «коллапс» в своем Instagram после смерти жены — певицы Жанны Фриске.
ФАН 13:25
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 08:30
Кино

Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Культуромания 09:06
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
RT на русском 13:51
Футбол

Месси получил «Золотой мяч» в шестой раз

В прошлом сезоне аргентинец выиграл с испанской «Барселоной» чемпионат Испании, в сентябре 2019 года Месси был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА, а также получил премию «Золотая бутса» как лучший бомбардир европейских чемпионатов, забив 36 голов в 34 матчах.
News.ru 02 декабря в 15:31
Транспорт

В России появится сеть скоростных автодорог к 2035 году – «Автодор»

Государственной компанией «Автодор» разработана концепция строительства сети скоростных автомобильных дорог к 2035 году.
Экономика сегодня вчера в 11:32
Политика

СБУ задержала члена «Единой России» на границе Крыма с Украиной

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого по подозрению в государственной измене.
Известия 16:12
Армия и оружие

США задержали судно с иранским оружием в Оманском заливе

Американский военный корабль задержал в Оманском заливе судно с частями ракет, предположительно, иранского производства.
Газета.Ru 16:51
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