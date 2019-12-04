с чего всё началось

Ранее американское издание назвало запуск в США регулярных пилотируемых миссий астронавтов к МКС "началом конца России как космической державы". Отмечается, что программа НАСА позволит впервые с 2011 года совершать полеты на американских кораблях.

«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Футбол Семак назвал нынешнюю зарплату Кокорина в «Зените» чисто символической Журналист «Фонтанки» сравнил названную тренером сумму зарплаты Кокорина с заработком кондуктора и выразил удивление по поводу того, как в таком случае футболист смог позволить себе недавний поход в дорогой ресторан.

Шоу-бизнес Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.

Политика В конгрессе США нашли основания для импичмента Трампа Дональд Трамп превысил свои полномочия и его действия составляют базу для объявления импичмента, заявил по итогам экспертных слушаний глава комитета по судебным вопросам палаты представителей Конгресса США демократ Джеррольд Надлер.

Политика В Госдепе США заявили о возможности продления СНВ-3 США рассматривают вероятность продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако по этому вопросу пока не было принято решения.

Политика В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne рассказал о последствиях открытия рынка земли на Украине, в том числе в виде принятия страны в НАТО.

Политика Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Происшествия В Уссурийске загорелся магазин автозапчастей В Уссурийске загорелся двухэтажный магазин автозапчастей. Об этом сообщил «РИА Новости» региональный главк МЧС России.