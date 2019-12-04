Общество

РИА НовостиРИА Новости«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Ранее американское издание назвало запуск в США регулярных пилотируемых миссий астронавтов к МКС "началом конца России как космической державы". Отмечается, что программа НАСА позволит впервые с 2011 года совершать полеты на американских кораблях.
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с чего всё началось
Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко в ответ на статью The Hill
 заявил, что российскую космическую сферу "хоронят" не в первый раз.
РИА Новости09:19

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Лётчик-космонавт Титов прокомментировал прогноз о крахе России как космической державы

RT на русском13:54

В Роскосмосе ответили на статью о «крахе» России как космической державы

Газета.Ru12:38

Эксперт прокомментировал мнение о грядущем «крахе» России как космической державы

Московский Комсомолец08:06

В Роскосмосе назвали сильно преувеличенными слухи о конце российской космонавтики

ТАСС08:53

В «Роскосмосе» оценили сообщения о «конце России» как космической державы

Известия10:33

«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

РИА Новости09:19

«Роскосмос» ответил на статью о «конце России как космической державы»

РБК10:16
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Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР.
РИА Новости 08:30
Политика

«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной.
РБК 15:17
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
News.ru 02:26
Происшествия

Второй погибший обнаружен на месте пожара на нефтестанции в Татарстане

Спасатели нашли тело второго погибшего на месте пожара на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» АО «Транснефть — Прикамье» в Татарстане.
RT на русском 15:13
Финансы

Курс доллара: давление на рубль усилится

Рубль завершил прошлую неделю на нисходящем тренде, подешевев к основным резервным мировым валютам.
Expert.ru 01 декабря в 23:40
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.
РБК 14:45
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 07:17
Общество

Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии

21-летний студент четвертого курса ВШЭ Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики.
Коммерсантъ 09:00
Общество

Экс-президента Армении Саргсяна обвинили в хищении госсредств

Согласно материалам дела, в период с 25 января по 7 февраля 2013 года Саргсян, будучи президентом страны, организовал хищение группой должностных лиц свыше 489,1 млн драмов (более $1 млн, или 65,3 млн руб.).
РБК 10:26
Политика

Кремль отреагировал на заявление президента Казахстана о Крыме

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в недавнем интервью Deutsche Welle прокомментировал воссоединение Крыма с Россией.
iReactor 10:09
Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр 40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой.
Чемпионат 07:52
Политика

Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РИА Новости 12:47
Политика

МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина

Российский МИД заявил, что ответит на высылку двух своих сотрудников посольства из Германии в связи с делом об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru 06:56
Политика

СБУ сообщила о задержании члена «Единой России» в Херсонской области

В Херсонской области задержали члена "Единой России" Игоря Кучерявого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
РИА Новости 15:11
Кино

Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Культуромания 09:06
Общество

ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.
RT на русском 09:44
Футбол

«Монако» одержал победу над «Тулузой» в матче Лиги 1

«Монако» одержал четвёртую победу в последних шести матчах и поднялся на 13-е место. «Тулуза» продолжает замыкать турнирную таблицу Лиги 1.
RT на русском 14:53
Армия и оружие

Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить там боевые операции.
Интерфакс 10:12
Политика

Адвокат Трампа прибыл в Киев, сообщили СМИ

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прибыл в Киев, сообщило издание "Новое время" со ссылкой на информированный источник.
РИА Новости 14:27
Шоу-бизнес

Иван Ургант пошутил над фото Надежды Бабкиной с кузбассовцем

Ведущий программы «Вечерний Ургант» предложил телезрителям обсудить фотографию, которую ему прислала Надежда Бабкина.
Газета Кемерова 00:07
Общество

РПЦ выступила против закона о домашнем насилии

Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
Газета.Ru 04:55
Армия и оружие

Военные корабли РФ назвали лёгкой добычей в дальних походах

Надводные корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота (ВМФ) России станут лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны.
News.ru вчера в 17:45
Происшествия

В Одессе объявлен траур после пожара в колледже

Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о введении траура в связи с пожаром в Одесском колледже, сообщает RT.
Газета.Ru 15:15
Кино

Звезда «Гарри Поттера» намерен вернуться в «Фантастические твари»

В среду, 4 де5кабря, стало известно о том, что звезда "Гарри Поттера" Уорвик Дэвис намерен вернуться в "Фантастические твари".
Piter.tv 09:38
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 10:25
Кино

Звезда фильма «Аладдин» пожаловался на бойкот со стороны режиссеров

Газета.Ru 04:57
Общество

Россиянам разрешили посещать бассейн без справок

Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет.
Комсомольская правда 04:41
Культура

Музей Пушкина приглашает на выставку Томаса Гейнсборо

Портреты и пейзажи прекарасно гармонируют друг с другом на картинах Томаса Гейнсборо, который в творчестве обращался и к старым мастерам, и не забывал об экспериментах.
Ревизор.ру 02 декабря в 10:43
Фигурное катание

Загитова выступит последней в короткой программе на финале Гран-при

В Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.
Sport24.ru 06:51
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