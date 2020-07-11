Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших. "Он был самым лучшим", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

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