Общество
ТАССРоскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших. "Он был самым лучшим", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.
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Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Кино
Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова
Проект носит пилотный характер, полноценный фильм выйдет позже.
Evo-rus.com 03:11
Общество
Тропический шторм «Фэй» достиг побережья Нью-Джерси
Российская газета вчера в 18:55
Политика
В Киеве назвали примерный срок «безопасной реинтеграции Донбасса»
Представитель Киева заявил, что безопасная реинтеграция Донбасса займет как минимум 25 лет, то есть поколение должно смениться.
REGNUM 03:34
Общество
Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае
Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.
RT на русском вчера в 10:48
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Общество
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
RT на русском вчера в 06:21
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
Общество
В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»
Ruposters.ru 09 июля в 07:07
Шоу-бизнес
Собчак назвала способы улететь из России вопреки закрытым границам
Собчак разместила в социальной сети фотографию, на которой она находится вместе со своим сыном на фоне берега, вероятнее всего, на Мальдивских островах.
Evo-rus.com 06:46
Биатлон
Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России
Коммерсантъ 05:43
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Известия вчера в 06:18
Политика
Иск Нидерландов к России по делу MH17 поступил в ЕСПЧ
Иск Нидерландов к России по делу о крушении малайзийского рейса MH17 поступил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Вечерняя Москва вчера в 12:08
Политика
Греческий политик призвал ввести санкции против Турции
Незаконное решение Эрдогана превратить собор Святой Софии в мечеть давно осудили Греция, Россией, Евросоюз и США, не считая всех христианских религиозных лидеров.
Московский Комсомолец 01:57
Автоспорт
Третья тренировка откладывается
Директор гонок FIA Майкл Маси принял решение, что условия на трассе не позволяют проводить тренировку команд Формулы 1, поэтому сессия откладывается на неопределённое время.
F1news.ru 05:59
Происшествия
В Николаеве выстрелили в голову активисту-бандеровцу
Сегодня утром в Николаеве (Украина) неизвестный совершил выстрел в голову представителя организации «Тризуба им. Степана Бандеры» *.
Свободная Пресса 05:59
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Автоспорт
«Формула-1» утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году
Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" стартовал только в июле: неделю назад начался уикенд в рамках Гран-при Австрии.
Интерфакс-Спорт вчера в 05:16
Технологии
Сбербанк запустил сервис бесконтактной оплаты SberPay
Москва, 11 июля 2020, 10:00 — REGNUM Запущен новый сервис бесконтактной оплаты SberPay с помощью банковской карты, привязанной к Android-смартфонам.
REGNUM 03:00
Шоу-бизнес
Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей
Изучив все документы, адвокаты певицы узнали, что Телегин умышленно скрыл "большую часть семейного имущества" от раздела.
iReactor 08 июля в 06:06
Общество
29 москвичей стали жертвами коронавируса за последние сутки
29 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки от болезни, сообщает оперштаб.
Mockva.ru вчера в 16:38
Киберспорт
Madara оценил женский образ на Anti-Mage
Керри OG Seed Омар Madara Дабасас поделился мнением о новом образе на Anti-Mage.
CyberSport.ru 04:38
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
Политика
В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну
Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском вчера в 20:52
Экономика
В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров
По словам одного из профессоров Финансового Университета при правительстве Российской Федерации А.Сафонова, российским пенсионерам одновременно выплатят 12 700 рублей.
News-24.ru 04:23
Происшествия
На новосибирца возбудили дело из‑за GPS‑трекеров для собак
Денис Дорофеев рассказал «Тайге.инфо», что купить два GPS-трекера Mini A8 он решил после того, как на лай его питомца стали жаловаться соседи.
Atas.info 00:07
Происшествия
СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала
ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07