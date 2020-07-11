Общество

ТАССТАССРоскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших. "Он был самым лучшим", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.
Читать в источнике
Комментировать67

Подробнее о событии

Роскосмос ответил Маску на хвалебные слова о Сергее Королеве

Газета.Ru06:27

«Роскосмос» ответил на твит Илона Маска о Сергее Королеве

РИА Новости05:56

Илон Маск пообщался с семьёй академика Королёва

RT на русскомвчера в 20:12

«Он с уважением относится к памяти дедушки»: внук Сергея Королева рассказал о беседе с Илоном Маском

ТК Звезда04:30

«Роскосмос» не согласился с Илоном Маском в оценке Королева

Известия03:11

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

ТАСС03:02

«Роскосмос» на английском ответил Илону Маску о Сергее Королеве

РБК04:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 06:52, Ашберн
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Lenta.ru 06:08
202
Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия 06:20
3,6K
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

Коммерсантъ 01:18
41
Кино

Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова

Проект носит пилотный характер, полноценный фильм выйдет позже.
Evo-rus.com 03:11
42
Общество

Тропический шторм «Фэй» достиг побережья Нью-Джерси

Российская газета вчера в 18:55
Политика

В Киеве назвали примерный срок «безопасной реинтеграции Донбасса»

Представитель Киева заявил, что безопасная реинтеграция Донбасса займет как минимум 25 лет, то есть поколение должно смениться.
REGNUM 03:34
14
Общество

Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае

Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.
RT на русском вчера в 10:48
230
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
5,9K
Общество

Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности

RT на русском вчера в 06:21
430
Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
1,1K
Общество

В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»

Ruposters.ru 09 июля в 07:07
142
Шоу-бизнес

Собчак назвала способы улететь из России вопреки закрытым границам

Собчак разместила в социальной сети фотографию, на которой она находится вместе со своим сыном на фоне берега, вероятнее всего, на Мальдивских островах.
Evo-rus.com 06:46
58
Биатлон

Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России

Коммерсантъ 05:43
Происшествия

Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

Известия вчера в 06:18
28
Политика

Иск Нидерландов к России по делу MH17 поступил в ЕСПЧ

Иск Нидерландов к России по делу о крушении малайзийского рейса MH17 поступил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Вечерняя Москва вчера в 12:08
1,8K
Политика

Греческий политик призвал ввести санкции против Турции

Незаконное решение Эрдогана превратить собор Святой Софии в мечеть давно осудили Греция, Россией, Евросоюз и США, не считая всех христианских религиозных лидеров.
Московский Комсомолец 01:57
Автоспорт

Третья тренировка откладывается

Директор гонок FIA Майкл Маси принял решение, что условия на трассе не позволяют проводить тренировку команд Формулы 1, поэтому сессия откладывается на неопределённое время.
F1news.ru 05:59
Происшествия

В Николаеве выстрелили в голову активисту-бандеровцу

Сегодня утром в Николаеве (Украина) неизвестный совершил выстрел в голову представителя организации «Тризуба им. Степана Бандеры» *.
Свободная Пресса 05:59
Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
469
Автоспорт

«Формула-1» утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году

Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" стартовал только в июле: неделю назад начался уикенд в рамках Гран-при Австрии.
Интерфакс-Спорт вчера в 05:16
Технологии

Сбербанк запустил сервис бесконтактной оплаты SberPay

Москва, 11 июля 2020, 10:00 — REGNUM Запущен новый сервис бесконтактной оплаты SberPay с помощью банковской карты, привязанной к Android-смартфонам.
REGNUM 03:00
202
Шоу-бизнес

Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей

Изучив все документы, адвокаты певицы узнали, что Телегин умышленно скрыл "большую часть семейного имущества" от раздела.
iReactor 08 июля в 06:06
147
Общество

29 москвичей стали жертвами коронавируса за последние сутки

29 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки от болезни, сообщает оперштаб.
Mockva.ru вчера в 16:38
112
Киберспорт

Madara оценил женский образ на Anti-Mage

Керри OG Seed Омар Madara Дабасас поделился мнением о новом образе на Anti-Mage.
CyberSport.ru 04:38
Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
34
Общество

Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
60
Политика

В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну

Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском вчера в 20:52
2
Экономика

В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров

По словам одного из профессоров Финансового Университета при правительстве Российской Федерации А.Сафонова, российским пенсионерам одновременно выплатят 12 700 рублей.
News-24.ru 04:23
25
Происшествия

На новосибирца возбудили дело из‑за GPS‑трекеров для собак

Денис Дорофеев рассказал «Тайге.инфо», что купить два GPS-трекера Mini A8 он решил после того, как на лай его питомца стали жаловаться соседи.
Atas.info 00:07
1
Происшествия

СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала

ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07
249
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сергей Павлович Королёв
Учёный
Советский учёный, конструктор ракетно-космических систем, председатель Совета главных конструкторов СССР, академик АН СССР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное