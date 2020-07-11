Общество
ТАССРоскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших. "Он был самым лучшим", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.
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Общество
ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса
За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 02:14
Фигурное катание
Навка вошла в жюри премии Международного союза конькобежцев
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка вошла в состав жюри премии Международного союза конькобежцев, сообщает Газета.ru.
РИАМО 09 июля в 11:26
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля в 100 раз
С идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз выступил аналитик, глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, сообщили «Ведомости».
НТВ вчера в 10:05
Политика
WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году
Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году.
RT на русском 03:54
Армия и оружие
Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем
«Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали ее как самолет-разведчик ВВС США RC-135», — рассказали в Минобороны.
BFM.ru 07:11
Политика
Обыски у шести членов ЛДПР прошли в Хабаровском крае
У шести членов ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски в квартирах, гаражах, машинах.
EastRussia вчера в 00:54
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Космос
Галактика Млечный путь надежно огорожена космической «стеной»
Составляя карту Вселенной в трехмерном формате, ученые французского университета Париж-Сакле обнаружили космическую структуру, которая была сразу же признана одной из самых крупных в космосе.
Discover24 03:52
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетных стрельб «Петра Великого» в Баренцевом море
Северный флот опубликовал кадры ракетных стрельб на учениях в Баренцевом море.
РИА Новости 03:41
Политика
Зеленский заявил о правильности карантина на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин по коронавирусной инфекции COVID-19, введённый ранее в стране, дал положительные результаты.
RT на русском 09:25
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru 09 июля в 03:39
Происшествия
Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей
Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
Происшествия
При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек
Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга.
REGNUM 08:10
Энергетика
Суточный импорт газа на Украину из Европы обновил рекорд с 2014 года
В прошлом году страна принимала из ЕС около 66 миллионов кубометров и не могла увеличить импорт из-за ограничений, связанных с существующей инфраструктурой.
Эхо Москвы 06:32
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru вчера в 07:00
Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru вчера в 02:04
Происшествия
Авиакомпания «Россия» проверит информацию о «дожде» в самолете
Авиакомпания "Россия" проводит расследование после видео с якобы протекшим потолком самолёта и пассажирами под зонтами, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика, добавив, что жалоб от пассажиров не поступало.
РИА Новости 09:21
Политика
На Украине объявили приоритетом уничтожение «Северного потока-2»
Россия должна остановить строительство газопровода «Северный поток-2», иначе США признают Россию спонсором терроризма, пишет президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар.
ИА Новороссия 06:58
Политика
Кому выгоден арест Сергея Фургала
Новый громкий арест — на сей раз хабаровского губернатора Сергея Фургала — стал поводом для многочисленных спекуляций.
РИА Новости 01:00
Экономика
Кудрин считает, что российская экономика находится в застое
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что российская экономика находится в состоянии застоя, но может иметь темпы роста в 3-5%.
ТАСС 09:13
Религия
В РПЦ раскритиковали идею превращения собора Святой Софии в мечеть
ФедералПресс 06:45
Армия и оружие
Автомобиль с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе
Украинские военнослужащие, проезжая на автомобиле у линии соприкосновения в Донбассе, подорвались на мине.
Газета.Ru 09:32
Общество
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
RT на русском вчера в 06:21
Политика
Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса
Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК 09:39
Политика
В Польше почтили память жертв Волынской резни
В польской столице в субботу, 11 июля, почтили память жертв Волынской резни 1943 года.
Вести.Ru 08:43
Автоспорт
IndyCar хочет заполучить двигатели Ferrari с 2022 года
В качестве агрегатов под маркой Ferrari, которые могут появиться американском гоночном чемпионате, названы силовые установки нового поколения на базе 2,4-литрового двигателя V6 с двойным турбонаддувом.
Daily-Motor.Ru 09:26