Общество

ТАССТАССРоскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших. "Он был самым лучшим", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.
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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

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Биатлон

Майгуров единогласно избран на пост президента СБР

Виктор Майгуров стал президентом Союза биатлонистов России (СБР), в субботу он был единогласно избран на этот пост на внеочередной отчетно-выборной конференции организации.
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При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек

Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга.
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Аэропорт Крыма принял первый за пять лет рейс из Владивостока

Первый с 2015 года самолет по маршруту Владивосток - Симферополь совершил посадку в крымском аэропорту, следует из информации на онлайн-табло авиаузла.
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Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремов, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
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Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Космос

Галактика Млечный путь надежно огорожена космической «стеной»

Составляя карту Вселенной в трехмерном формате, ученые французского университета Париж-Сакле обнаружили космическую структуру, которая была сразу же признана одной из самых крупных в космосе.
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Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача сразу трёх игр

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Политика

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Армия и оружие

Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем

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Армия и оружие

Военные учения Египта на границе с Ливией призваны предотвратить возможную атаку Турции

Египетская армия, в ответ на заявление Турции о возможном наступлении на города Сирт и Джуфра, готовится к проведению учений под названием «Решительность 2020» на границе с Ливией.
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Происшествия

Представитель Фургала заявила об угрозах из-за митинга в Хабаровске

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Несанкционированный митинг в Хабаровске в поддержку арестованного по обвинению в причастности к ОПГ и организации убийств губернатора Сергей Фургала, может привести к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил РИА Новости заведующий инфекционным отделением детской краевой больницы Алексей Николаев.
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Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
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Политика

ЛНР предоставила гарантии безопасности для оборудования новых КПП

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики предоставили украинской стороне гарантии безопасности для оборудования двух новых пунктов пропуска у линии соприкосновения в Донбассе, заявила журналистам представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.
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ЕСПЧ получил от Нидерландов иск против РФ по делу MH17

Иск Нидерландов по делу о крушении в 2014 году Boeing MH17 доставили Европейскому суду по правам человека.
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Трамп заявил, что не собирается выводить США из НАТО

Американский лидер добавил, что путем угроз о выходе США из альянса можно добиться мотивации остальных участников НАТО вкладывать больше денег в организацию.
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Общество

В России за сутки выявили более 6,6 тысячи новых случаев коронавируса

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Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

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Происшествия

В Башкирии на Аслыкуле машина скатилась с горы на палатки отдыхающих

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Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти

Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
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Философский факультет МГУ и Epic Games объявили о сотрудничестве

Философский факультет МГУ и Epic Games станут партнерами.
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Политика

В Киеве назвали примерный срок «безопасной реинтеграции Донбасса»

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ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса

За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
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Опубликовано видео ракетных стрельб «Петра Великого» в Баренцевом море

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Открыли огонь по Республике и умылись кровью: Армия ДНР нанесла по карателям ответный удар

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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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Сергей Павлович Королёв
Учёный
Советский учёный, конструктор ракетно-космических систем, председатель Совета главных конструкторов СССР, академик АН СССР.
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