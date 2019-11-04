Космос

Новые ИзвестияНовые ИзвестияРоскосмос перед Новым годом запустит на орбиту стеклянный шар

Ожидается, что он будет выведен на орбиту 25 декабря. Как сообщает агентство РИА "Новости", "Блиц-М" планируют запустить одновременно с тремя спутниками связи "Гонец-М" на ракете-носителе "Рокот" с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось

Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар

Сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", необходимый для уточнения гравитационного поля Земли, планируется вывести на орбиту в конце декабря, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 19:09

Подробнее о событии

Россия перед Новым годом отправит на орбиту стеклянный шар

Телеканал 360°01:53

Шар в космосе под Новый год: Россия запустит сферический научный аппарат «Блиц-М»

ТК Звездавчера в 19:36

СМИ сообщили о запуске в космос стеклянного шара перед Новым годом

РБКвчера в 21:15

«Роскосмос» к Новому году отправит на орбиту стеклянный шар

Известиявчера в 20:13

Россия перед Новым годом запустит в космос стеклянный шар-спутник

Lenta.ru00:28

Стеклянный шар отправят в космос перед Новым годом

РЕН ТВвчера в 19:13

Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар

РИА Новостивчера в 19:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:17, Вашингтон
Религия

Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

Известия вчера в 22:45
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Футбол

Киевское «Динамо» разгромило «Львов» в матче чемпионата Украины

Футболисты киевского "Динамо" разгромили "Львов" в матче 13-го тура чемпионата Украины.
РИА Новости вчера в 12:28
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Политика

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Автоспорт

Боттас выиграл Гран-при США, а Хэмилтон стал чемпионом мира

Финский пилот команды «Мерседес» выиграл Гран-при США «Формулы-1». Вторым к финишу приехал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.
Юга.ру вчера в 15:48
Политика

Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США

Большинство лидеров стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проигнорировали состоявшийся в понедельник саммит с США.
ТАСС 01:33
Общество

Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд

Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Политика

Медведев выступит на Восточноазиатском саммите

В Бангкоке стартовал Восточноазиатский саммит. Российскую делегацию возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев.
ТВ Центр 03:05
Происшествия

В Челябинской области медведь пришел в город

Известия 02:43
Общество

Найдены способы похудеть без физических упражнений

Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.
Lenta.ru 01:11
Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Политика

Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.
Lenta.ru 03:03
Политика

Кандидат от социалистов Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева

Кандидат от Партии социалистов Иван Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева с разрывом в более 10 тысяч голосов, свидетельствуют предварительные результаты второго тура выборов, который прошел в воскресенье.
Интерфакс вчера в 17:30
Футбол

Игрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче АПЛ

Газета.Ru 02:51
Происшествия

Двое детей провалились под лед на пруду в Саратовской области

В Татищевском районе Саратовской области двое детей провалились под лед на пруду.
Российская газета вчера в 11:51
Культура

Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° вчера в 07:57
Политика

Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Технологии

Эксперты рассказали, как выявить слежку за владельцем смартфона

Эксперты по информационной безопасности заявили, что почти все приложения на смартфонах занимаются сбором данных владельцев.
iReactor вчера в 15:47
Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения

Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета вчера в 08:38
Шоу-бизнес

Василию Лановому стало плохо во время спектакля

Плохое самочувствие не позволило актеру Василию Лановому доиграть спектакль «Последние луны» вечером 3 ноября.
Известия вчера в 19:06
Происшествия

В Перми 16-летний подросток погиб на вечеринке

Еще двоих гостей вечеринки увезли оттуда в отделение токсикологии. Один из них - 15-летний подросток - находится в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 11:35
Теннис

Барти одолела Свитолину и выиграла Итоговый чемпионат WTA

Чемпионат вчера в 08:12
Музыка

Названы обладатели премии MTV Europe Music Awards-2019

Толк 01:17
Общество

Медведев поздравил россиян с Днём народного единства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей России с Днём народного единства.
Life.ru 02:37
Армия и оружие

В Турции нейтрализовали самого разыскиваемого в стране террориста

Иракская национальная разведывательная организация и турецкие вооруженные силы нейтрализовали в районе Метина на севере Ирака самого разыскиваемого в Турции террориста из числа РПК ("Рабочая партия Курдистана" - запрещена в Турции).
Газета.Ru 01:48
Культура

Британский телеканал показал «мир глазами Путина»

Британский телеканал Channel 4 вечером 30 октября показал передачу "Мир глазами Владимира Путина".
Реальное время 02 ноября в 19:27
Спорт

Россияне победили в эстафете на Кубке мира по шорт-треку

Российские шорт-трекисты в эстафете на первом этапе Кубка мира, проходящем в американском Солт-Лейк-Сити, стали лучшими.
Inc-news.ru 01:36
Армия и оружие

США удалось заглушить радары российских С-400

США удалось заглушить радары российских С-400.
Avia.pro 02 ноября в 19:07
Происшествия

Еще одного подозреваемого в убийстве подростка задержали в Забайкалье

27 октября несколько подростков ворвались в частный дом в одном из сел Кыринского района Забайкалья.
РБК 04:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное