Сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", необходимый для уточнения гравитационного поля Земли, планируется вывести на орбиту в конце декабря, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Ожидается, что он будет выведен на орбиту 25 декабря. Как сообщает агентство РИА "Новости", "Блиц-М" планируют запустить одновременно с тремя спутниками связи "Гонец-М" на ракете-носителе "Рокот" с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Роскосмос перед Новым годом запустит на орбиту стеклянный шар

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