Экономика
ТАССРоскосмос пересмотрит проект спутниковой системы связи «Эфир»
Разработанный "Российскими космическими системами" (РКС) проект спутниковой системы связи "Эфир" будет пересмотрен. Программу в новом варианте рассмотрят на научно-техническом совете (НТС) Роскосмоса после доработки, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе госкорпорации.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Российский конкурент OneWeb не заинтересовал инвесторов Проект по созданию глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) "Эфир", который должен был конкурировать с британской OneWeb и американской SpaceX в области покрытия планеты широкополосным интернетом, решили исключить из нацпрограммы "Цифровая экономика".Коммерсантъ29 сентября в 18:00
Подробнее о событии
Показать все источники
«Роскосмос» передумал развивать потенциального конкурента сети спутников OneWeb
Интерфаксвчера в 02:49
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 00:21, Вашингтон
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия вчера в 03:52
Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 08:53
Футбол
Президент «Арсенала» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал судейство в поединке с «Краснодаром».
Vprognoze.ru 29 сентября в 17:37
Футбол
Экс-футболист «Спартака» Юран выразил готовность возглавить команду
Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил, что готов возглавить команду.
RT на русском вчера в 02:35
Политика
Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США
По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.
РБК вчера в 11:28
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Происшествия
В Саракташе отслужили молебен в защиту Николая Стремского
В Саракташе отслужили молебен в поддержку арестованного священника Николая Стремского.
1743.ru вчера в 08:37
Армия и оружие
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
РИА Новости вчера в 22:22
Общество
Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ
Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
RT на русском вчера в 05:16
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Авто
Названы топ-10 марок по объему рынка SUV с пробегом в РФ
Автоновости дня 28 сентября в 00:56
Общество
ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru вчера в 08:19
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Армия и оружие
Шведский флот возвращается на подземную базу из-за «российской угрозы»
Штаб-квартира шведских военно-морских сил (ВМС) возвращается на подземную базу на острове Мускё, построенную для ВМС в 1950–1960-х годах.
Коммерсантъ вчера в 22:23
Политика
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ вчера в 14:41
Общество
В онкоцентре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением
О ситуации в онкоцентре Блохина (Москва), где сразу 26 врачей написали заявления об увольнении, рассказал директор медучреждения Иван Стилиди, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
REGNUM вчера в 17:52
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Кино
Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме
Первый канал начал снимать фильм о Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года от заражения крови в возрасте 38 лет.
StarHit.ru вчера в 11:40
Армия и оружие
В Черном море начались испытания нового корабля с ракетами «Калибр»
Малый ракетный корабль "Ингушетия" проекта 21631 "Буян-М" начал заводские испытания в Черном море.
Российская газета вчера в 04:34
Кино
5 причин посмотреть «К звездам» с Брэдом Питтом
В последние выходные сентября на наши экраны выходит новый фильм с Брэдом Питтом. Рассказываем, почему же стоит обязательно посмотреть.
ОК! 28 сентября в 20:02
Политика
Названа цель иностранного визита генпрокурора США
Отмечается, что Барр проводил переговоры с представителями властей с целью расследования по делу о вмешательстве в выборы США со стороны России в 2016 году.
Газета.Ru вчера в 17:49
Происшествия
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
РИА Новости 29 сентября в 10:57
Гаджеты
В Android объединили несколько действий в одной кнопке
В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
Life.ru вчера в 10:46
Политика
WSJ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским
Госсекретарь США Майк Помпео присутствовал во время телефонного разговора президентов США и Украины, состоявшемся 25 июля.
Российская газета вчера в 23:07
Авто
Новый купе-кроссовер Volkswagen впервые заметили на тестах
Компания Volkswagen приступила к тестам нового бюджетного купе-кроссовера, созданного бразильским подразделением марки для глобального рынка.
Автоновости дня вчера в 05:04
Армия и оружие
Sohu: китайские военные корабли окружили авианосец США
Пять китайский военных кораблей окружили авианосец ВМС США в Южно-Китайском море.
ИноСМИ вчера в 03:48
Общество
Налоговая служба выявила новый вид мошенничества
О мошенничестве с фальшивыми уведомлениями о налогах сообщили в Федеральной налоговой службе, передаёт РБК.
REGNUM вчера в 20:48
Кино
Четвертый сезон «Очень странных дел» подтвердили официально
Netflix подтвердил, что у сериала "Очень странные дела" выйдет продолжение, сообщает Digital Spy.
РИА Новости вчера в 20:30
Происшествия
На Сахалине 15-летняя воспитанница интерната умерла от ожогового шока
На Сахалине воспитанница Кировского детдома-интерната для детей с проблемами умственного развития погибла от ожогового шока.
Известия вчера в 20:33