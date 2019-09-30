Экономика

ТАССТАССРоскосмос пересмотрит проект спутниковой системы связи «Эфир»

Разработанный "Российскими космическими системами" (РКС) проект спутниковой системы связи "Эфир" будет пересмотрен. Программу в новом варианте рассмотрят на научно-техническом совете (НТС) Роскосмоса после доработки, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе госкорпорации.
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с чего всё началось

«Эфир» испарился из нацпрограммы

Российский конкурент OneWeb не заинтересовал инвесторов Проект по созданию глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) "Эфир", который должен был конкурировать с британской OneWeb и американской SpaceX в области покрытия планеты широкополосным интернетом, решили исключить из нацпрограммы "Цифровая экономика".
Коммерсантъ29 сентября в 18:00

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Роскосмос пересмотрит проект спутниковой системы связи «Эфир»

ТАССвчера в 08:15

«Эфир» испарился из нацпрограммы

Коммерсантъ29 сентября в 18:00

Россия пока не будет создавать глобальную систему спутникового интернета

Эхо Москвывчера в 05:00

«Роскосмос» решил отказаться от создания российского аналога OneWeb

Ведомостивчера в 03:52

«Роскосмос» передумал развивать потенциального конкурента сети спутников OneWeb

Интерфаксвчера в 02:49

Проект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть

РИА Новости29 сентября в 20:30

Дано объяснение закрытию спутникового проекта «Эфир»

Взгляд.рувчера в 07:25
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Российский спецназ заметили в Норвегии

Известия вчера в 03:52
Политика

Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста

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Lenta.ru вчера в 08:53
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Президент «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал судейство в поединке с «Краснодаром».
Vprognoze.ru 29 сентября в 17:37
Футбол

Экс-футболист «Спартака» Юран выразил готовность возглавить команду

Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил, что готов возглавить команду.
RT на русском вчера в 02:35
Политика

Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США

По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.
РБК вчера в 11:28
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

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Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Происшествия

В Саракташе отслужили молебен в защиту Николая Стремского

В Саракташе отслужили молебен в поддержку арестованного священника Николая Стремского.
1743.ru вчера в 08:37
Армия и оружие

В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

РИА Новости вчера в 22:22
Общество

Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ

Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
RT на русском вчера в 05:16
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Авто

Названы топ-10 марок по объему рынка SUV с пробегом в РФ

Автоновости дня 28 сентября в 00:56
Общество

ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне

Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru вчера в 08:19
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Армия и оружие

Шведский флот возвращается на подземную базу из-за «российской угрозы»

Штаб-квартира шведских военно-морских сил (ВМС) возвращается на подземную базу на острове Мускё, построенную для ВМС в 1950–1960-х годах.
Коммерсантъ вчера в 22:23
Политика

Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников

Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ вчера в 14:41
Общество

В онкоцентре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением

О ситуации в онкоцентре Блохина (Москва), где сразу 26 врачей написали заявления об увольнении, рассказал директор медучреждения Иван Стилиди, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
REGNUM вчера в 17:52
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Кино

Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме

Первый канал начал снимать фильм о Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года от заражения крови в возрасте 38 лет.
StarHit.ru вчера в 11:40
Армия и оружие

В Черном море начались испытания нового корабля с ракетами «Калибр»

Малый ракетный корабль "Ингушетия" проекта 21631 "Буян-М" начал заводские испытания в Черном море.
Российская газета вчера в 04:34
Кино

5 причин посмотреть «К звездам» с Брэдом Питтом

В последние выходные сентября на наши экраны выходит новый фильм с Брэдом Питтом. Рассказываем, почему же стоит обязательно посмотреть.
ОК! 28 сентября в 20:02
Политика

Названа цель иностранного визита генпрокурора США

Отмечается, что Барр проводил переговоры с представителями властей с целью расследования по делу о вмешательстве в выборы США со стороны России в 2016 году.
Газета.Ru вчера в 17:49
Происшествия

В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне

В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
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В Android объединили несколько действий в одной кнопке

В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
Life.ru вчера в 10:46
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WSJ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским

Госсекретарь США Майк Помпео присутствовал во время телефонного разговора президентов США и Украины, состоявшемся 25 июля.
Российская газета вчера в 23:07
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Новый купе-кроссовер Volkswagen впервые заметили на тестах

Компания Volkswagen приступила к тестам нового бюджетного купе-кроссовера, созданного бразильским подразделением марки для глобального рынка.
Автоновости дня вчера в 05:04
Армия и оружие

Sohu: китайские военные корабли окружили авианосец США

Пять китайский военных кораблей окружили авианосец ВМС США в Южно-Китайском море.
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Общество

Налоговая служба выявила новый вид мошенничества

О мошенничестве с фальшивыми уведомлениями о налогах сообщили в Федеральной налоговой службе, передаёт РБК.
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Кино

Четвертый сезон «Очень странных дел» подтвердили официально

Netflix подтвердил, что у сериала "Очень странные дела" выйдет продолжение, сообщает Digital Spy.
РИА Новости вчера в 20:30
Происшествия

На Сахалине 15-летняя воспитанница интерната умерла от ожогового шока

На Сахалине воспитанница Кировского детдома-интерната для детей с проблемами умственного развития погибла от ожогового шока.
Известия вчера в 20:33
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