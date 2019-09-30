Российский конкурент OneWeb не заинтересовал инвесторов Проект по созданию глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) "Эфир", который должен был конкурировать с британской OneWeb и американской SpaceX в области покрытия планеты широкополосным интернетом, решили исключить из нацпрограммы "Цифровая экономика".

с чего всё началось

Разработанный "Российскими космическими системами" (РКС) проект спутниковой системы связи "Эфир" будет пересмотрен. Программу в новом варианте рассмотрят на научно-техническом совете (НТС) Роскосмоса после доработки, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

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