Космос
Эхо Москвы«Роскосмос» планирует испытать в этом году две новые ракеты
Как написал в своем твиттере официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко, в следующем году Россия планирует возобновить свою Лунную программу. Об этом он рассказал после успешного запуска в СШСА нового американского пилотируемого корабля Crew Dragon.
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Политика
В Госдуме заподозрили ракету Илона Маска в российском происхождении
Говорит Москва 02:48
Здоровье
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Названа тройка дизельных кроссоверов среднего ценового сегмента
Специалисты издания speedme.ru проанализировали один из основных факторов, влияющих на выбор в пользу кроссовера с дизельным мотором, стоимость, и подобрали самые доступные модели среднего ценового сегмента, то есть до 3 млн рублей.
32CARS.ru вчера в 04:03
Футбол
Алексей Миранчук – о Сёмине: он любил вставить пистонов
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук вспомнил моменты совместной работы с Юрием Сёминым, у которого контракт истекает завтра, 1 июня.
Metaratings 14:47
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Происшествия
В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков
РБК вчера в 13:27
Экономика
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 29 мая в 07:01
Общество
Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета
Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает быстрой эвакуации.
Известия 00:29
Космос
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru 14:33
Политика
Посольство России направило ноту протеста в Госдеп
Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
RT на русском 15:00
Наука
Инженеры создали искусственные реснички
В ходе недавно проведенной работы эксперты разработали искусственные реснички – структуры, похожие на волосы, которые могут принимать новую форму в ответ на воздействие магнитного поля, а затем возвращаться к своей первоначальной форме при воздействии источника света.
Anonsens 28 мая в 16:37
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Наука
Первая вакцина от коронавируса успешно прошла испытания
Первая вакцина от коронавируса, прошедшая начальную фазу клинических испытаний, проведенных на 108 добровольцах, признана безопасной и эффективной.
Рамблер 29 мая в 12:16
Армия и оружие
Армия получит 76 модернизированных Су-34
До 2027 года на вооружение российских войск поступит партия новейших бомбардировщиков Су-34. Об этом пишет газета «Известия».
Подмосковье Сегодня 29 мая в 08:33
Шоу-бизнес
3-летний сын Собчак прочитал стихотворение Лермонтова и умилил Сеть
38-летняя Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram видео, на кадрах которого ее 3-летний сын Платон читает стихотворение «Парус», авторства Михаила Лермонтова.
Летидор 12:36
Единоборства
Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC
Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
РИА Новости 05:19
Общество
В Саратовской области коронавирусом заболели еще 97 человек
На 29 мая в Саратовской области у 2840 человек подтверждено инфицирование COVID-19.
Kursk.com 29 мая в 03:29
Происшествия
Полиция задержала более 10 участников пикетов у здания МВД в Москве
В столице на улице Петровка, 38, где расположено ГУ МВД, продолжились пикеты против задержаний, в том числе журналиста «Новой газеты» Ильи Азара и основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Коммерсантъ вчера в 10:09
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
Политика
Трамп заявил о признании «Антифа» террористической организацией
США признают движение «Антифа» террористической организацией, заявил в воскресенье, 31 мая, президент страны Дональд Трамп.
Известия 12:49
Футбол
«Боруссия» Дортмунд забила «Падерборну» шесть голов за тайм
Евро-футбол.ру 14:10
Транспорт
У железнодорожного моста через Колу заменят два пролёта
Прокуратура назначила проверку после повреждения моста через реку Кола 31 05 2020 На месте аварии проводятся работы по подготовке к снятию с опор двух пролётов моста.
Северпост 12:03
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Общество
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
Общество
Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
Шоу-бизнес
Дочь Александра Серова показала дом, который подарил ей отец
Александр Серов очень привязан к любимой дочери Мишель, которую балует дорогими подарками, а также заботится о ее образовании.
StarHit.ru 06:00
Политика
Песков рассказал, как пройдет парад Победы
Выбор новой даты 24 июня обсусловлен тем, что в этот день в 1945 году состоялся знаменитый Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.
РИА Новости 13:08