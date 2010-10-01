Космос

Эхо МосквыЭхо Москвы«Роскосмос» планирует испытать в этом году две новые ракеты

Как написал в своем твиттере официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко, в следующем году Россия планирует возобновить свою Лунную программу. Об этом он рассказал после успешного запуска в СШСА нового американского пилотируемого корабля Crew Dragon.
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В «Роскосмосе» заявили об испытаниях двух новых ракет в 2020 году

РБК06:13

«Роскосмос» сообщил об испытании двух новых ракет в этом году

Интерфакс05:13

«Роскосмос» планирует испытать две новые ракеты и возобновить лунную программу

Коммерсантъ05:51

«Роскосмос» намерен провести испытания двух новых ракет в 2020 году

RT на русском05:26

Роскосмос анонсировал испытания двух новых ракет в 2020 году

Взгляд.ру05:23

Роскосмос планирует провести испытания двух новых ракет в 2020 году

ТАСС05:07

«Будет интересно»: анонсированы испытания «Роскосмоса»

Вести.Ru05:56
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В Госдуме заподозрили ракету Илона Маска в российском происхождении

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Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

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Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

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Илон Маск по-русски ответил Рогозину

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Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
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Наука

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Политика

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Наука

Первая вакцина от коронавируса успешно прошла испытания

Первая вакцина от коронавируса, прошедшая начальную фазу клинических испытаний, проведенных на 108 добровольцах, признана безопасной и эффективной.
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Армия и оружие

Армия получит 76 модернизированных Су-34

До 2027 года на вооружение российских войск поступит партия новейших бомбардировщиков Су-34. Об этом пишет газета «Известия».
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Шоу-бизнес

3-летний сын Собчак прочитал стихотворение Лермонтова и умилил Сеть

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Общество

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Происшествия

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Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
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Общество

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Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
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Политика

Трамп заявил о признании «Антифа» террористической организацией

США признают движение «Антифа» террористической организацией, заявил в воскресенье, 31 мая, президент страны Дональд Трамп.
Известия 12:49
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Футбол

«Боруссия» Дортмунд забила «Падерборну» шесть голов за тайм

Евро-футбол.ру 14:10
Транспорт

У железнодорожного моста через Колу заменят два пролёта

Прокуратура назначила проверку после повреждения моста через реку Кола 31 05 2020 На месте аварии проводятся работы по подготовке к снятию с опор двух пролётов моста.
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Общество

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Общество

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Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
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Футболисты «Шахтера» обыграли киевское «Динамо» в чемпионате Украины

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