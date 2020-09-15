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REGNUM
REGNUM

Роскосмос планирует отправить миссию на Венеру

Москва, 15 сентября 2020, 13:46 — REGNUM Россия планирует отправить собственную миссию к Венере помимо участия в совместном с США проекте «Венера-Д». Об этом сообщил 15 сентября журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Возобновление исследования Венеры входит в планы Роскосмоса, пояснил он.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россия может отправить собственную миссию на Венеру

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал чисто российскую миссию на Венеру на фоне обнаружения учеными в атмосфере этой планеты биомаркеров, которые могут свидетельствовать о возможной жизни на планете.
РИА Новости05:59
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Рогозин сообщил о планах отправить миссию на Венеру

Московский Комсомолец06:03
Известия

Рогозин назвал Венеру сущим адом

Известия06:43
URA.Ru

Россия отправит свою миссию на Венеру

URA.Ru06:20
Фонтанка.Ру

«Венера — это русская планета». Рогозин заявил, что Россия готовит миссию на планету, где нашли признаки жизни

Фонтанка.Ру06:44
ТАСС

Рогозин заявил, что Россия планирует отправить собственную миссию на Венеру

ТАСС05:59
Газета.Ru

В «Роскосмосе» назвали Венеру сущим адом

Газета.Ru06:26
РИА Новости

Рогозин назвал Венеру сущим адом

РИА Новости06:07

В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию

В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию
Ведомости06:30
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Мишустин подписал постановления о продлении стимулирующих выплат

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление, предполагающее продление на сентябрь стимулирующих выплат медицинским работникам, помогающим больным коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русскомвчера в 10:01
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