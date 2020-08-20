NASA оценило угрозу из-за утечки воздуха на МКС
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В период изоляции проведут контроль давления в модулях американского сегмента, сообщил руководить пресс-службы корпорации Владимир Устименко. Он также указал, что угрозы для станции и экипажа из-за утечки нет.В источнике
С чего всё началось
На МКС произошла утечка воздуха
Небольшую утечку воздуха обнаружили на Международной космической станции, сообщил РИА Новости информированный источник. "Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости11:20
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