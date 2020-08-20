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РБК
РБК

NASA оценило угрозу из-за утечки воздуха на МКС

В период изоляции проведут контроль давления в модулях американского сегмента, сообщил руководить пресс-службы корпорации Владимир Устименко. Он также указал, что угрозы для станции и экипажа из-за утечки нет.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

На МКС произошла утечка воздуха

Небольшую утечку воздуха обнаружили на Международной космической станции, сообщил РИА Новости информированный источник. "Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости11:20
Подробнее о событии
РБК

NASA оценило угрозу из-за утечки воздуха на МКС

РБК13:13
RT на русском

NASA прокомментировало утечку воздуха на МКС

RT на русском12:49
РИА Новости

На МКС произошла утечка воздуха

РИА Новости11:20
ТАСС

NASA: возросший уровень утечки воздуха на МКС пока не опасен для экипажа и станции

ТАСС12:37
Коммерсантъ

На МКС произошла утечка воздуха

Коммерсантъ11:35
Комсомольская правда

Уровень утечки воздуха на МКС пока не угрожает экипажу

Комсомольская правда12:24
Телеканал 360°

Космонавт объяснил, как места утечки воздуха ищут на МКС

Телеканал 360°12:39

Премьер Белоруссии проинформировал Мишустина о мерах по стабилизации

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора рассказал российскому коллеге Михаилу Мишустину о мерах по предотвращению дестабилизации в стране.
ТАСС12:33
14

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Ведомости10:14
2,8K

У Навального не нашли признаков инсульта, инфаркта и коронавируса

Врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Алексея Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса, заявил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
РИА Новости11:36
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В Оренбургской области зафиксированы две новые смерти от коронавируса

Летальных исходов теперь 69: за прошедшие сутки зафиксированы две смерти от коронавируса: это женщины - 1973 года рождения из Орска и 1952 года рождения из Оренбурга - с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.
Orenday.ru03:32
14

В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН18 августа в 05:40
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СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.
ТАСС00:46
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Что случилось за день. Главные новости РБК

Врач Навального согласился принять помощь Кремля после его отравления В ответ на слова Дмитрия Пескова о готовности Кремля оперативно рассмотреть запрос о помощи в лечении Алексея Навального Анастасия Васильева из "Альянса врачей" сказала, что официально откликается на это предложение.
РБК12:24

Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников

Руководитель КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий группе чиновников и назначил свою сестру Ким Е Чен фактически вторым лицом в руководстве страны, сообщило в четверг Национальное агентство разведки Южной Кореи.
Интерфакс12:01
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