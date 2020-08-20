NASA оценило угрозу из-за утечки воздуха на МКС

В период изоляции проведут контроль давления в модулях американского сегмента, сообщил руководить пресс-службы корпорации Владимир Устименко. Он также указал, что угрозы для станции и экипажа из-за утечки нет.