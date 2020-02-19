Общество

Газета.RuГазета.RuРоскосмос подтвердил замену экипажа новой экспедиции на МКС

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев подтвердил, что основной экипаж новой экспедиции на МКС могут заменить на дублеров.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Космонавта Тихонова отстранили от полета на МКС из-за больного глаза

Московский Комсомолец13:24

Часть экипажа «Союза МС-16» могут заменить на дублёров

RT на русском11:52

Запуск «Союза МС-16» к МКС не перенесут из-за замены экипажа

РИА Новости10:56

Основной экипаж новой экспедиции на МКС могут заменить

ТАСС10:44

«Роскосмос» поменял двух участников полета на МКС

РБК10:32

На корабле «Союз МС-16» произошла замена российского экипажа

Известия10:58

Роскосмос заменит экипаж «Союза МС-16» на дублеров

Газета.Ru12:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Общество

Путин ответил петербурженке на вопрос о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 06:49
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Общество

Россию обязали выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа

Об обязанности Российской Федерации выплатить более 50 миллиардов евро бывшим акционерам ЮКОСа сообщает ТАСС.
iReactor вчера в 04:44
Армия и оружие

В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»

Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
Газета.Ru 05:13
Общество

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

РИА Новости 07:10
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова показали новорождённого сына

18 февраля у пары родился долгожданный сын, которого они назвали Давидом. Первым новостью поделился счастливый отец.
Газета Metro 02:02
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Известия 07:05
Биатлон

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону, Поршнев — 11-й

RT на русском 09:43
Общество

Китай включил арбидол в список препаратов для лечения коронавируса

Противовирусный препарат включен в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения.
Ведомости 12:54
Армия и оружие

ВСУ покинули опорный пункт в Донбассе

ВСУ были вынуждены покинуть передовой наблюдательный пункт в Донбассе, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
РИА Новости 13:01
Общество

Меган Маркл и принц Гарри лишились права на бренд Sussex Royal

Королева Великобритании Елизавета II запретила принцу Гарии и его супруге Меган Маркл использовать торговую марку Sussex Royal, а также продавать товары с названием «королевский».
Новый День 08:02
Спорт

Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
РИА Новости 07:51
Шоу-бизнес

Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»

Как пояснила Алсу, "в рамках этого так называемого голосования, которое было аукционом, все участники покупали свои голоса", "потому что невозможно было отдать голос, не заплатив деньги".
Российская газета 07:47
Шоу-бизнес

Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии

WomanHit.ru вчера в 11:02
Шоу-бизнес

Бузова могла получить травмы после падения со сцены в Брянске

По предварительным данным, певица Ольга Бузова захотела прыгнуть в толпу со сцены, но ее никто не поймал.
Gazeta.SPb 17 февраля в 16:47
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU 03:08
Происшествия

Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Газета.Ru вчера в 09:44
Общество

Синоптики пообещали сохранение аномально теплой погоды до конца недели

Небывало теплая для февраля погода продержится как минимум до начала следующей недели.
Известия 13:06
Общество

Якубович предложил начислять главе Минтруда минимальную пенсию

"Если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 тысячи рублей в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально", - сказал Якубович.
Газета.Ru 12:29
Авто

АвтоВАЗ начал сборку лимитированной версии Lada XRay Cross Instinct

Источник пишет, что пока на линии Lada XRAY Cross Instinct выпускают 2-3 автомобиля в смену.
Tvoe-avto.com вчера в 09:52
Политика

Путин освободил Суркова от должности помощника президента

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
ТАСС вчера в 11:37
Общество

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
РИА Новости 09:50
Политика

Голландская прокуратура не комментирует утечку документов по MH17

ТАСС вчера в 05:39
Культура

Умер актер из «Гладиатора» и «Трои» Джон Шрэпнел

РИА Новости 13:37
Шоу-бизнес

Бывший муж Эвелины Бледанс женился и снова стал отцом

Бывший муж известной российской ведущей и актрисы Эвелины Бледанс Александр Семин женился и уже успел во второй раз стать отцом.
Актуальные Новости вчера в 15:00
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что остановить Украину смог лишь патруль ОБСЕ

Деловое.ТВ 10:57
Армия и оружие

Российская авиация нанесла удары в Идлибе и Алеппо

Хакасия-Информ 03:14
Общество

В общественном транспорте Москвы ввели мониторинг из-за коронавируса

Мосгортранс начал проводить мониторинг обстановки в общественном транспорте в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.
Известия 13:31
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова перенесла операцию

Gazeta.SPb вчера в 13:25
Культура

Бегущая строка на российском федеральном канале удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa 08:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное