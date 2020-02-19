Общество

Газета.RuГазета.RuРоскосмос подтвердил замену экипажа новой экспедиции на МКС

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев подтвердил, что основной экипаж новой экспедиции на МКС могут заменить на дублеров.
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