Общество
Газета.RuРоскосмос подтвердил замену экипажа новой экспедиции на МКС
Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев подтвердил, что основной экипаж новой экспедиции на МКС могут заменить на дублеров.
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Путин обсудил с главой Петербурга строительство арт-парка
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Jaguar Land Rover представил беспилотник
Всего будет разработано 20 единиц JLR Project Vector. Тем временем опубликованы фото тестовых заездов нового Range Rover Sport.
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Samsung Galaxy S20 сравнили с Galaxy S10 по плавности экрана
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Беспроводные наушники Marshall Monitor II A.N.C: шумоподавление и до 45 часов работы
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Общество
Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда
Ранее Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей.
Общество
Синоптики обнаружили стаю птиц размером 145 километров
Американские синоптики обнаружили огромную стаю птиц. Как сообщается, ее размер достиг 145 километров.
Единоборства
Экс-чемпион WBC Дрозд считает Уайлдера фаворитом второго боя с Фьюри
Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе американский боксер Деонтей Уайлдер будет фаворитом во втором поединке с британцем Тайсоном Фьюри, считает бывший обладатель титула WBC в первом тяжелом весе россиянин Григорий Дрозд.
Футбол
«Барселона» сегодня объявит о переходе Брайтвайта из «Леганеса»
«Барселона» сегодня, 19 февраля, объявит о переходе нападающего «Леганеса» Мартина Брайтвайта, сообщает Mundo Deportivo.
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.
Гаджеты
Часы Apple Watch могут стать модульными
Бюро по патентам и товарным знакам США недавно опубликовало заявку, поданную Apple, в которой описана система подключаемых модулей для устройства Apple Watch, расширяющая его функциональность.
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Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
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Самолет-фотограф на базе серийного Ан-140 создали в России
Самолет-фотограф на базе серийного Ан-140 создали в России, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поделилась пикантным снимком в новинке от Intimissimi
В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.
Общество
В финской армии мужчин и женщин решили поселить в общую казарму
Финское Минобороны решили провести эксперимент и обеспечить проживание мужчин и женщин в общей казарме во время прохождения службы, пишет ТАСС.
Общество
Королева запретила принцу Гарри и Меган Маркл зарабатывать на своих титулах
Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогам Сассекским использовать торговую марку Sussex Royal, чтобы зарабатывать на своих проектах.
Политика
Бужанский не встал во время минуты молчания в память погибших на Майдане
Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на заседании Верховной рады Украины отказался почтить память жертв событий Майдана.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова планирует второго ребенка
Анастасия Решетова и Тимати недавно стали родителями.
Происшествия
В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke
Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
Наука
В Венесуэле нашли останки гигантской древней рогатой черепахи
Останки громадной рогатой доисторической черепахи обнаружили в Венесуэле.
Экономика
В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту
В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Политика
Вассерман объяснил, почему Эрдоган поддержит фанатиков, засевших в Идлибе
Политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в числе прочего объясняется тем, что он сравнительно умеренный исламист, считает политический консультант Анатолий Вассерман.
Музыка
Мишустин поздравил Юрия Антонова с юбилеем
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил композитора, певца, народного артиста России Юрия Антонова с 75-летием.
Гаджеты
Игровой сервис Google Stadia появится на 19 Android-смартфонах
Игровой сервис Google Stadia начнёт работать на многих смартфонах Samsung, Asus и Razer с 20 февраля.
Шоу-бизнес
Наташа Королева трогательно поздравила сына с 18-летием
Сегодня сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипу исполнилось 18 лет.
Общество
Водонаева обратилась в полицию после эфира на Первом канале
Политика
Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой
Парламент Эстонии в среду принял резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", в которой осуждается позиция России по историческим событиям перед началом Второй мировой войны, сообщила пресс-служба парламента.