Происшествия
РИА Новости«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник. Первая фотография датирована 4 ноября 2019 года. На ней видно множество ангаров и помещений, находящихся недалеко от воды.
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Часть земли ушла под воду: Появились спутниковые снимки «до» и «после» взрыва в Бейруте
Комсомольская правда10:47
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Происшествия
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Футболисты донецкого "Шахтера" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы вновь оказались сильнее немецкого "Вольфсбурга" и вышли в четвертьфинал турнира.
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Политика
Помпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы
«Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран.
РБК 16:33
Общество
Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
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Газета.Ru 16:10
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RT на русском 11:17
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В одном из районов Нижегородской области ввели карантин по АЧС
В Новгородском районе Новгородской области объявили карантин по африканской чуме свиней (АЧС), сообщила пресс-служба регионального правительства.
Агробук 11:18
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Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
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ToDay News Ufa 17:02
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В США оценили сроки выдачи результатов тестов на коронавирус
Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа американский президент Дональд Трамп заявил, что с начала пандемии в США было проведено около 60 млн тестов на коронавирус.
REGNUM 18:10
Политика
Журналист заявил об обещании Лукашенко выдать «боевиков» России и Украине
На вопрос о передаче задержанных Украине Гордон сказал, что Лукашенко пообещал «зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину».
РБК 18:33
Политика
Мишустин планирует посетить Дальний Восток
Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Дальневосточный федеральный округ, сообщили в среду в пресс-службе правительства.
Вести.Ru 04:29
Авто
СМИ сообщили о планах Ozon запустить онлайн-продажу автомобилей
Онлайн-ретейлер Ozon и группа компании «Автомир» запускают онлайн-продажу автомобилей.
РБК 18:01
Игры
Horizon Zero Dawn на PC весит больше, чем на PS4
Отмечается, что он в 1,5 раза больше установочного файла на игровую консоль PS4.
Evo-rus.com 04:37
Общество
Избежавший задержания в Белоруссии описал схему с «боевиками»
Группа россиян, задержанная в Белоруссии, готовилась к вылету в Венесуэлу, где они должны были заниматься охраной.
РБК 17:24
Шоу-бизнес
Полина Гагарина впервые подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым
Исполнительница Полина Гагарина дала интервью, в котором откровенно рассказала о своей личной жизни, в частности, о разводе с мужем Дмитрием Исхаковым.
CT news 11:43
Недвижимость
С плеч налог: в РФ хотят отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса
Предполагается, что подоходный налог не будут платить те, кто купит в этом же году новую квартиру на первичном рынке или в течение года с момента продажи жилья экономкласса приобретет другое с использованием государственных льготных ипотечных программ.
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Общество
Вирусолог предсказал сроки второй волны коронавируса в России
Вирусолог Анатолий Альтштейн предсказал возможные сроки начала второй волны эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru 14:42
Здоровье
Названы в 30 раз увеличивающие риск развития рака факторы
Риск развития некоторых видов рака повышается в 30 раз на фоне курения, употребление алкоголя дополнительно увеличивает эти цифры.
Lenta.ru 04:16
Политика
Армения ограничила вещание российских каналов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
Lenta.ru 10:49
Экономика
Рыбопромышленная группа Глеба Франка предложила реформу отрасли
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Коммерсантъ вчера в 12:42
Политика
Силовые ведомства США призвали аннулировать лицензию у China Telecom
Госдепартамент, минобороны, министерство внутренней безопасности и генпрокурор призывают Федеральную комиссию связи США аннулировать лицензию у China Telecom и трех других китайских компаний, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 16:32
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В Госдепе назвали Арктику северным флангом НАТО
Московский Комсомолец 18:13
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Происшествия
Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца
Автомат Калашникова brian.ch "5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел", — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.
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Здоровье
Три обновленных штамма вируса гриппа придут в РФ осенью
Осенью 2020 года в Россию придут три новых штамма вируса гриппа, сообщает ToDay News Ufa.
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Политика
Соперница Лукашенко попросила Ангелу Меркель «связаться с Лукашенко»
Обратиться к главе правительства ФРГ Тихановской предложил журналист, попросивший ее сформулировать послание Ангеле Меркель.
РБК 11:37