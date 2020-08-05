Происшествия

РИА НовостиРИА Новости«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник. Первая фотография датирована 4 ноября 2019 года. На ней видно множество ангаров и помещений, находящихся недалеко от воды.
Читать в источнике
Комментировать139

Подробнее о событии

«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва

РИА Новости11:42

Часть земли ушла под воду: Появились спутниковые снимки «до» и «после» взрыва в Бейруте

Комсомольская правда10:47

«Роскосмос» показал на снимках со спутника масштаб взрыва в Бейруте

Российская газета11:33

Бейрут до и после взрыва: снимки из космоса

НТВ11:10

Роскосмос опубликовал фотографии с российского спутника последствий взрыва в Бейруте

ТАСС11:02

«Роскосмос» опубликовал фото последствий взрыва в Бейруте со спутника

RT на русском11:00

Опубликованы снимки Бейрута из космоса до и после взрыва. Число жертв продолжает расти

URA.Ru11:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 21:50, Ашберн
Шоу-бизнес

Марк Богатырев опубликовал редкий снимок с Татьяной Арнтгольц

Srnsk вчера в 13:07
10
Происшествия

В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве

Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости 16:38
135
Технологии

В Австралии появилось приложение для распознавания пауков и змей

Австралийские разработчики выпустили приложение, которое умеет распознавать разные виды пауков и змей и определять, насколько они опасны для человека, сообщает CNet.
Афиша Daily 16:04
Происшествия

В США подростки с автоматом проникли на территорию поместья Трампа

Российская газета 21:37
Политика

Мишустин не заедет в крупные регионы Дальнего Востока

Владивосток, 6 августа 2020, 03:48 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Дальний Восток не приедет ни в Хабаровск, ни во Владивосток.
REGNUM 20:48
212
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием

4 августа отмечала свой день рождения знаменитая бывшая американская актриса и фотомодель Меган Маркл.
CT news вчера в 20:35
8
Политика

В посольстве РФ прокомментировали доклад Госдепа о дезинформации

Доклад Госдепартамента об "экосистеме российской дезинформации и пропаганды" является попыткой заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах.
ТАСС 21:41
85
Происшествия

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Газета.Ru 13:27
16
Кино

Netflix опубликовал трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»

Газета Metro 04:03
23
Политика

Путин подписал указ об отставке трех генералов СК

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru 14:24
212
Происшествия

СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму

В Крыму представители регионального СК наградили семилетнюю девочку из Тулы, которая спасла тонущего в бассейне мальчика.
РЕН ТВ 11:04
209
Космос

Китайский марсианский зонд впервые скорректировал орбиту

Китайский марсианский зонд "Тяньвэнь-1" (название переводится как "Вопросы к небу-1") совершил свою первую коррекцию орбиты.
Труд 03 августа в 06:32
Общество

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ вчера в 13:39
403
Политика

Силовые ведомства США призвали аннулировать лицензию у China Telecom

Госдепартамент, минобороны, министерство внутренней безопасности и генпрокурор призывают Федеральную комиссию связи США аннулировать лицензию у China Telecom и трех других китайских компаний, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 16:32
Общество

Память жертв атомной бомбардировки почтили в Хиросиме

Память людей, погибших при сбросе США атомной бомбы, почтили в Хиросиме, сообщает японское агентство "Киодо".
Газета.Ru 21:23
Шоу-бизнес

Максим Галкин похвастался своим новым спортивным мотоциклом

В «Инстаграм» Максима сегодня появились несколько фотографий, где Галкин запечатлён рядом со своим новым транспортом - спортивным мотоциклом.
Bimru.ru 11:02
1
Шоу-бизнес

Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака

Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости вчера в 05:32
473
Шоу-бизнес

Полина Гагарина впервые подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым

Исполнительница Полина Гагарина дала интервью, в котором откровенно рассказала о своей личной жизни, в частности, о разводе с мужем Дмитрием Исхаковым.
CT news 11:43
1
Политика

Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода».
Коммерсантъ 20:55
307
Интернет

В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений

Проверка осуществляется посредством поисковой системы Google. Механизм сравнивает информацию в сообщении и поисковой системе.
Evo-rus.com 02:27
26
Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве на несколько месяцев

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что «о защитных мерах не надо забывать».
RT на русском 15:16
959
Хоккей

Иностранные клубы КХЛ начнут сезон серией выездных матчей

Алексей Морозов, занимающий должность президента Континентальной хоккейной лиги, прокомментировал ситуацию с составлением и обнародованием календаря на следующий сезон.
CT news вчера в 14:50
Кино

Появился трейлер сериала Ридли Скотта «Воспитанный волками»

На YouTube-канале HBO Max вышел трейлер нового фантастического сериала Ридли Скотта «Воспитанный волками».
Игромания.ру 13:42
2
Кино

Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября

Evo-rus.com 12:07
20
Шоу-бизнес

Прозрачный топик Алены Водонаевой не скрыл почти ничего

Короткая юбка и почти полностью прозрачный топик вызвали кучу восторженных комментариев.
АМИТЕЛ 20:47
Политика

CNN: Пентагон отрицает, что взрыв в Бейруте связан с нападением

Коммерсантъ вчера в 20:40
97
Общество

Сын украинского бизнесмена купил остров в Италии за 10 млн евро

Остров Галлинара, расположенный в Лигурийском море, в июле перешел в собственность к сыну крупного украинского бизнесмена и политика Вячеслава Богуслаева.
ФАН 03 августа в 05:56
43
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
ToDay News Ufa 17:02
582
Общество

В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса

Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:24
46
Политика

Facebook удалил пост Трампа с фейком о коронавирусе

Социальная сеть Facebook удалила видеозапись с личной страницы президента США Дональда Трампа, которая содержала ложную информацию о коронавирусной инфекции.
Известия 20:00
Как работают Яндекс.Новости?
Взрыв в БейрутеБольше новостей по теме
Главное