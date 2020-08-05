Происшествия
РИА Новости«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник. Первая фотография датирована 4 ноября 2019 года. На ней видно множество ангаров и помещений, находящихся недалеко от воды.
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Часть земли ушла под воду: Появились спутниковые снимки «до» и «после» взрыва в Бейруте
Комсомольская правда10:47
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Происшествия
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости 16:38
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«Интер» и «МЮ» вышли в четвертьфинал Лиги Европы
Российская газета 17:03
Космос
SpaceX провела первые лётные испытания прототипа ракеты Starship
Starship оснащён одним двигателем Raptor, у финальной версии ракеты их будет 6. SpaceX рассчитывает, что первый запуск полноценной версии удастся провести через год.
Говорит Москва 06:45
Происшествия
Власти Ливана назвали число жертв при взрыве в Бейруте
Neva.Today 12:05
Политика
Лукашенко согласился выдать Украине задержанных граждан России
Украинский журналист Дмитрий Гордон пообщался с президентом Беларуси Александром Лукашенко на актуальные на сегодняшний день темы, включая ситуацию с коронавирусом, предстоящие выборы, а также задержание "российских боевиков", якобы готовивших беспорядки во время президентских выборов.
Московский Комсомолец 17:02
Общество
Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве
Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, могут действовать в Москве еще несколько месяцев.
Lenta.ru 14:59
Финансы
Правительство предложило снизить объем дивидендов ВТБ за 2019 год
Банк ВТБ планировал направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 г. Чистая прибыль ВТБ по МСФО в 2019 г. составила рекордные 201,2 млрд руб. Дивиденды акционерам должны были составить 100,6 млрд руб. Теперь компания сможет снизить сумму до 20,1 млрд руб. На фоне этой новости акции ВТБ в моменте снижались на 5%, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Ведомости 07:49
Общество
Травоману пришло письмо с угрозами. Обещают нанести вред его девушке и близким, если не удалит ролики про Дахака
Травоман опубликовал письмо, которое пришло к нему после того, как Дахак призвал игнорировать его в матчмейкинге.
Cyber.sports.ru 11:18
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Летчиков Су-57 защитили от ядерного взрыва «золотой» кабиной
Су-57 — единственный российский истребитель пятого поколения, в настоящее время продолжаются испытания этого самолета.
Sibnet Новости 10:22
Экономика
Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение
«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», ‒ говорится в сообщении KPMG.
Ведомости 08:29
Экономика
Девелоперы предсказали спрос на гибкие офисы
По итогам этого года большинство девелоперов (77%) прогнозируют снижение объемов выручки и (или) прибыли.
Российская газета 17:01
Армия и оружие
Дханоа: российские ЗРК дают преимущество Индии над Пакистаном
По мнению эксперта, при эксплуатации обеих боевых единиц Индия имеет технологическое превосходство над Пакистаном.
Политическая Экспертиза 05:18
Общество
Mundo: Экс-король Испании Хуан Карлос I уже покинул территорию страны
Globallookpress Бывший глава Испании король Хуан Карлос, который оказался в центре скандала, связанного с возможным получением взяток при заключении контрактов на строительство железной дороги между Меккой и Мединой, покинул страну.
РЕН ТВ 03 августа в 15:06
Авто
Предсказывают рост продаж автомобилей Tesla в России
32CARS.ru вчера в 06:28
Политика
Помпео заявил об ужесточении политики в отношении китайских приложений
США ужесточают политику против китайских телекоммуникационных компаний и приложений.
РБК 16:57
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Раскрыта дата выхода четвертого сезона сериала «Ольга»
Создатели одного из самых популярных проектов телеканала ТНТ, комедийного шоу «Ольга» с Яной Трояновой в главной роли, объявили дату выхода долгожданного четвертого сезона.
Киноафиша России 07:09
Футбол
Шамиль Газизов: «Спартак» в этом сезоне будет бороться за титул
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о целях красно-белых на предстоящий сезон.
Вести.Ru 16:04
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Зеленский сменил главу военной разведки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на пост начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова.
РБК 15:40
Футбол
Объявлены арбитры Суперкубка России и матчей первого тура РПЛ
Как информирует официальный сайт Российского футбольного союза (РФС), встреча «Спартака» и «Сочи» досталась бригаде арбитров во главе с Василием Казарцевым.
RT на русском 16:45
Происшествия
СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму
В Крыму представители регионального СК наградили семилетнюю девочку из Тулы, которая спасла тонущего в бассейне мальчика.
РЕН ТВ 11:04
Наука
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Армия и оружие
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Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
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«Локомотив» расстался с Джефферсоном Фарфаном
Футболист сборной Перу Фарфан присоединился к "Локомотиву" зимой 2017 года, в составе команды стал чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок России и один раз Суперкубок.
Интерфакс-Спорт 11:33
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Астероид 2009 PQ приблизится к Земле в среду
Астероид 2009 PQ размером примерно с футбольное поле пройдет на расстоянии 3,2 млн км от Земли в среду, 5 августа.
Известия вчера в 18:48
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Футболист «Борнмута» Аке перешел в «Манчестер Сити»
Футболист английского "Борнмута" Натан Аке перешел в "Манчестер Сити", передает сайт горожан. Соглашение рассчитано на пять лет.
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