Происшествия

РИА НовостиРИА Новости«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник. Первая фотография датирована 4 ноября 2019 года. На ней видно множество ангаров и помещений, находящихся недалеко от воды.
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«Роскосмос» опубликовал фото последствий взрыва в Бейруте со спутника

RT на русском11:00

«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва

РИА Новости11:42

Опубликованы снимки Бейрута из космоса до и после взрыва. Число жертв продолжает расти

URA.Ru11:34

«Роскосмос» показал на снимках со спутника масштаб взрыва в Бейруте

Российская газета11:33

Появился снимок из космоса последствий взрыва в Бейруте

РБК12:20

Часть земли ушла под воду: Появились спутниковые снимки «до» и «после» взрыва в Бейруте

Комсомольская правда10:47

Роскосмос опубликовал фотографии с российского спутника последствий взрыва в Бейруте

ТАСС11:02
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 14:10, Ашберн
Происшествия

СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму

РЕН ТВ 11:04
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Политика

Лукашенко обратится с речью к гражданам Белоруссии перед выборами

Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Александр Лукашенко баллотируется на 6-й срок.
SM News 03 августа в 20:31
Общество

Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России

Car.ru вчера в 03:44
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Технологии

В России запустили дистанционный обмен старых iPhone на новые

Магазин сотовой связи Cstore запустил вместе с сервисом "ДайПродам" программу дистанционного обмена старых моделей iPhone на новые.
Деловое.ТВ 08:29
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Здоровье

О возможности мощной вспышки короновируса в сентябре рассказали ростовчанам

В некоторых странах мира уже отмечается рост ежедневно выявленных больных, в России же пока отмечается спад заболеваемости.
Privet-Rostov.ru 08:12
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Общество

Ростехнадзор приостановил строительство новой линии метро Петербурга

ЗакC.Ру 11:32
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Экономика

Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

Россия предложила Нидерландам пересмотреть действующее соглашение об избежании двойного налогового обложения.
Lenta.ru 07:53
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Происшествия

Подполковник полиции убегает, капитан полиции не заступается за сотрудниц. Оба охраняют порядок Петербурга

По информации 47news, 1 августа в Петербурге и Ленобласти случились две, на первый взгляд, независимых истории: Начальник 2 отдела Управления охраны общественного порядка ГУ МВД, подполковник полиции, Виталий Косарим так испугался нескольких горожан, которые на набережной канала Грибоедова вышли с акцией про голубей Фургала, что показал приличную спортивную подготовку.
Фонтанка.Ру 13:28
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
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Культура

В конкурсе на создание интернет-контента для молодежи победили 85 проектов

В конкурсе Института развития интернета на создание интернет-контента для молодежи победили 85 проектов, они получат поддержку со стороны государства, сообщает пресс-служба ИРИ.
Rambler News Service 12:00
Здоровье

Еще 4 больницы Петербурга могут вернуть к обычному режиму работы

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев сообщил о еще четырех стационарах, которые могут перепрофилировать обратно с лечения больных с коронавирусом на обычный режим.
АБН 13:32
Армия и оружие

Россия ответила на провокации Белоруссии отправкой собственной армии к границе

Согласно словам военных экспертов, если Минск стягивает боевую технику к границам РФ, то у Москвы есть право сделать то же самое.
Discover24 03:28
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Происшествия

Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова

"На сработавших подушках безопасности водителя обнаружены пот и бактериальные клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову", — озвучила представитель гособвинения результаты экспертизы.
РИА Новости 08:31
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Общество

Чудовищные кадры последствий взрыва в порту Бейрута с высоты птичьего полёта

Rusvesna.su 07:18
Армия и оружие

Су-27 был поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем

Вести.Ru 12:28
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Общество

Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут

Еще в 2014 году капитан судна Rhosus, на котором в Бейрут были доставлены более 2 тыс. т взорвавшейся 4 августа 2020 года селитры, жаловался на проблемы из-за опасного груза.
РБК 12:09
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Происшествия

Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели

Было опубликовано видео драки в которой избили украинскую модель Дарью Кирилюк.
Территория новостей 03:47
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Происшествия

Найдены родители ребенка, брошенного в коляске на западе Москвы

Вести.Ru 07:42
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Гаджеты

Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.
ТАСС 13:12
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Здоровье

Иммунолог предупредил о рисках внедрения вакцины от COVID-19

В противном случае риску будет подвергнуто здоровье многих людей, заявил израильский иммунолог профессор Яков Беркун.
Газета.Ru 02:26
48
Происшествия

Умер отец утонувшего мальчика-инвалида из Подмосковья

В Подмосковье умер отец утонувшего мальчика-инвалида, сообщили "Вести.ру" со ссылкой на знакомую семьи.
РИА Новости 09:13
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Происшествия

В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина

В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости 09:53
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Шоу-бизнес

Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака

Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости вчера в 05:32
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Киберспорт

Представлен план 5 сезона Call of Duty: Warzone и Modern Warfare

Игромания.ру вчера в 13:32
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Путешествия

Россияне рассказали о проблемах на курортах Турции

News.ru 13:01
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Армия и оружие

Опубликовано полное видео подрыва российской колонны военных в Сирии

Discover24 12:22
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Наука

В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»

В существовании «эффекта бабочки» усомнились ученые из США.
Цензуры.Нет 03 августа в 05:09
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Общество

В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса

Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:24
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Шоу-бизнес

Эшли Грэм сняла одежду для фотосессии с новорожденным сыном

Грэм призналась, что сейчас в роли фотографа выступает ее муж Джастин Эрвин, у которого удается делать качественные яркие снимки со смыслом.
Bimru.ru вчера в 10:35
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Политика

Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:44
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